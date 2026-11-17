Услышав, что кто-то работает гончаром или кузнецом, в голове невольно возникают иллюстрации из старых книжек, с изображением ребят с крепкими руками, занимающихся серьезным ремеслом. Даже трудно представить, что в нынешнее время, когда сложную работу обычно выполняют умные машины, кто-то решает посвятить свою жизнь этим старинным профессиям. Но глядя на фото и истории ниже, трудно не восхититься их мастерством и не захотеть хотя бы раз самому постоять у горна или коснуться пальцами влажной глины.