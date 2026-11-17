Можно прям коллекции делать, чтобы разных размеров для разных мест были, но в одном стиле.
Скооперироваться со стеклодувной мастерской и хорошим электриком - премиальные светильники выпускать на разные кошельки
14 историй и фото о гончарах и кузнецах, от которых веет печным жаром и запахом обожженной глины
Услышав, что кто-то работает гончаром или кузнецом, в голове невольно возникают иллюстрации из старых книжек, с изображением ребят с крепкими руками, занимающихся серьезным ремеслом. Даже трудно представить, что в нынешнее время, когда сложную работу обычно выполняют умные машины, кто-то решает посвятить свою жизнь этим старинным профессиям. Но глядя на фото и истории ниже, трудно не восхититься их мастерством и не захотеть хотя бы раз самому постоять у горна или коснуться пальцами влажной глины.
- Я думаю, у многих в жизни настает такой момент, когда ты задумываешься: а чего я добился? У меня этот момент настал в 33 года. Мне хотелось чего-то настоящего. По профессии я идти не хотел, я повар 5 разряда. И тут мне в голову залезла мысль: а что если на завод? И в один прекрасный день я просто поехал в отдел кадров. Я вначале думал отучиться на оператора станка ЧПУ. И тут эта кадровичка на меня смотрит так и говорит: а не хотите ли вы пойти в кузнецы? Сейчас я уже работаю в бригаде, полноценным кузнецом, наравне со всеми. Мужики из других бригад, видя, что я не слабак и не собираюсь уходить, начали тоже со мной общаться, помогать. Вот такой мой путь в кузнецы, он еще продолжается.
Этот паренек изготовил для своего дипломного проекта по ремесленному делу великолепный эльфийский фонарь. Корпус он смастерил из литой бронзы, а подвес выковал из стали
Можно прям коллекции делать, чтобы разных размеров для разных мест были, но в одном стиле.
- 8 лет занималась бизнесом, у меня были свои детские центры. Не сказать, что золотые горы приносили, но были прибыльные. А вот внутри все равно чего-то не хватало. Пару лет назад я пошла в керамическую студию просто ради интереса. Взяла в руки глину и поняла, что это именно то, что я хочу делать в своей жизни. Ходила в студию раз в неделю, лепила в свое удовольствие. И вот в этом году мы с партнерами поделили бизнес, и я свою часть продала, будучи полна решимости уйти полностью в керамику. Помню, обсуждала с подругой свои планы. Она говорит: «Ну да, все круто, только тебя не парит, что у тебя статус понизится? Была директором, бизнес свой, а теперь глину будешь месить.» А меня это не волновало вообще. Сейчас, уже как полгода, керамика из моего хобби превратилась в основной вид деятельности. Это приносит мне огромное удовольствие, и я теперь с радостью еду на работу.
Девушка впервые выставила свои изделия на ярмарке и посетители все расхватали. Мастерице действительно есть чем гордиться
- Пересмотрела я по ТВ передачи «Между молотом и наковальней». Еще летом нашла кузню, где проводят мастер-классы, и записалась. В первый раз непосредственно ковали. Прям с угольным горном, прям с молотом, прям своими руками. Да, ковать было тяжело, и кузнец мне помогал в некоторых моментах. На втором занятии шлифовала, форму придавала. Боялась сточить лишнее, что рука дрогнет и все испорчу. Ну а в третий раз мне вручили кусок деревяшки, из которого я делала рукоять. И в итоге у меня получился нож. Да, не оригинальный, но такой, какой я хотела. Удовольствие получила огромное!
А этот рукастый мастер сам изготовил керамическую плитку для своей кухни. Это вам не в магазине наспех купить, тут талант нужен
- Полтора года назад мне приспичило заняться чем-то творческим. И почему-то выбор пал на гончарное дело. Сначала я взяла маленький абонемент на посещение ближайшей к дому гончарной студии. Я прониклась и решила продолжать, взяла обучающий курс в этой гончарке. Два месяца нас учили основам, а меня все сильнее затягивало в глину. Керамики получилось на 2 полные коробки. Часть посудки уехала жить к маме, частью я до сих пор пользуюсь сама. Я решила совместить свою любовь к котам и любовь к растениям. В результате получились «Котокашпо», которые я отдала на реализацию в магазин моей мамы. Покупали ли? Да! Я даже сама не ожидала.
- Жена подарила на день варенья сертификат на мастер-класс по художественной ковке на две персоны, чему я был несказанно рад, ибо давно хотел постичь тайны Гефеста. Надо отметить, что жена моя, создание нежное, схватилась за кувалду с небывалым рвением и стремлением. К слову, подкова у нее вышла весьма недурной. Наш первый совместный опыт в кузнечном деле увенчался эпическим результатом.
- Ребенок наконец принес с гончарки что-то полезное — миску для кота. С учетом двух абонементов ее стоимость довольно немаленькая. То есть технически я купила коту миску за много денег. И эта мысль почему-то не дает покоя моему внутреннему жмоту.
- На Новый год нам с мужем коллеги подарили сертификат в гончарную студию. Мы выбрались в нее примерно в марте. Сидели в машине после сеанса гончарной магии, и меня распирали эмоции. Тогда у нас сразу получились два вполне классных изделия: чайная пара и блюдо. Тут я неожиданно поняла, почему люди стоят в очереди в эти студии. За все время я ни разу не вспомнила о проблемах в бизнесе. Я даже забыла, что голодна. Конечно, мы купили абонемент. Я и муж сразу записались на курсы гончаров. Учились долго и с удовольствием.
Парень изготовил эту статуэтку в подарок для своего брата, который недавно стал отцом. Кажется, что она совсем простенькая, но при этом очень трогательная
- Я гончар-керамист из Краснодарского края. У меня небольшая мастерская, которую назвал «Керамический джаз». Поучившись на айтишника, я понял, что это не мое, и ушел в ремесло. До этого, правда, пять лет слесарем-сварщиком отпахал, но нашел себя в другом материале.
- Я 20 лет отпахала бухгалтером. Сидела в кабинете, с коллегами, у которых бесконечные чаепития и сплетни. Плюнула на все и решила заняться керамикой. Мама все уши прожужжала, что это ерунда, а не работа. Видели бы вы ее лицо, когда на юбилей к тетке я притащила чайный сервиз ручной работы, где каждая чайная пара была оформлена в виде разных цветов. Был мак, колокольчик, ирисы... Моя тетя очень любит цветы и была просто в восторге от подарка. Да что там тетя! Все гости полвечера разглядывали набор и хвалили мои золотые ручки. Ушла я с банкета с тремя большими заказами на посуду и ощущением невероятного ликования в душе.
Девушка посетила гончарный мастер-класс по изготовлению чайников и создала вот этого забавного малыша. Как она сама заметила, в качестве чайника он вполне хорош
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