18 переписок с коллегами, в которых иронии и юмора больше, чем рабочих задач

Рабочий чат — это место, где за фразой «Коллеги, есть небольшая задача» часто скрывается сюжет для триллера, а за вежливым «Заранее благодарю» — тихая мольба о пощаде. К счастью, в мире бесконечных дедлайнов и правок юмор становится тем самым средством, которое спасает кукуху от выгорания.