15 проводниц, которые за одну поездку успевают поднять настроение всему вагону
Какая же особенная романтика в путешествиях поездом. Отварное яйцо, куриный окорочок, лапша быстрого приготовления, стаканчик сладкого чая, выйти на станции размяться несколько минут, а еще бы купить журнал с кроссвордами... Время как будто сразу течет медленнее, а на душе становится спокойно и легко под знакомый ритмичный стук колес.
- Когда-то я трудилась проводницей. Однажды мы привезли пассажиров на побережье, и я принялась перестилать постели. Отгибаю матрас — там лежит белый конверт, а в нем 300 тысяч купюрами разного достоинства. Мелькнула мысль: «Ну все, чей-то отдых накрылся». Вызываю начальника, отдаю ему конверт. Как вдруг мы оба вздрогнули: оттуда выскользнула бумажка с номером телефона владельца. Видимо, он и правда допускал, что может забыть деньги в поезде, и решил подстраховаться основательно.
- Я уже 20 лет работаю проводником и повидал немало забавных случаев. Но одно меня до сих пор ставит в тупик. Когда подходит пассажир к титану, видит, что термометр показывает 100 градусов, пытается «померить» температуру ладонью, а затем задает мне гениальный вопрос: «А вода горячая?» И так за рейс чуть ли не каждый второй.
Иногда к проводникам заглядывают вот такие хвостатые пассажиры
- Как-то раз шел наш поезд в Казань, и по пути в вагон подсела семейная пара. Проверяю билеты — а места у них в разных купе. Жена хитро подмигивает: «Ничего, поедем вместе, я знаю, как это устроить». И оба направились в одно купе. Ну, думаю, сейчас начнутся разборки. А там тишина. Как вдруг оттуда пулей вылетает бабуля с сумками! Заглядываю внутрь, а эта парочка уже вольготно расположилась на верхних полках и хохочет. Оказалось, они предложили бабушке поменяться: ей — нижнюю полку в соседнем купе, где должен был ехать муж. Вот она и помчалась туда, пока они не передумали.
- Еще когда я училась в самом обычном техникуме, записалась на курсы проводников. Обучение длилось три месяца. Наконец мой первый рейс, которого я так ждала. Чего только я там не насмотрелась, но по большей части было весело. Один пассажир распевал «Стюардессу по имени Жанна», только вместо «стюардессы» вставлял «проводницу». Случалось немало ночных бесед с теми, кому не спалось. А еще запомнилось, как одной бабушке было зябко, а другой женщине душно, и они по очереди приходили ко мне с просьбой поменять температуру.
Буквально в каждой поездке пассажиры меня чем-нибудь угощали. Даже в вагоне повышенной комфортности. В СВ я тогда работала впервые, и меня предупреждали, что публика там бывает заносчивой. Но ничего подобного я там не встретила. Одна пассажирка поинтересовалась, где можно купить мороженое, я подсказала ей ларек, и она потом принесла мне оттуда несколько порций.
Я очень благодарна судьбе за этот опыт в студенческие годы. До сих пор всем сердцем люблю поезда и с огромным уважением отношусь к проводникам.
Поначалу проводница даже опасалась заходить в купе к мохнатым пассажирам, но все правила поведения были соблюдены, и они подружились. К концу поездки песик Шерлок даже получил «чмок» в макушку от проводницы
- Я проводник, и в рейсах мне постоянно попадаются попутчицы из самых разных городов, с которыми мы потом остаемся знакомыми. Так что теперь, если вдруг отстану от поезда, переживать не о чем: почти в каждом городе и даже в любой деревушке найдется хорошая знакомая, у которой можно перекантоваться ночку.
- Ехала с ребенком и шпицем. Попалась нам какая-то вредная проводница: билеты предъявите, сахара нет, вагон-ресторан закрыт, стакан дать не могу — кончились. Я расстроилась: ехать двое суток. Через полчаса стук в дверь. Открываю, а она протягивает мне поднос, там чай, сушки. Говорит, что ее расстроила напарница, и просит прощения. Предлагает для нас что-то сделать: если мы голодные, то сосиски у нее есть свои. Мы с ней так мило посидели, она с ребенком раскраску раскрашивала, пока я в туалет сходила, умылась. Я оттаяла.
- Я проводник и хочу обратиться ко всем пассажирам: «Пожалуйста, если решили поменяться местами, обязательно сообщите об этом нам. Для нас это действительно очень важно. Когда оба пассажира едут с одной станции и покидают поезд днем, проблем нет. Но если пункты назначения разные и кому-то из них сходить ночью, а другому днем, то появляется лишняя суета и морока с поиском пассажира в вагоне».
В некоторых поездах можно реально проехаться на местах проводников. В части вагонов официально продаются полки 37 и 38
- Я проводница в плацкарте. Держу у себя пакетик с леденцами для детей и угощаю их, если родители не против. Родителям приятно, мне тоже, меня потом все помнят и благодарят. А один раз леденцы у меня закончились, а малыш сидит, насупившись. Вдруг мимо меня протискивается девушка и протягивает ему щенка, мол, вот, на, погладь. Малыш сразу заулыбался, да и соседи по вагону растаяли. Самые классные поездки — когда с нами едут такие пушистые пассажиры.
- Сегодня, проверяя билеты, я обратил внимание, что у одного пассажира нет обручального кольца, но на пальце светлая полоска. Спустя пару часов, на большой остановке, он купил в ларьке самое недорогое колечко и тут же его надел. Только, вижу, никак не может к нему привыкнуть. Кольцо ему велико: прокручивается, соскальзывает, и он все время поправляет его большим пальцем.
Позже я принес ему чай и рассмотрел его руки — натруженные. Видно, человек долго работал где-то вдали от дома. Видимо, кольцо стало велико поэтому и снял его, повесил на веревочку на шее. А на палец надел копеечное, чтобы не возвращаться домой с пустой рукой. А вот и его остановка. Собрался, вышел, кивнул мне на прощание. Смотрю в окно, а его уже ждут. Жена, ребятишки сияют от радости — папа вернулся. Он обнял их, подхватил сумку, и они неспешно отправились домой. И кому какая разница, что кольцо у него простенькое. Главное, человек дома, а больше ничего и не надо.
Еще в студенческие годы этот парень решился исполнить детскую мечту и поработал проводником
- С самого детства я обожал путешествовать на поездах. Сначала мы ездили всей семьей к морю, потом я отправлялся в детские лагеря, а повзрослев — в собственные поездки по стране. Эти путешествия казались мне чем-то невероятным, сказочным и по-домашнему теплым. Я грезил о том, чтобы стать проводником, как дедушка, но жизнь распорядилась иначе. Поступил на менеджмент, получил диплом, устроился в офис. А три года назад решился круто изменить свою жизнь. Отучился и отправился устраиваться на работу. Десяток собеседований — и вот я уже почти три года работаю проводником! Колешу по стране, знакомлюсь с людьми и получаю удовольствие от того, чем занимаюсь. Теперь я точно знаю: воплощать мечты никогда не поздно.
Бонус: когда дома хочется романтики железной дороги
Этот мужчина поделился, что оборудовал в своем гараже настоящее вагонное купе, чтобы собираться там с друзьями. Труднее всего оказалось подобрать видео, которое имитировало бы пейзаж за окном. «Если знаете, где найти хорошую запись из окна поезда, поделитесь, пожалуйста, а то пока приходится выдумывать», — попросил он других пользователей.
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