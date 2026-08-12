22 светлые истории и фото о домашних животных, в которых первую скрипку сыграл пушистый друг

Такая картина, созданная нашей спаниель кой Долькой, нас ждала однажды. И мы не ругали, мы извинялись. Она когда шкодила, то пряталась, а тут разодрано все до чего дотянулась и сидит посреди комнаты и нагло смотрит в лицо. А вот почему извинялись. Мы ей пообещали, что она с нами поедет в поездку ( с утра до вечера). Мы сказали ей что поедем, Она ждала, видела что собираемся, но не взяли, потому что начался сильный ливень. Вот от обиды все и разгрузка. А что, с тех пор мы или не обещали или брали с собой)))