15 проводниц, которые за одну поездку успевают поднять настроение всему вагону

Этот мужчина поделился, что оборудовал в своем гараже настоящее вагонное купе, чтобы собираться там с друзьями. Труднее всего оказалось подобрать видео, которое имитировало бы пейзаж за окном. «Если знаете, где найти хорошую запись из окна поезда, поделитесь, пожалуйста, а то пока приходится выдумывать», — попросил он других пользователей.