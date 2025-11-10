Коврик прошёл проверку. Теперь мужик знает что после обильных возлияний ему больше не придётся спать на холодном полу под дверью.
16 смешных отзывов, которые сами по себе заслуживают пять звезд
Отзывы о товарах давно перестали быть просто оценкой. Сегодня это полноценный литературный жанр, где на одной странице уживаются и эпос о кулинарном походе, и драма о пожирателях утюжков. Мы собрали отзывы, которые не просто описывают товар, а рассказывают о жизни и доказывают: иногда комментарий клиента может быть шедевром не хуже, чем сам товар.
Чего только не происходит в пунктах выдачи заказов
Неплохое тактическое решение
Какая полезная камера
А кто-то — не очень
Отзыв как новый вид эпистолярного жанра
Вот это я понимаю — пылесос
Вот что значит хороший товар!
Интересно стало, что же это за жижа такая 😀 после такого отзыва я бы купила
Отзыв и ответ продавца как вид искусства
Прямо король отзывов
Крик души
Боюсь, что следующим предметом, которых эти живоглоты обглодают - будет сама хозяйка)
Фанатки же ждут
Коты — это главное
Вот тут, конечно, недосмотр со стороны производителя)))) О котах надо было подумать в первую очередь! Это ж как телевизор для них
Что она себе позволяет?
Ну раз вы так настаиваете
Дресс-код многое значит
Королева ВИПов
Сразу видно, что адме не читала, не знает, что самые богатые клиенты приходят в шлëпках, в рабочей одежде и с пакетом.
А вот еще подборка отзывов из интернета, которые читаются как готовая шутка.
Комментарии
Недавно попалось примерно такое:
Отличные весы! Большие светящиеся цифры в любое время суток напоминают мне, что я толстый!
Недостатки: весы ничего не предпринимают для того, чтоб я похудел.
Вчера встретила дивный отзыв:
"Hошу размер 2XL, но, чтоб было удобно, заказала 4XL. Замечательная мягкая ткань, нигде не трет!"
Предмет покупки - стринги со стразами)