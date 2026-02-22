16 добрых поступков животных, которые позволяют нам многому у них поучиться

16 добрых поступков животных, которые позволяют нам многому у них поучиться

Животные могут проявлять преданность, которую от самого верного друга не дождешься, нежность и любовь, которой могут позавидовать самые романтичные пары, и предусмотрительность, которая помогает людям в неожиданные моменты. В следующих историях мы показали всю ту безграничность добра и теплоты, которую котики и песики дарят нам.

  • Собрались как-то всей семьей за праздничным столом, и тут отец вспомнил одну историю. Он часто навещает бабушку в деревне, а там по округе полно бездомных животных — вот папа их и подкармливает. А в один из приездов, только он зашел во двор, как к нему подбежал соседский пес, здоровенный и очень добрый. В зубах у него был пакет, который он аккуратно положил отцу прямо под ноги, после чего тут же умчался обратно в дом. Папа заглянул внутрь и обомлел: в пакете лежала замороженная рыба, хорошие такие окуни. Пошел к соседям выяснять, откуда подарок. Оказалось, их пес стащил рыбу из морозилки, которую хозяева забыли закрыть. Вот таким образом хвостатый решил отблагодарить отца за то, что тот иногда его подкармливает. © Не все поймут / VK
  • Золовка оставила свою собаку Арлетту у родителей в деревне на лето. А собака спасла жизни свекра и свекрови — разбудила их, учуяв дым. Из печки выпал уголек, и начал тлеть пол под защитным железным листом. Породой собака была бордоский дог, та еще страхолюдина, а на деле — очень доброе и привязчивое создание: стоило один раз погладить, начинала подавать лапы, класть голову на колени, лезть головой под руку, совсем как кошка© Maxipotak / ADME

«Подобрал бездомного котенка. Боялся, что мой кот его возненавидит. И он действительно недовольно ворчал на него. Зато полюбуйтесь на них спустя 3 дня»

  • Последние пару дней кот вообще не отходил от меня, мяукал, в глаза заглядывал, не пускал одного в уборную. За ним такого никогда не наблюдалось: независимая шерстяная вредина, которая, может, раз в неделю позволит себя пару раз погладить. А тут прямо не отходит. Думаю, что тебе надо-то? Чего ты до меня доклепался? Прямо на колени ставит лапки, смотрит в глаза и мяукает. И вот сегодня с утра, когда жена к теще уехала, понял: стало резко плохо. Вызвал скорую. Сейчас лежу в палате, вроде все нормально, но кто ж знал, что к коту надо было прислушиваться? © minage / Pikabu
  • Когда не стало младшей собаки, мама сказала, что больше не заведет животных. Но больше всех переживала Чуча — наша старенькая такса. Она постоянно выла, бродила бесцельно. И тут, когда мама с Чучей были на даче, вдруг к нам пришел котенок, 4-месячная девочка. Кошка оказалась дикаркой: совсем не подпускала к себе людей, шипела на них, убегала. Но проявляла необычную любовь к моей собаке: постоянно терлась об нее, ложилась с ней спать, ходила гулять. Чуча сразу оживилась. Стало ясно, что эту парочку уже не разлучить и надо забирать кошку в город, так как начинались холода. Но в день отъезда кошка куда-то запропастилась. Благо, ближе к вечеру позвонили соседи и сказали, что «наша» кошка у них на участке, но к людям не подходит, на еду не реагирует. Мама взяла Чучу и пошла к ним. Те рассмеялись: «Думаешь, она поймает тебе кошку?» Мама лишь сказала «смотрите» и поставила Чучу на землю. Кошка, завидев свою подружку, сразу ринулась к ней, начала ластиться, потеряла бдительность, в этот момент мама ее и поймала. Соседи были в шоке. В итоге кошку забрали себе и через время она стала домашней. Однажды я заметила маме, что она нарушила свое обещание больше не заводить животных. А мама улыбнулась и сказала: «Это не я, это Чуча себе кошку завела». © Lena911 / Pikabu
  • Сын очень просил питомца, кое-как решились. Теперь кошка Алиса безумно его любит. Когда я его ругаю, она прибегает, становится между нами и мурчит на меня: мол, не ругай моего ребенка. Ночью обязательно залезет к нему в кровать, чтобы облизать. А в этом году он сдавал экзамены, очень нервничал, так все 2 недели она спала с ним, успокаивала мурчанием. А, когда сын пошел на экзамен по математике, не могла найти себе места, нервничала. И успокоилась, только когда я открыла шкаф сына, а она в него забралась и уснула. © aliya_bizhanova_d

«Племянник остался у нас ночевать, поэтому наш пес заботится о его безопасности»

  • Пришла вчера к парню в первый раз в гости, и он говорит, мол, хочешь, прикол покажу? Говорю, мол, ну давай. Он достает своего маленького хомячка из клетки, потом приносит кота, сажает их друг возле друга и с горящими глазами говорит: «Смотри! Сейчас будет!» Я было испугалась и начала возмущаться: «Как можно быть таким бесчеловечным, Саша?!» Парень начал оправдываться и показал пальцем на хомяка и кота. А там... Кот начинает нежно вылизывать хомяка, а тот от этого кайфушного ощущения ложится и засыпает... © Палата № 6 / VK
  • На прогулке в парке уронила телефон в сугроб. Минут 30 искала — без толку. Вдруг моя собака, которая обычно просто носится как угорелая, начала меня тянуть к одному сугробу под деревом. Я хотела отвязаться от нее, думала, поиграть хочет и какую-нибудь палку нашла. А она тянет и тянет. Пошла к сугробу, а там... нет, не телефон, а маленький, продрогший котенок, завернутый в старые тряпки. Забрала его и пошли домой, отогрела. Теперь Персик, как я его назвала, самое любимое существо в нашем доме, а собака моя в нем души не чает. Совсем не жалею, что тогда потеряла свой телефон.
  • Сидела, плакала. Подошла моя старшая кошка породы мейн-кун, обычно дикая, необщительная. И со всей силы ткнула меня под локоть головой. Выражает любовь и поддержку, как может. © damsel_melusine

