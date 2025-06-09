5 вариантов маникюра, которые всегда будут актуальны
Маникюр — это не просто уход за ногтями, это способ выразить себя. В мире, где тренды сменяются со скоростью света, есть стильные решения, которые остаются вне времени. Эти 5 идей — настоящая классика, проверенная модой, сезоном и настроением. Хотите выглядеть элегантно, дерзко или по-настоящему утонченно? Тогда сохраняйте подборку — она пригодится и для будней, и для особых случаев.
В статье присутствуют фотографии, созданные при помощи искусственного интеллекта.
Сияющие нюдовые ногти
Вариант современной классики — сияющие светлые ногти, которые еще называют «глазированный пончик». Тренд появился недавно, но точно не выйдет из моды, поскольку благодаря ему светлые нейтральные ногти становятся особенно привлекательными. Такого эффекта можно добиться благодаря хромированной пудре белого цвета. Блестки на ногтях тоже имеют место быть, но они должны быть очень мелкими, иначе это будет похоже на бабушкин лак. На первой картинке помол крупноват, лак слишком яркий и совсем не нюдовый, так что опять мимо, а вот телесный, чуть розоватый или бежевый лак с пудрой — это уже ногти леди.
Яркий однотон
Из однотонных ярких покрытий выгодно выделяется пастельно-оранжевый. Он содержит в себе немного белого пигмента, поэтому не выглядит кричащим. Отличный вариант на лето. Из ярких оттенков также никогда не устареет цвет розовой жвачки, а лавандовый — всегда люкс-вариант.
Однотон потемнее
Классикой классик является, конечно же, красный. Из моды также никогда не выйдут бордовые вамп-ногти. Считается, что этот цвет больше подходит для осени и зимы, но на деле он отлично смотрится в любое время года.
Черный лак для ногтей давно стал основой для тех, кто любит выделяться. Тренд зародился в мире панк-рока, а потом черные ногти превратились в шикарный вариант, который одновременно и смелый, и элегантный. Черный маникюр может поднять ваш образ, сделав его современным, смелым и, несомненно, стильным.
Альтернатива черному — глубокий темно-синий цвет.
«Ваши ногти, только лучше»
«Да сколько можно про этот ваш нюд!» — можете воскликнуть вы и окажетесь правы. «Ваши ногти, только лучше» — это новый тренд, который поддерживает популярный сейчас образ «тихой роскоши». Можно подумать, что это обычный нюд, но такой маникюр уже никто не оценит. Пастельные лаки в цвет кожи — достаточно плотные, а те, что отвечают тренду «ваши ногти, только лучше», — полупрозрачные, и благодаря такому покрытию ногти выглядят натурально, но при этом намного аккуратнее.
Такая структура отлично подчеркивает красоту ногтей, мягко показывает границу между ногтевым ложем и свободным краем. В результате ваш образ приобретает сдержанную изысканность и элегантность.
- Просто одолжила лак у родственницы, и как же мне теперь нравятся мои ногти! © mmelinoee / Reddit
Френч на короткий квадрат
- Решила сделать френч на свою свадьбу. Это пробный вариант. Как вам? © JustACoffeeStain / Reddit
Этот стиль покрытия — очевидный выбор на случай, если вы идете в салон и не можете определиться с цветом. Для небольшого разнообразия добавьте сверху белую хромированную пудру, как в примере про глазированные ногти. Если обычный френч уже надоел, а цвет покрытия так и не выбран, попробуйте заменить белый цвет кончиков на черный. Смотрится обалденно.
- Моя первая попытка французского маникюра. Решилась на черные кончики. © its_foxy / Reddit
Лето — пора не только классного маникюра, но и, конечно же, педикюра. В этих подборках можно посмотреть, какими дизайнами решили побаловать свои ножки пользовательницы интернета: