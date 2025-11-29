Как выглядели бы 15 звезд, если бы реализовались в другой сфере
Жизнь знаменитостей кажется идеальной, но их успех — лишь один из многих возможных сценариев. И правда, только представьте: а что, если бы Мадонна не стала певицей, а работала бы в общепите? Или Джонни Депп подался бы во врачи — записались бы вы к нему на прием?
В этой уникальной подборке нейросеть покажет, как выглядели бы 16 мировых звезд, если бы они выбрали самые обычные профессии на свете. Приготовьтесь увидеть их в совершенно неожиданном амплуа и поверьте, результаты превзойдут все наши ожидания.
Мэрилин Монро, балерина
Вивьен Ли, кассирша
Марго Робби, рок-звезда
Кларк Гейбл, автослесарь
Рианна, сборщик заказов
Как так и было. У нас в логистическом центре таких каждая третья
Джонни Депп, врач
Марго Робби, уборщица
Мэрилин Монро, фрилансер
Да никогда в жизни не было у Монро таких коротких ног и костлявых коленок. И такого дешёвого жёлтого блонда.
Мадонна, ресторан быстрого питания
Софи Лорен, школьный учитель
Лайза Миннелли, проводница
Брижит Бардо, бариста
Шакира, ветеринар
Памела Андресон, дворник
Мэрилин Монро, фигуристка
Что ж, мы заставили наших любимых звезд примерить на себя самые обычные профессии. Удивительно, как некоторые из них органично вписались в новую роль, а другие — вызвали громкий смех своей неуместностью. А какая из этих «несостоявшихся» профессий удивила вас больше всего? И кого из знаменитостей вы бы хотели увидеть в самой нелепой роли? Напишите в комментариях!