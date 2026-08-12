22 светлые истории и фото о домашних животных, в которых первую скрипку сыграл пушистый друг
Наши четвероногие друзья — это не только мокрые носы, пушистые хвосты и умильные взгляды из-под стола. Это еще и неиссякаемый источник теплых семейных историй. Коты с видом хозяев жизни занимают диван, собаки встречают у двери так, будто вы вернулись из кругосветного путешествия, а другие питомцы легко превращают обычный день в маленькое домашнее приключение. Кто-то добывает себе завтрак, кто-то выпрашивает лишнюю вкусняшку, кто-то обхитряет соседа по квартире, но все они делают дом живее и уютнее. Ведь у каждого пушистого друга свой характер и свое место в семье.
«Это Пончо! И ему нравится стоять!»
Пес остался с няней для собак. Хозяйка попросила фото и получила это.
Картина маслом: «Найдите туловище второго».
- Наш котей стал проявлять небывалую любовь к дедушке: около него мурчал, спал только на его коленях. Мы умилялись, дед расцвел. Но однажды дед уехал на дачу, а кот продолжал спать только на его пустом кресле. Думала — скучает, но во время уборки обнаружила под обивкой кресла заначку: дед тайком от всех подкармливал кота кошачьими вкусняшками, а тот дежурил у «кормушки», имитируя безумную любовь.
Котиков много не бывает!
У бабушки как то три таких было. И стоило мне ночью привести девушку, им всем трём срочно надо стало к нам в кровать.
Где хозяйка, там и кот. Правильно
Он скорее всего, думает: «Не отдам я свою любимую коробку!»
Пушистый коллега, видимо, подустал
- Наш пес Барсук (да, вы правильно прочли) всю жизнь считал себя главным охранником квартиры. Лаял на звонок, на лифт, на пакеты из доставки и даже на новый веник. А потом мы взяли домой котенка. Барсук первые два дня ходил с таким видом, будто мы подселили к нему подозрительного квартиранта. Зато на третью ночь я проснулась от странного топота. Выхожу в коридор и вижу: котенок сидит у двери в ванную и жалобно пищит, а Барсук носом толкает к нему миску с водой из кухни. Оказалось, малыш боялся идти туда в темноте, а пес решил: раз уж квартирант достался, надо как-то за ним присматривать. Теперь Барсук все еще делает вид, что котенок ему не нравится, но спит так, чтобы тот всегда был под боком.
Кличка зачетная! Видимо, после юных лет нежный Барсик превратился в брутального мачо, таки Барсук, куды деваться...) здорово назвали
Видимо, пес хочет новое селфи, но для этого он слишком стеснительный.
Тихий час!
Славная, милая смешная Енька нас приглашает танцевать
Ну или ламбады неувядаемый мотивчик
- Купили ребенку хомяка и сразу объяснили: это серьезная ответственность: клетку закрывать, корм насыпать, воду менять. По вечерам выпускали питомца погулять по комнате под присмотром. Через пару дней заметили, что корм стал исчезать подозрительно быстро, а сам хомяк возвращался в клетку с таким деловым видом, будто только что провернул важную сделку. Потом я полезла в нижний ящик комода за носками и замерла. В детской коробке с носками оказался целый склад: семечки, кусочки морковки, зернышки и даже маленький сухарик. Хомяк выбрал ее как личную кладовую и, видимо, считал это очень удачным интерьерным решением. Теперь коробка стоит рядом с клеткой как «загородный дом», а ребенок гордо говорит, что у нашего хомяка появилась собственная недвижимость.
У моего хомяка Симки тоже было два дома. В одном - за книжными шкафами в большой комнате - он спал, а в другой комнате в домике у него были запасы. Каждый вечер Симка сперва бежал из большой комнаты по коридору в маленькую, проверял запасы в домике, пробегал по периметру комнаты, бежал на кухню, проверял кухню и потом возвращался в большую комнату. Теперь он был готов к общению. Забирался ко мне на колени, упираясь лапами одной стороны на одну ногу, лапами другой стороны на другую ногу, выклянчивал у меня что-нибудь вкусненькое, часть съедал, часть прятал.
