10 улетных идей для летнего педикюра, с которым так и хочется гордо оголять ноги

Уже совсем скоро мы наденем открытую обувь, будем сидеть на веранде в кафе или пойдем на пляж. Педикюр — это отличное дополнение к легкому летнему образу. Вот только некоторые впадают в ступор перед дилеммой «А каким же цветом накрасить ногти на ногах?» И у нас есть крутые идеи для педикюра.

А в бонусе вас ждет дизайн педикюра, который не советуют делать ни при каких обстоятельствах, даже если он в тренде.

Лавандовый педикюр

Фиолетовый цвет в последнее время набирает обороты и становится очень популярным. Однако лучше воздержаться от темного оттенка на ногтях ног, потому что это выглядит как синяки, едва ли кому-то хочется подобного эффекта. А вот лавандовый цвет, напротив, круто освежает и выглядит шикарно с любым летним образом.

«Глазурь» на ногтях

2 фото: «Новый педикюр» 3 фото: «Обожаю „хром“ на ногтях, выглядит очень мило. Два слоя цвета „балерина“ и хромированная втирка»

Крупные блестки на ногтях держатся очень долго. Но такое покрытие сложно снимать. Да и смотрится оно порой не очень эстетично. Отказываться от блеска не нужно. Крупному глиттеру лучше предпочесть мелкий аккуратный шиммер, который смотрится роскошно. А горячий хит последних лет — дизайн в стиле «глазурь». Он называется так, потому что похож на блестящую глазурь для пончика. Ногти с ним выглядят невероятно нежно, и такое покрытие будет сочетаться с любым нарядом.

Нюдовые цвета

2 фото: «Шлепанцы и летний педикюр»

Многие оценили темно-серый цвет для педикюра, ведь он нейтральный, его можно носить круглый год. Но на загорелой коже он выглядит неухоженно, визуально добавляет ей пепельный оттенок. Вместо серого лучше присмотреться к цветам, которые приближены к оттенку кожи, например, розовому, персиковому, бежевому.

Неоновые цвета

2 фото: «Первый раз попробовала неоновый педикюр. Кажется, я влюбилась»

Белое покрытие ногтей на ногах нравится многим, ведь это классика, которая отлично подходит для лета. Однако нам кажется, уж больно много кто делает белый педикюр, выглядит он простенько. Чтобы внести нотку разнообразия, стоит попробовать неоновые оттенки — они круто смотрятся на загоревшей коже.

Сердечки

«Педикюр «Валентинки»

Сочетание красных сердечек и светлого фона — это беспроигрышный вариант. Может показаться, что подобный дизайн хорош для Дня Святого Валентина, но и летний педикюр с таким рисунком будет смотреться роскошно, мило и романтично.

Русалка

«Моему педикюру с переливающейся рыбьей чешуей 2 недели»

Лето — отличное время для экспериментов с педикюром. Ногти, напоминающие рыбью чешую, будто созданы для пляжа и морских волн. Да, вариант, конечно, для смелых, но выглядит блестяще во всех смыслах.

Металлик

A_n_s_y 1 час назад Блин, ну неужели нельзя было найти нормальную аккуратную фотку? - - Ответить

Наверное, только ленивый еще не написал, что металлические оттенки — это самый горячий хит в этом году. Подиумы захватили серебристая обувь, золотые юбки и другая одежда «металлик». Но почему бы не попробовать тот же самый тренд в педикюре? Если такая идея кажется слишком смелой, то можно попробовать сделать металлическое покрытие только на одном ногте, а остальные накрасить нейтральными цветами.

Небесно-голубой цвет

Мы привыкли, что классический цвет для педикюра — красный или бордовый. Однако он не всегда смотрится хорошо, может подчеркивать возрастные изменения ног и накидывать лет. А вот небесно-голубой цвет, наоборот, освежает, а еще он в тренде в этом году.

Анималистичный принт

«Как вам мои леопардовые ногти?»

Аккуратное ношение анималистичных принтов добавляет в образ изюминку, ритм. Но можно начать с малого, например, с леопардового дизайна ногтей на ногах, это выглядит роскошно. Другие животные принты, — например, зебра, жираф, змея — тоже подойдут.

Цветы и фрукты

1 фото: «Нежно-зеленый педикюр» 2 фото: «Мои летние рисунки гелем на ногтях»

Рисунки на ногтях, наверное, никогда не выйдут из моды. Можно сделать педикюр с цветами — это будет выглядеть мило и романтично. Нарисованные на ногтях ног фрукты — это свежо и по-летнему. А абстракции смотрятся просто, но шикарно.

Бонус. Ни при каких обстоятельствах не стоит делать френч на ногах

Эксперты не рекомендуют делать французский педикюр, где выделяется верхний отросший край ногтя. На руках это допустимо, но не на ногах. Отросшие ногти выглядят неухоженно, будто их забыли постричь, и те вот-вот начнут стучать по полу. А полоска белого цвета как будто специально подчеркивает отросший край. Для педикюра лучше всего выбирать однородный дизайн или цвет.