19 жизненных историй из офисов, где в расписании прочное место занимает юмор
Порой на работе мы узнаем коллег с совершенно неожиданной стороны. Одни разговаривают с техникой, другие превращают кабинет в небольшой огород, а третьи любят отдыхать в неожиданных местах офиса. Подобные жизненные ситуации напоминают: какими бы строгими ни были графики и инструкции, люди всегда добавят в них немного офисной перчинки.
- У начальника родился внук. Накрыл поляну. Все скромно стоят с тарелочками, ждут, пока шеф скажет тост. И тут заходит молодая коллега и начинает складывать к себе в судочки. Шеф аж поперхнулся: «Ты бы хоть подождала, пока люди поедят». А мадам как выдаст: «Просто у меня вечером у сестры сватовство, нам на стол ставить особо нечего, а у вас тут все равно останется».
- Устроилась к нам молоденькая, вся такая на каблучках, в коротком платье. Стали плохо думать про директора, но тот прямо-таки заваливает ее работой. А сегодня он ей выдал: «Каждый день в 12.00 как штык в моем кабинете!» Пошли слухи, а потом вдруг оказалось, что эта девушка — дочь его друга, и у нее феноменальная память. Она в уме умножает трехзначные числа, умеет организовать и систематизировать работу любую. Когда босс понял это, то тут же ей две должности оформил. Причем на этом настояла она сама, мол, хочет раскрыть свой потенциал. Короче, все коллеги стали замечать, что работа в фирме действительно начала налаживаться.
Был такой человек с феноменальной памятью.
Фамилию я не помню, но начиналась на Ш.
Он был сначала простым инженером в НИИ, а потом его повысили до начальника отдела.
И вот директор НИИ собирает начальников отделов на совещание и долго что-то рассказывает, дает указания, спрашивает результаты и т.д.
Все записывают за ним, а Ш. просто сидит.
Начальник его оставляет после совещания и начинает ругать:
- Вы почему не записываете?
- А зачем? Я все запомнил!
- Как запомнил?
В ответ он выдал всё совещание, как будто протокол прочитал.
Всю речь директора, кто что сказал, кто что ответил на вопрос и всё прочее.
Директор его тут же сделал своим заместителем.
«Почти все, что вы видите на этой фотографии в холодильнике, принадлежит одному из моих коллег. Но холодильник рассчитан на восемь человек»
этот холодильник не рассчитан на такое количество народа, он для этого количества _предназначен_, что совершенно не означает, что в нём хватит места. у нас такой на двоих пополам, и едва хватает
- В прошлом году я повесила на офисную кофемашину табличку: «Теперь она управляется голосом. Просто скажите: „Привет, кофемашина“, и она приготовит вам кофе». Несколько человек действительно пытались с ней разговаривать, а остальные едва сдерживали смех. Розыгрыш оказался простым, безвредным и надолго поднял всем настроение.
- Два года в нашем офисе на 20 человек стояла одна микроволновка, и всем ее хватало. А потом рядом неожиданно появилась вторая. И тут я узнаю, что просто один сотрудник промочил носки по дороге на работу и решил высушить их в нашей микроволновке. Шутник, блин...
- Как-то раз наша начальница и ее заместительница пришли на работу в совершенно одинаковых летних розовых костюмах. Оказалось, обе купили их в одном месте, ничего не зная друг о друге. Сначала они натянуто посмеялись. И тут заходил клиентка и с восторгом объявляет: «Ой, вам что, новую униформу ввели? Какая красивая!» Больше в этих костюмах я их не видела.
я в футболке с принтом, купленной на Озоне, встретила начальницу соседнего подразделения, она, меня увидев, сказала, что купила себе такую же зеркальной расцветки, я сказала, что мне зеркальная не пошла, а ей хорошо должно быть, ну и разошлись. встречаемся мы не часто, поэтому носит ли она эту футболку - я хз. я свою несколько раз ещё надевала
«Начальнику показалось, что наша доска выглядела непрофессионально во время ежеквартальной встречи с инвесторами и маркетологами»
- Устроился на работу. Мне сказали уточнить пару финансовых вопросов и сказали: «Иди в соседнюю дверь, там брюнетка сидит». Захожу туда, начинаю рассказывать о ситуации. Брюнетка сидела и со странным выражением лица слушала меня. А потом оказалось, что я распинался не перед финансистом, а перед совладелицей компании. Мда...
- Я когда-то работала в фирме, где было много разной техники. У коллег все постоянно зависало, тормозило и отказывалось работать, а у меня почему-то запускалось без проблем. Коллеги шутили, что техника меня боится. Но я никогда на нее не ругалась. Сначала использовала любимую кнопку сброса, а потом уговаривала: «Ну давай, миленький, просыпайся и начинай работать». А если это не помогало, открывала инструкцию.
Я тоже работал компьютерщиком в отделе, и должен был чинить, если у кого проблемы с компьютером, принтером, факсом и прочей техникой.
