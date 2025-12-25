18 переписок с коллегами, в которых иронии и юмора больше, чем рабочих задач

Народное творчество
1 час назад
Рабочий чат — это место, где за фразой «Коллеги, есть небольшая задача» часто скрывается сюжет для триллера, а за вежливым «Заранее благодарю» — тихая мольба о пощаде. К счастью, в мире бесконечных дедлайнов и правок юмор становится тем самым средством, которое спасает кукуху от выгорания.

«Инфантильное решение⁠»

«Когда уволился, хлопнув дверью, но тебе пишут с работы»

«Уровень просветления: босс»

«Пятница, вечер»

«Только ради этого купил премиум»

«Уважительная причина»

«Типичный тимлид⁠»

«Звездный час Олега»

«Где у кота созвоны?⁠»

«Тяжелое общение⁠»

«Пожарная инспекция»

«Душное собеседование⁠»

«Справедливо?⁠»

«Потрясающий ход»

«Уровень отчаяния примерно такой»

«Созвон⁠»

«Всем грамотности!⁠»

«Ошибка⁠»

В конечном счете, мы проводим с коллегами больше времени, чем с семьей. Да и сам юмор превращает «сотрудников» в «своих людей», а сухие задачи — в захватывающий квест, над которым можно от души посмеяться вместе!

