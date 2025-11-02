Мы «состарили» 16 любимых героев нашего детства, и от некоторых просто глаз не оторвать
Помните, как выглядели герои вашего детства? Тот самый любимый персонаж из мультфильма, кино или игры, чей образ застыл в памяти идеальным, вечно юным? Мы провели эксперимент и «состарили» несколько легендарных героев, которых мы искренне любили детьми, и воочию убедились, что их новые образы способны вдохновлять не меньше прежних.
Алиса Селезнева, «Гостья из будущего»
Мальвина, «Приключение Буратино»
Лена Бессольцева, «Чучело»
Костя Иночкин, «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
Пьеро, «Приключение Буратино»
Мальчик с сачком, «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
Петров и Васечкин, «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»
Дениска Кораблев, «Удивительные приключения Дениса Кораблева»
Зайчик какой
Рассказы моего детства)
У меня ещё и брат Денис, я думала, что это о нем)
Волька Костыльков (Волька ибн Алеша), «Старик Хоттабыч»
Катя Пастушкова, «Девочка и крокодил»
Оля и Яло, «Королевство кривых зеркал»
«Москва — Кассиопея»
Калле Блюмквист, «Приключения Калле-сыщика»
Сергей Сыроежкин и Электроник, «Приключения Электроника»
Пеппи Длинныйчулок, «Пеппи Длинныйчулок»
Красная шапочка, «Про Красную Шапочку»
Глядя на эти портреты, сложно не испытывать смешанных чувств — легкую грусть по безвозвратно ушедшему детству и радостное удивление от встречи с давними друзьями, пусть и немного постаревшими. Тем не менее, как оказалось, их внутренний огонь, доброта и задоринка никуда не исчезли — они просто обрели новую, утонченную форму.
Комментарии
это ооочень странная статья, гонять через ИИ портреты детей при том что в общем доступе лежат их взрослые фотки, думаю, что работникам Адми, нужно немного выдохнуть, пропить витамины, съездить в отпуск, иначе происходит что-то странное, как двурогий единорог Лизы Симпсон
Вывод один - алгоритмы состаривания не могут учесть опыт и события, переживаемые реальными людьми за жизнь. Поэтому и не совпадают портреты ИИ и реальных людей
((( "Мы «состарили» 16 любимых героев нашего детства, и от некоторых просто глаз не оторвать"
Разве состарили ?! Я очень редко пользуюсь CapsLk...
наших любимых героев П О Д М Е Н И Л И !