Бывали случаи, что меня звали, я только входил в комнату, и проблемный компьютер начинал работать.
Я разворачивался и шел обратно к себе.
- В первый день на должности старшего системного администратора я настраивал свою рабочую учетную запись. Делал все по инструкции работодателя, она была весьма странная, но сказали делать именно так. И что бы вы думали? Благодаря этой инструкции я полностью заблокировал себе доступ к программе.
Эта инструкция - месть работодателю и вам намёк: "беги отсюда" от предыдущего СА.
«А мы в офисе решили, что огурцы, помидоры и кинза — это тоже своего рода цветы. На днях первая помидорка стала краснеть. Мелочь, а приятно!»
На прежнем месте работы, в регистратуре каждый год сажали на подоконниках огурцы и помидоры, и все ходили ,смотрели,как растут овощи, и строили планы ,как делить будут))))
- Устроился на работу. Работа в офисе. На третий день я пришел в новых туфлях. Так уж вышло, что пришлось неоднократно залезать под стол, чтобы поправлять кабели питания. В очередной раз вылезаю из-под стола, сажусь на стул и вижу сообщение в чате от коллеги. Смотрю, а он пишет: «У тебя на подошве остались наклейки из магазина». Переворачиваю туфли, а там красуются огромные наклейки с надписями «Л» и «П». Оказывается, что пока я там ползал под столом, меня видели все из офиса. Представляю, как это выглядело со стороны — будто без подсказки я могу перепутать левую и правую ногу.
- Заглянул к нам в кабинет начальник и быстро произнес что-то совершенно неразборчивое. Мы с коллегой услышали примерно: «Тырысмымсмыс». Через некоторое время выяснилось, что он сказал: «Я к нотариусу, вернусь». С тех пор, когда кто-нибудь спрашивал, куда ушел начальник, мы серьезно отвечали: «Тырысмымсмыс».
Я однажды так по телефону услышала: "Тащитащинда", несколько раз переспросила, все равно не поняла, было так неловко, сделала вид, что связь прервалась.
«Наш офисный Лютик растет довольным, всеми любимым котом»
- В мой первый рабочий день было общее собрание в 14:00. В 13:15 я решила быстренько сгонять за кофе на нижний этаж. Купила кофе и поняла, что совершенно не представляю, как вернуться обратно в офис. Заблудилась! Бегала по коридору и боялась, что пропущу собрание в первый же день. В итоге все-таки нашла нужный кабинет, но пришла туда выжатой морально. Спустя 18 лет я могу ходить по этому зданию почти с закрытыми глазами, но тот первый день забыть не смогу никогда.
В первый день в офисе мелок и рисовать стрелками куда идете:) или стикеры на крайняк
- В предпоследний день на работе я задержался допоздна. Ради шутки я решил заменить все таблички с именами на дверях кабинетов на персонажей из мультика. С первого взгляда даже не заметишь подмены. На следующее утро коллеги спокойно работали, и тут один из них заметил на своей двери совсем другое имя. Буквально через несколько минут весь офис уже бегал по коридорам и проверял, кому какой персонаж достался.
«Коллега написал объяснительную»
Вообще-то, по трудовому кодексу, за опоздание и неявку по неуважительной причине на работу на 4 часа - полагается увольнение. Так что, этот работник ходит по тонкому краю.
«Я опоздал на работу на 4 часа в связи с тем, что я безответственный, наглый работник, который вместо сна в ночное время перед работой, решил, что мне все можно и пошел гулять. Согласен на наказание в виде лишения свободы на 4 часа субботнего дня, вину признаю».
- Мой парень был моим начальником, но сидели мы в разных кабинетах. Однажды я зашла к нему и увидела, как он что-то печатает в телефоне и довольно улыбается. Я тут же напридумывала себе всякого и вернулась на свое рабочее место в испорченном настроении. Потом открыла телефон и увидела целую серию милых сообщений. Оказывается, все это время он писал их мне, а не кому-то там.
Я бывает здесь сижу, что-то печатаю и улыбаюсь. Что должен думать про меня муж или парень?
- Начальница вызвала к себе на планерку, дала указания, все разошлись. Уже в коридоре я вспомнила, что оставила у нее на столе свой блокнот, вернулась и постучала. Захожу — кабинет пустой. Хм... Только собралась взять блокнот, как услышала шорох, и вдруг из-под стола вылезает начальница и говорит: «Только никому не говори, что тут видела. Я так отдыхаю: залезаю под стол и ем конфеты». Я сказала, что сохраню этот секрет, забрала блокнот и пошла работать, но уже с хорошим настроением. Что-то даже завидовать ей начала немного.
Иногда достаточно одной случайной фразы, записки или безобидного розыгрыша, чтобы самый обычный рабочий день запомнился всему коллективу. И ведь хорошо, когда рядом есть люди, с которыми можно не только работать, но и посмеяться. Наверняка и у вас есть подобные истории из офиса.