16 живых комментариев, которые оказались еще увлекательнее, чем распаковка самого товара
Покупка нового товара в интернете кажется сложной миссией, полной сюрпризов и подводных камней. Поэтому, чтобы не прогадать, мы первым делом обращаемся к живым отзывам, которые в красках и с юмором расскажут нам обо всем. Например, как иначе можно использовать шарики для пинг-понга или подыскать другое оригинальное применение памперсу. Порой мнение простых пользователей помогает определиться с трудным выбором, а их смешные и неординарные комментарии делают любую покупку еще более незабываемой.
Что-то родное увидел
Мнение эксперта всегда важно
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © vipnex / Pikabu
Надо было что-то веселое купить
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © levanova03 / Pikabu
- Решила раскошелиться на лазерный эпилятор. Долго выбирала, оценивала, читала отзывы. Попался один отзыв от девушки с одной звездой. Пишет: «Все делала по инструкции — результата ноль! Уже хотела сдавать, но попробовали на муже. Теперь он сверкает своими коленками на футболе! Надо было писать, что прибор берет только темный волос. Оставлю, пожалуй — буду теперь мужа уговаривать на полную эпиляцию». Посмеялась я знатно. Мне о таком переживать не стоит, я — брюнетка! Но на муже все-таки опробую, как закажу.
Ну логично же
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © BigAngryCat / Pikabu
Оставили без сладкого
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © EdgyEvolution / Reddit
Порадовали фаната
- Отзыв от имени моего мужчины! «Получил задержавшийся подарок. Честно признаться — радости нет предела. Крайне творчески оформлен, очень много ручной работы. Учитывая, что подарок прислал не абы кто, а сам Человек-паук! Очень приятно было прочитать письмо и записки — оформлено с душой, довольно разнообразно. Мне все пригодится, всем буду пользоваться. Когда открыл невзрачную на первый взгляд коробку, увидел сокровища. Спасибо тебе, добрый человек. Мне очень приятно!»
Интересно, надо попробовать
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © macssimyss / Pikabu
И правда, мачо!
- Выбирала себе подушку и вдруг наткнулась на отзыв: «Покупала вначале чисто для себя. Затем подушку заприметил муж. Теперь везде берет ее с собой, даже на работу. А недавно стал запираться с ней в ванной. Я не выдержала и решила зайти — увидела, как он с ней чего-то копошится. Я выхватила у него подушку, растрясла ее и оттуда выпало колье. Оказалось, мой креативщик купил мне подарок на годовщину и долго не знал, где его спрятать, а я-то сыщик — все везде найду. Порадовалась, конечно, а муженьку минус за конспирацию. Покупка удалась на славу!»
Лучше сперва почитать инструкции
- Я как-то зашла в отзывы на чайную. Это место, где можно купить хороший чай, а также попить его в формате чайной церемонии. И вот среди пятерок вижу оценку в 3 балла. Текст: «Мы пришли с друзьями, а я чай не люблю. Попросил сделать кофе, они сказали, что в меню кофе нет, но сварили для меня. Но кофе получился не таким вкусным, как в кофейнях, поэтому 3 балла!»
Да что ж за горе-дневник такой
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Olische / Pikabu.
- Помню, искал робот-пылесос. Читаю отзыв: «Эффект просто магический, рекомендую!» Заинтриговало! Заказал его. Когда привезли, мой кот подозрительно на него косился, засады устраивал. Как вдруг ночью слышу странный шум из коридора. Смотрю, а там кот спокойно ездит на пылесосе по квартире, как римский император на колеснице. И еще так командно мяукает, указывая, куда ехать. А когда пушистый меня заметил, так грозно посмотрел, что я ему от испуга еще корма в миску насыпал. Теперь он с пылесоса не слезает и всем в доме руководит! Заодно и прибирается там, где нужно.
Когда выбор кажется очевидным
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © AiTipoBOT / Pikabu
- Искала как-то простой чехол для дивана. Листаю фото покупателей и вижу снимок — пустая комната и подпись: «Чехол отличный, но я больше не могу выйти из квартиры». Я обомлела, что за бред? Вдруг автор дополнил отзыв новым фото. Оказалось, там ее взъерошенный кот, а под ним новый коммент: «Ткань чехла обладает такой мощной антистатической силой, что мой котяра, один раз потеревшись о диван, превратился в ходячий электрогенератор. Он так бешено „бил током“ при любой попытке к нему прикоснуться, что мы от него прятались и ждали, когда у него „сядет батарейка“». Ситуация улыбнула, но заказать все-таки не решилась, а то жалко моего сфинкса — как бы он тоже в Электроника не превратился!
Чтение отзывов спасает нас от плохого настроения, а иногда позволяет больше узнать о жизни других людей. Даже если такие комментарии вызывают смущение или кажутся глупой выдумкой, они доказывают, что человеческой креативности точно нет предела.
