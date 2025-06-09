5 вариантов маникюра, которые всегда будут актуальны

Вариант современной классики — сияющие светлые ногти, которые еще называют «глазированный пончик». Тренд появился недавно, но точно не выйдет из моды, поскольку благодаря ему светлые нейтральные ногти становятся особенно привлекательными. Такого эффекта можно добиться благодаря хромированной пудре белого цвета. Блестки на ногтях тоже имеют место быть, но они должны быть очень мелкими, иначе это будет похоже на бабушкин лак. На первой картинке помол крупноват, лак слишком яркий и совсем не нюдовый, так что опять мимо, а вот телесный, чуть розоватый или бежевый лак с пудрой — это уже ногти леди.