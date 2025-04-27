11 видов педикюра, с которым и обувь носить не захочется
Совсем скоро наступит сезон открытой обуви, а это значит, что можно будет вовсю щеголять классным педикюром. А чтобы вас не мучил вопрос, какой цвет или дизайн выбрать, мы изучили ногтевые тренды и узнали, что сейчас находится на пике моды.
1. Неоновые цвета
2 фото: «Первый раз попробовала неоновый педикюр. Кажется, я влюбилась»
2. Темные цвета
Хотя темные цвета считаются скорее «зимними», они все же отлично подходят и для лета. Особенно эффектно будут смотреться темно-коричневый, синий или классический черный цвета: с ними ногти будут выглядеть изысканно-минималистично. Что касается коричневого цвета, то в 2025 году он переживает настоящий бум. А еще он универсальный и подходит ко всем оттенкам кожи.
3. Оттенки матчи
Специалисты утверждают, что цвет матча будет этой весной везде, поскольку он привлекательный и ассоциируется со здоровым образом жизни. Этот землистый цвет одновременно свежий и изысканный, что делает его универсальным. С ногтями такого цвета можно, как говорится, и в пир, и в мир. Кстати, можно полностью покрывать ногти этим цветом или же включать в дизайны.
4. Молочно-голубой
Красный ещё так не оскорбляли 😂.под правильным оттенком,любой цвет придаст свежесть.
5. Морские мотивы
Представляю, как с таким педикюром, особенно, na большом пальце влезть в тонкие колготки - 10 или 15 den, порвёте все колготки.
"Мой тихоокеанский педикюр".
Не успели крупные блестки полностью утратить свою актуальность, как мастера уже придумали крутую альтернативу для любителей блеска и броских дизайнов. Они предлагают украсить ногти стразами, жемчужинами разного размера и декором в морской тематике, и это просто огонь. С таким педикюром босоножки и любую другую открытую обувь захочется носить на регулярной основе.
6. Лавандовый педикюр
Ну тут розовый более повседневный вариант,а фиолетовый выглядит вечерним
В этом году в моду возвращаются лавандовые оттенки. Эти нежные цвета являются сейчас трендовыми. Они идеально подходят для весны, отлично сочетаются с платьями с цветочным принтом и привносят в образ легкость и утонченность. А вот темные оттенки типа чернильного или фиолетового лучше на ногтях ног не использовать: они вызывают ассоциацию с синяками.
7. Разный цвет покрытия на ногах
Не можете определиться с цветом лака? Забудьте о муках выбора, ведь ногти разных цветов в этом сезоне стали трендом. По мнению экспертов, двухцветный педикюр — это отличный способ подчеркнуть свою индивидуальность и настоящий отпад. Кроме того, не нужно бояться экспериментов с сочетаниями цветов лака на ногах. Яркие оттенки — это круто.
8. «Желейные» ногти
«Желейные» ногти — эдакий эквивалент макияжа без макияжа. То есть ногти кажутся безупречно ухоженными и натуральными. Для создания такого эффекта обычно используют полупрозрачные оттенки с желейной текстурой, отсюда и название. Такой педикюр уже давно горячий тренд, который и сейчас не теряет актуальности. Особенно это касается розового оттенка.
9. Анималистичный принт
Дизайны с животными принтами пользуются небывалым спросом, а пятна леопарда вообще просто класс и писк моды. Столь кокетливый узор будет шикарно смотреться на большом пальце в сочетании с базовыми цветами на других пальцах: белым, бежевым, коричневым. Коровий принт может прийтись по вкусу тем, кто не боится экспериментировать.
10. Цветной французский педикюр
Эээм… второй вариант легко и дешево получить, пройдясь по свежевскопаным грядкам.
2 фото: «Коричневый французский педикюр».
3 фото: «Розовые кончики».
11. "Глазурь" на ногтях
2 фото: «Новый педикюр».
3 фото: «Обожаю „хром“ на ногтях, выглядит очень мило. Два слоя цвета „балерина“ и хромированная втирка».
Педикюр с блесками долгое время был очень популярен. Это и понятно: такое покрытие долго держится на ногтях и не скалывается. Но порой большое количество крупных блесток может смотреться аляповато. Но есть потрясающая альтернатива — покрытие «глазурь», которое дает мягкое перламутровое свечение. Идеально подходит для тех, кто предпочитает сдержанную элегантность с оттенком блеска.
Чтобы педикюр всегда проходил гладко, мы подготовили парочку статей с советами мастеров: