11 видов педикюра, с которым и обувь носить не захочется

Специалисты утверждают, что цвет матча будет этой весной везде, поскольку он привлекательный и ассоциируется со здоровым образом жизни. Этот землистый цвет одновременно свежий и изысканный, что делает его универсальным. С ногтями такого цвета можно, как говорится, и в пир, и в мир. Кстати, можно полностью покрывать ногти этим цветом или же включать в дизайны.