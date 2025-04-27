11 видов педикюра, с которым и обувь носить не захочется

Мода и стиль
1 час назад

Совсем скоро наступит сезон открытой обуви, а это значит, что можно будет вовсю щеголять классным педикюром. А чтобы вас не мучил вопрос, какой цвет или дизайн выбрать, мы изучили ногтевые тренды и узнали, что сейчас находится на пике моды.

1. Неоновые цвета

2 фото: «Первый раз попробовала неоновый педикюр. Кажется, я влюбилась»

Белое покрытие ногтей на ногах нравится многим, ведь это классика, которая отлично подходит для лета. Однако нам кажется, уж больно много кто делает белый педикюр, выглядит он простенько. Чтобы внести нотку разнообразия, стоит попробовать неоновые оттенки — они круто смотрятся на загоревшей коже.

2. Темные цвета

Хотя темные цвета считаются скорее «зимними», они все же отлично подходят и для лета. Особенно эффектно будут смотреться темно-коричневый, синий или классический черный цвета: с ними ногти будут выглядеть изысканно-минималистично. Что касается коричневого цвета, то в 2025 году он переживает настоящий бум. А еще он универсальный и подходит ко всем оттенкам кожи.

3. Оттенки матчи

Специалисты утверждают, что цвет матча будет этой весной везде, поскольку он привлекательный и ассоциируется со здоровым образом жизни. Этот землистый цвет одновременно свежий и изысканный, что делает его универсальным. С ногтями такого цвета можно, как говорится, и в пир, и в мир. Кстати, можно полностью покрывать ногти этим цветом или же включать в дизайны.

4. Молочно-голубой

Selbi Ç
17 часов назад

Красный ещё так не оскорбляли 😂.под правильным оттенком,любой цвет придаст свежесть.

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Увы, как оказалось, красный и бордовый цвета визуально могут накинуть несколько лет, так как подчеркивают возрастные изменения ног. Вместо него можно обратить внимание на молочно-голубой или любые оттенки морской волны: они сейчас в тренде.

5. Морские мотивы

Ольга Курпякова
15 часов назад

Представляю, как с таким педикюром, особенно, na большом пальце влезть в тонкие колготки - 10 или 15 den, порвёте все колготки.

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"Мой тихоокеанский педикюр".

Не успели крупные блестки полностью утратить свою актуальность, как мастера уже придумали крутую альтернативу для любителей блеска и броских дизайнов. Они предлагают украсить ногти стразами, жемчужинами разного размера и декором в морской тематике, и это просто огонь. С таким педикюром босоножки и любую другую открытую обувь захочется носить на регулярной основе.

6. Лавандовый педикюр

Selbi Ç
17 часов назад

Ну тут розовый более повседневный вариант,а фиолетовый выглядит вечерним

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В этом году в моду возвращаются лавандовые оттенки. Эти нежные цвета являются сейчас трендовыми. Они идеально подходят для весны, отлично сочетаются с платьями с цветочным принтом и привносят в образ легкость и утонченность. А вот темные оттенки типа чернильного или фиолетового лучше на ногтях ног не использовать: они вызывают ассоциацию с синяками.

7. Разный цвет покрытия на ногах

Не можете определиться с цветом лака? Забудьте о муках выбора, ведь ногти разных цветов в этом сезоне стали трендом. По мнению экспертов, двухцветный педикюр — это отличный способ подчеркнуть свою индивидуальность и настоящий отпад. Кроме того, не нужно бояться экспериментов с сочетаниями цветов лака на ногах. Яркие оттенки — это круто.

8. «Желейные» ногти

«Желейные» ногти — эдакий эквивалент макияжа без макияжа. То есть ногти кажутся безупречно ухоженными и натуральными. Для создания такого эффекта обычно используют полупрозрачные оттенки с желейной текстурой, отсюда и название. Такой педикюр уже давно горячий тренд, который и сейчас не теряет актуальности. Особенно это касается розового оттенка.

9. Анималистичный принт

Дизайны с животными принтами пользуются небывалым спросом, а пятна леопарда вообще просто класс и писк моды. Столь кокетливый узор будет шикарно смотреться на большом пальце в сочетании с базовыми цветами на других пальцах: белым, бежевым, коричневым. Коровий принт может прийтись по вкусу тем, кто не боится экспериментировать.

10. Цветной французский педикюр

Melancholy
15 часов назад

Эээм… второй вариант легко и дешево получить, пройдясь по свежевскопаным грядкам.

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2 фото: «Коричневый французский педикюр».

3 фото: «Розовые кончики».

Классический французский педикюр многим кажется уже прошлым веком, но эксперты в области красоты уверены, что его просто нужно подавать под другим углом. А именно сделать кончики не белыми, а например, цветными, а еще лучше — неоновыми. Получится смело, ярко и все равно утонченно.

11. "Глазурь" на ногтях

2 фото: «Новый педикюр».

3 фото: «Обожаю „хром“ на ногтях, выглядит очень мило. Два слоя цвета „балерина“ и хромированная втирка».

Педикюр с блесками долгое время был очень популярен. Это и понятно: такое покрытие долго держится на ногтях и не скалывается. Но порой большое количество крупных блесток может смотреться аляповато. Но есть потрясающая альтернатива — покрытие «глазурь», которое дает мягкое перламутровое свечение. Идеально подходит для тех, кто предпочитает сдержанную элегантность с оттенком блеска.

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