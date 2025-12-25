18 переписок с коллегами, в которых иронии и юмора больше, чем рабочих задач
Рабочий чат — это место, где за фразой «Коллеги, есть небольшая задача» часто скрывается сюжет для триллера, а за вежливым «Заранее благодарю» — тихая мольба о пощаде. К счастью, в мире бесконечных дедлайнов и правок юмор становится тем самым средством, которое спасает кукуху от выгорания.
«Инфантильное решение»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Kizer / Pikabu
«Когда уволился, хлопнув дверью, но тебе пишут с работы»
«Уровень просветления: босс»
«Пятница, вечер»
«Только ради этого купил премиум»
«Уважительная причина»
«Типичный тимлид»
«Звездный час Олега»
«Где у кота созвоны?»
«Тяжелое общение»
«Пожарная инспекция»
И это не шутка) было время, когда пожарники запрещали чайники в кабинетах
«Душное собеседование»
«Справедливо?»
«Потрясающий ход»
«Уровень отчаяния примерно такой»
«Созвон»
«Всем грамотности!»
«Ошибка»
В конечном счете, мы проводим с коллегами больше времени, чем с семьей. Да и сам юмор превращает «сотрудников» в «своих людей», а сухие задачи — в захватывающий квест, над которым можно от души посмеяться вместе!