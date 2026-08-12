19 жизненных историй из офисов, где в расписании прочное место занимает юмор

Был такой человек с феноменальной памятью.

Фамилию я не помню, но начиналась на Ш.

Он был сначала простым инженером в НИИ, а потом его повысили до начальника отдела.

И вот директор НИИ собирает начальников отделов на совещание и долго что-то рассказывает, дает указания, спрашивает результаты и т.д.

Все записывают за ним, а Ш. просто сидит.

Начальник его оставляет после совещания и начинает ругать:

- Вы почему не записываете?

- А зачем? Я все запомнил!

- Как запомнил?

В ответ он выдал всё совещание, как будто протокол прочитал.

Всю речь директора, кто что сказал, кто что ответил на вопрос и всё прочее.

Директор его тут же сделал своим заместителем.