Кот-ученый!
У котика такие глаза, как будто только что прочитал,что коммунальные услуги снова подорожали 😋
- Мои родители всегда говорили: «Никаких животных в доме!» А потом я принесла попугая, и они просто в него влюбились, настолько, что потом сами купили Ричарду пару. Да, моего попугая зовут Ричард.
Жить нужно по максимуму
- У нас стали пропадать носки! Мы уже грешили на стирку, думали, где-то теряются. Потом стали замечать, что почему-то теряются именно шерстяные. Однажды я все-таки увидела всю картину целиком: наш мурлык Тимофей аккуратно вытаскивает носок из корзины, тащит его через всю квартиру и укладывает у батареи: прямо туда, где спит наша собака, старенькая и вечно мерзнущая такса Фрося. Оказалось, кот таскал носки не себе, а ей грелки носил, пока никто не видит. Коты тоже могут быть заботливыми.
У мамы котика тоже Тимофеем зовут, он таскает не носки, а лифчики 😂 Правда, практической функции это не несет - просто он опустошает ящик с лифчиками в качестве развлечения
«Дочка очень долго прощалась с нашим любимым соседом. Каждый раз, выходя во двор, он садился у забора на одно и то же место, вилял хвостом и ждал детей»
Интересно, что у них за собрание такое?
- Приехал на дачу, зашел к соседу за березовым соком, а у них пес (цербер, смесь дворняги с мегалодоном), огромный — чужих не пускает на территорию от слова совсем, все действия через забор. Сосед — деревенский мужик: курочки, козочки и т. д. И тут начинается ливень вперемешку с градом. Пес молнией бросается по участку собирать цыплят и курочек, всех пособирал, утащил к себе в будку, сам лег сверху на будку и терпит... А терпеть было что: первые градины заставили ретироваться. А пес лежал на будке, и терпел, спасая пернатых — молодец, уважуха! Соседка потом рассказала, что такое каждый раз в любых стихийных условиях, причем у курочек свой курятник, но они до него не добегают — принудительная доброта.
- Мама всю жизнь говорила, что собак в квартире не понимает: шерсть, лапы, миски, поводки — «сплошная суета». А потом мы приехали к ней на выходные с нашим псом. Он вел себя идеально: у двери сел, лапы дал вытереть, на кухню без разрешения не заходил. Мама сначала держалась строго, а через час уже шептала ему: «Ну ладно, один кусочек сыра, только никому». К вечеру у пса появился отдельный коврик, маленькая миска «на всякий случай» и право сидеть рядом с мамой, пока она пьет чай. Когда мы собирались домой, мама вдруг сказала: «А вы его точно сейчас забираете? Он тут уже как-то обжился». С тех пор она спрашивает по телефону сначала про собаку, а уже потом про нас.
Озаглавьте сами
Такая картина, созданная нашей спаниель кой Долькой, нас ждала однажды. И мы не ругали, мы извинялись. Она когда шкодила, то пряталась, а тут разодрано все до чего дотянулась и сидит посреди комнаты и нагло смотрит в лицо. А вот почему извинялись. Мы ей пообещали, что она с нами поедет в поездку ( с утра до вечера). Мы сказали ей что поедем, Она ждала, видела что собираемся, но не взяли, потому что начался сильный ливень. Вот от обиды все и разгрузка. А что, с тех пор мы или не обещали или брали с собой)))
Он точно уверен, что его не видят
Наши питомцы умеют удивительным образом наполнять дом теплом и создавать уют даже в самые серые дни. Будь то породистый кот, неугомонный щенки или спасаемый питомец из приюта, каждый четвероногий друг приносит с собой свой характер и уникальные повадки.
А как ваш пушистый друг проявляет свой характер? Делитесь милыми историями и фото своих любимцев в комментариях!
Комментарии
Наконец кто-то озвучил правду, которую все знали, но боялись произнести вслух.
И притом ,что кроме ,как прислуживать,ни на что больше не годятся эти.двуногие🤷🏼🫣😋