((( "Мы «состарили» 16 любимых героев нашего детства, и от некоторых просто глаз не оторвать"

Глядя на эти портреты, сложно не испытывать смешанных чувств — легкую грусть по безвозвратно ушедшему детству и радостное удивление от встречи с давними друзьями, пусть и немного постаревшими. Тем не менее, как оказалось, их внутренний огонь, доброта и задоринка никуда не исчезли — они просто обрели новую, утонченную форму.