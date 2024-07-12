11 важных нюансов, о которых многие мастера педикюра молчат, как заговоренные

Летом, когда почти все носят сандалии и босоножки, так хочется пощеголять роскошным педикюром и гладкими пятками. Однако некоторые процедуры, которые предлагают в салонах, а также ошибки в уходе приводят к совершенно противоположному эффекту. Мы решили собрать советы, благодаря которым ногти будут не только красивыми, но и здоровыми.

Лучше использовать пилку вместо книпсеров и ножниц

Кот Муркот 41 минута назад Ну, такими ножничками, как на левом фото, стричь ногти на ногах не сильно и выйдет.

Купила на АЭ такие кусачки, скажу что это таки ВЭСЧЬ, очень удобно пользоваться, с пилочкой разобралась, а вот другая фигнюшка для меня загадка

П.С.на левом фото, кстати, непонятно и чем стригли ногти на руках - - Ответить

Специалисты советуют подстригать ногти на ногах с помощью маникюрных ножниц или специальных кусачек, книпсеров. Однако не у всех получается аккуратно обработать ногтевые пластины с помощью этих инструментов, а некоторые барышни умудряются слишком сильно укоротить ногти, что в результате может привести у их врастанию. Лучше обработать ногти пилкой, так проще регулировать длину. Кроме того, этот способ помогает избежать появления острых краев на ногтях, которые цепляются на носки и рвут колготки. Главное — подпиливать ногти в одном направлении и использовать стеклянный инструмент с жесткостью от 180 грит. Женщины даже отмечают, что после того, как они начали пользоваться пилкой, ногти на ногах стали реже ломаться.

Не следует обрабатывать кутикулу и боковой валик

Muereske 2 часа назад а может просто не надо до крови кожу обрезать? - - Ответить

Хотя ногти с подрезанной кутикулой и эпонихием (кожа в основании ногтевой пластины) действительно выглядят лучше, не стоит обрабатывать эти зоны с помощью ножниц или других инструментов. Эти ткани защищают ногти от бактерий и грибка, и если постоянно их обрезать, можно заработать инфекцию.

Не стоит брить ноги перед педикюром

Не следует брить ноги как минимум за 48 часов до визита в салон. После бритья на коже могут остаться микроскопические порезы, и шанс того, что во время педикюрной ванны в организм попадут опасные бактерии, возрастает. Это может привести к появлению фурункулов и инфекционных болезней, которые с трудом поддаются лечению.

Если в салоне предлагают fish-пилинг, лучше отказаться

Некоторые салоны предлагают эту экзотическую процедуру в качестве альтернативы обычному пилингу стоп. На протяжении сеанса рыбки нежно пощипывают кожу, аккуратно отделяя омертвевший слой и мозоли. Однако эта процедура далеко не так безопасна, как многие думают. Работники салона просто не в состоянии правильно стерилизовать бассейн между посещениями клиентов. Да и сами рыбки могут быть переносчиками инфекции.

Стоит вовремя снимать лак

Королева-Ведьма 3 дня назад Как можно носить педикюр?! ПОКРЫТИЕ, ВАШУ ГЛАШУ! ПОКРЫТИЕ!! КРИК ДУШИ, Я УЖЕ ЗАКОЛЕБАЛАСЬ - - Ответить

Кроме того, не стоит носить педикюр дольше 2-3 недель. Ногтевые пластины отлично впитывают любые вещества, поэтому химические элементы, входящие в состав лака, со временем проникают в ногти и разрушают их. После снятия лака стоит дать ногтям отдохнуть пару недель. Иначе они быстро станут сухими и ломкими.

От следов лака на пальцах можно избавиться и без ацетона

Если после нанесения лака на коже вокруг ногтей остались предательские следы, не нужно их убирать с помощью ватных дисков или палочек, смоченных в специальном средстве. Так вы можете только полностью загубить педикюр, и придется все делать заново. Стоит подождать, пока лак полностью высохнет (обычно на это требуется примерно час), а затем нанести на стопу увлажняющий крем и надеть носки. После этого нужно просто погулять по дому минут 60. Увлажняющий крем отлично удаляет лак с кожи, но оставляет его на ногтях. В итоге нужно будет только вытереть остатки крема и лака с ног.

От гидромассажных ванночек стоит деражаться подальше

Многим барышням нравится делать педикюр именно в салоне, потому что они могут расслабиться и отдохнуть, пока их ноги отмокают в ванночке с теплой водой. После каждого использования эту емкость необходимо стерилизовать, иначе там быстро заведутся болезнетворные бактерии. Однако не все ванночки можно полностью очистить от вредных микроорганизмов. Так, изделия со встроенной системой гидромассажа, в которых вода постоянно циркулирует, почти нельзя обеззаразить. В результате шансы подхватить грибок или другую неприятную штуку во время этой процедуры возрастают.

Не стоит слишком долго держать ноги в воде

В идеале стопы должны находиться в ванночке с теплой водой не больше 10 — 15 минут. Если слишком долго наслаждаться этой процедурой, кожа станет чересчур мягкой, что повышает риск подхватить грибок. Кроме того, ногти, впитавшие слишком большое количество влаги, делаются ломкими. В результате сам педикюр превратится в настоящее испытание, а мастер может ненароком нанести травму.

Лучше не пользоваться автозагаром и не загорать после педикюра

Многие дамы предпочитают наносить гель-лак на ногти, потому что держится такой педикюр дольше, да и высыхает быстрее. А потому особенно обидно, когда спустя несколько дней покрытие неожиданно меняет цвет или желтеет. Есть несколько факторов, которые могут повлиять на этот процесс. Так, это покрытие чувствительно к воздействию ультрафиолета, поэтому долгое нахождение на солнце или использование автозагара может непоправимо испортить педикюр.

Стоит попробовать «сухой» педикюр

Muereske 2 часа назад собсно сейчас и делают "сухой", от "мокрого" уже давно ушли - - Ответить

Как понятно из названия, при подобном методе не используются ванночки с водой, а основное внимание уделяется именно уходу за ногтями. У «сухого» педикюра есть несколько несомненных плюсов. Во-первых, процедура занимает меньше времени. А во-вторых, риск подхватить грибок или инфекцию значительно меньше, так как клиентки не пользуются педикюрными ваннами. Кроме того, «сухой» педикюр помогает сохранить естественный баланс жидкости в ногтях, а само покрытие держится дольше.

Следует обратить внимание, какой лак используют в салоне

Некоторые лаки, которыми пользуются мастера в салоне, могут содержать опасные химические вещества. К ним относятся формальдегид, толуол и дибутилфталат. Поэтому стоит обратить внимание на этикетку и поискать там такие словосочетания как «3-free» or «5-free». Подобные покрытия значительно полезнее для ногтей. Лучше вообще принести базовое покрытие и лак с собой. Дело в том, что большинство средств не убивает все бактерии и споры грибка, и даже простое нанесение лака может безнадежно испортить ногти. Не стоит использовать и покрытия, которые содержат вещества, призванные укрепить ногти. В итоге ногтевые пластины станут жестче и, как ни удивительно, станут чаще ломаться.