«Живу в Австралии. Моя кошка спасла меня от змеи. Вот эта очаровашка»

  • У меня была кошка Лариска. Черная, с характером, прожила со мной 19 лет. На самом деле она была маминой кошкой, никого, кроме мамы, не любила. И когда мамы не стало, Лариска перестала есть и пить — просто лежала. Я пробовала накормить ее мясом, фаршем, чем угодно, все было бесполезно. Однажды я не выдержала. Села рядом, заплакала и сказала ей: «Лариска, если ты сейчас уйдешь, я тоже не выдержу, сломаюсь. Пожалуйста, поешь». И произошло чудо. Она подошла и начала есть прямо из моих рук. А потом вылизывала слезы с моего лица. В тот момент маленькое черное существо дало мне больше поддержки, чем кто угодно другой. © irene_de88
  • Прихожу домой, сил нет, голодная как волк. У меня два кота, оба с улицы, дружить не умеют — вечно друг с другом цапаются. Достаю я из холодильника курицу, а эти двое вокруг меня вертятся, как мухи. Закрыла их в комнате, чтобы отдельно покормить, а сама спокойно села есть. И тут слышу кошачий ор. Думаю, точно, кот наш мелкую задирает. Бегу разнимать, а там оказывается все иначе: кошка сидит и орет, отвлекает меня, а кот в это время выбегает и в один прыжок утаскивает мою курицу прямо с тарелки. Долго я смеялась. © СИТУАЦИЯ / VK
  • Моя собака-лабрадор чувствует мои эмоции почти на экстрасенсорном уровне. Когда я испытываю стресс, она подходит ко мне и нежно тычется своей мордочкой мне под мышку. И так, прижавшись, просто сидит рядом. Это собачья версия того, как она берет меня на ручки или обнимает. Когда у меня хорошее настроение, она улыбается своей собачьей улыбкой и виляет всем телом. Когда я дома, она рядом со мной. Она понимает довольно большой словарный запас, и, клянусь, она даже понимает мои дурацкие шутки: она по-доброму, снисходительно смотрит на меня, когда я шучу. © The_Best_Y**_Ever / Reddit

«Годами была излишне нервной. Решила завести кошку — и чувствую себя намного лучше. Передайте привет принцессе Лее!»

  • У меня был тяжелый период в жизни. Наверное, это было не самое удачное время для того, чтобы взять кота, но я решилась, и он оказался еще тем прохвостом. Если раньше я часто по утрам валялась, не в силах заставить себя встать, теперь я так больше делать не могла: он бил меня по щекам, пока я не поднималась, чтобы покормить его. Я не могла, как раньше, гулять ночь напролет, потому что мне нужно было возвращаться домой и заботиться о нем. Постепенно мой кот сделал меня лучше. © shaka_sulu / Reddit
  • Когда я училась в старшей школе, я почти каждую ночь засыпала в слезах. Моя собака Майя прижималась ко мне и клала подбородок мне на спину. Когда я просыпалась, она начинала лизать мне лицо и вилять хвостом. После этого было трудно грустить. © Crown-of-Roses / Reddit

«Жена только что вернулась из 8-дневной поездки. Обнаружил ее спящей так»

  • Однажды ночью у меня случился очень сильный приступ паники — первый в жизни — я понятия не имел, как успокоиться, я едва мог стоять. Наконец, шатаясь, я вышел в гостиную и взял на руки спящего кота. Тот сначала посмотрел на меня раздраженно, но потом понял, что мне нужна его компания, и начал громко мурлыкать, пока я гладил его. Когда я, наконец, успокоился, он спрыгнул с меня и вернулся на свою лежанку. В тот момент он стал для меня настоящим другом. © n8thebest / Reddit
  • Мой пес Боб, пока мы жили с бывшим, был очень нервным. Он боялся ходить гулять, боялся всех собак, людей. Постоянно болел. А потом я рассталась с бывшим, переехала, и его точно подменили. Он перестал болеть, мы начали гулять по новым районам, он начал тянуться к людям и знакомиться, у него появились собачьи друзья. Я начала брать его с собой в поездки на машине. А сегодня он пытался запрыгнуть в машину к незнакомой женщине, при том, что раньше поездка на машине была чем-то из рода фантастики. Женщина тоже была не против. Мораль? Если вам плохо, решайтесь на перемены, оно того точно стоит. Я успокоилась после расставания — и песику стало легче. © muchdaria
  • Поссорились с мужем, не разговаривали 2 дня. Наш пес Рекс, обычно веселый, забился в угол и почти не ел. А на третий день ухватил меня зубами за подол платья и потащил к шкафу. Мы с мужем в недоумении смотрели на него. А он ткнулся носом в старую обувную коробку. Мы ее открыли, а там внутри лежала стеклянная банка, а в ней — свернутые бумажки. Это была наша «банка счастья», которую мы начали вести в первый год совместной жизни: туда кидали билеты из кино, смешные записки, прочие мелочи. Мы ее открывали с мужем редко и уже давно, но всегда улыбались, а Рекс вилял хвостом рядом. Случайность или нет, но так наш пес словно напомнил: «Посмотрите, сколько хорошего уже было в вашей жизни. Будет много еще».

