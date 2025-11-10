16 смешных отзывов, которые сами по себе заслуживают пять звезд

Отзывы о товарах давно перестали быть просто оценкой. Сегодня это полноценный литературный жанр, где на одной странице уживаются и эпос о кулинарном походе, и драма о пожирателях утюжков. Мы собрали отзывы, которые не просто описывают товар, а рассказывают о жизни и доказывают: иногда комментарий клиента может быть шедевром не хуже, чем сам товар.