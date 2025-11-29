Как выглядели бы 15 звезд, если бы реализовались в другой сфере

Жизнь знаменитостей кажется идеальной, но их успех — лишь один из многих возможных сценариев. И правда, только представьте: а что, если бы Мадонна не стала певицей, а работала бы в общепите? Или Джонни Депп подался бы во врачи — записались бы вы к нему на прием?

В этой уникальной подборке нейросеть покажет, как выглядели бы 16 мировых звезд, если бы они выбрали самые обычные профессии на свете. Приготовьтесь увидеть их в совершенно неожиданном амплуа и поверьте, результаты превзойдут все наши ожидания.