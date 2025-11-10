16 смешных отзывов, которые сами по себе заслуживают пять звезд

3 часа назад
16 смешных отзывов, которые сами по себе заслуживают пять звезд

Отзывы о товарах давно перестали быть просто оценкой. Сегодня это полноценный литературный жанр, где на одной странице уживаются и эпос о кулинарном походе, и драма о пожирателях утюжков. Мы собрали отзывы, которые не просто описывают товар, а рассказывают о жизни и доказывают: иногда комментарий клиента может быть шедевром не хуже, чем сам товар.

Чего только не происходит в пунктах выдачи заказов

Светлана БМВ
17 минут назад

Коврик прошёл проверку. Теперь мужик знает что после обильных возлияний ему больше не придётся спать на холодном полу под дверью.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © smehalka / Telegram

Неплохое тактическое решение

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Cosmicsoul25 / Pikabu

Какая полезная камера

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © nemarp / Pikabu

А кто-то — не очень

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © KaJIuHKa / Pikabu

Отзыв как новый вид эпистолярного жанра

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © CollectorBeauty / Pikabu

Вот это я понимаю — пылесос

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © CollectorBeauty / Pikabu

Вот что значит хороший товар!⁠⁠

Бруннера
1 час назад

Интересно стало, что же это за жижа такая 😀 после такого отзыва я бы купила

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © KristinaLeon / Pikabu

Отзыв и ответ продавца как вид искусства⁠⁠

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © trash_tv404 / Telegram

Прямо король отзывов

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © skitls187 / Pikabu

Крик души

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © smehalka / Telegram

Фанатки же ждут

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © smehalka / Telegram

Коты — это главное

Фрося Сумочкина
2 часа назад

Вот тут, конечно, недосмотр со стороны производителя)))) О котах надо было подумать в первую очередь! Это ж как телевизор для них

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Strelka101010 / Pikabu

Что она себе позволяет?

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © smehalka / Telegram

Ну раз вы так настаиваете

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © yuort89 / Pikabu

Дресс-код многое значит

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © User052025 / Pikabu

Королева ВИПов

Svetlana
1 час назад

Сразу видно, что адме не читала, не знает, что самые богатые клиенты приходят в шлëпках, в рабочей одежде и с пакетом.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © smehalka / Telegram

А вот еще подборка отзывов из интернета, которые читаются как готовая шутка.

Комментарии

Катастрофа Я
2 часа назад

Недавно попалось примерно такое:
Отличные весы! Большие светящиеся цифры в любое время суток напоминают мне, что я толстый!
Недостатки: весы ничего не предпринимают для того, чтоб я похудел.

Нина С
1 час назад

Одна звезда тексту.а где артикулы и ссылки на товар?!🤬🤣

Руконожка Ай-Ай
1 час назад

Вчера встретила дивный отзыв:
"Hошу размер 2XL, но, чтоб было удобно, заказала 4XL. Замечательная мягкая ткань, нигде не трет!"
Предмет покупки - стринги со стразами)

