Нейросеть перенесла 17 литературных героев в наши дни, и мы гадаем, в каком виде они выглядят органичнее
Некоторые произведения можно назвать «вечными»: они завораживают нас независимо от того, в какую эпоху мы живем. Но все-таки, если бы герои знаменитых романов были не фантазией авторов, а жили в современном мире, — как бы они выглядели, где жили и кем работали? Именно этот вопрос мы задали нейросети. Посмотрим, что вышло.
Алиса из сказки «Алиса в стране чудес»
В наше время Алиса — творческая и любознательная девочка, которая живет в крупном мегаполисе и увлекается цифровыми искусствами и технологиями. Она активно исследует мир виртуальной реальности и делится своими открытиями в блогах, вдохновляя других на смелые эксперименты. Несмотря на стремительно меняющийся мир, она остается верной своей мечте о чудесах и поиске глубоких смыслов в действительности.
Вилли Вонка из повести «Чарли и шоколадная фабрика»
Современный Вилли Вонка в 2025 году выглядел бы как эксцентричный предприниматель в ярком пальто и умных AR-очках, с необычными гаджетами вместо трости. Его продукция — шоколад с витаминами, жвачка с вкусовыми эффектами и лимитированные коллаборации с мировыми брендами. В свободное время он экспериментировал бы с биотехнологиями, 3D-печатью еды и цифровым искусством. Загадочный и харизматичный, он оставался фигурой-легендой, которую обсуждают все, но лично видели лишь единицы.
Шерлок Холмс из серии повестей «Приключения Шерлока Холмса»
Понравилось, как Илья Любимов сыграл детектива в одном из сериалов. Может быть, он - новый Холмс?
Шерлок Холмс в 2025 году выглядел бы элегантно, но немного эксцентрично — все так же в темном пальто, но уже с современными технологиями: умными очками и необычным аксессуаром вроде трости-гаджета. Его сфера расследований сместилась бы в киберпространство: утечки данных, криптомошенничество, цифровые преступления. Музыка и химия оставались бы его хобби: только скрипка сочеталась бы с электроникой, а эксперименты — с нанотехнологиями.
Фродо из романа «Властелин колец»
Современный Фродо был бы скромным, но любопытным парнем, который любит путешествовать и открывать новые места. Вместо кольца он носил бы умный гаджет — возможно, кольцо-трекер или минималистичный смарт-девайс, хранящий важные данные. Жил бы он скорее не в шумном мегаполисе, а в уютном эко-доме на природе, но с доступом к интернету и современным технологиям. Скромный, добрый и немного мечтательный, он оставался бы символом искренности и внутренней силы.
Дон Кихот из романа «Дон Кихот»
В 2025 году Дон Кихот предстал бы как наивный, но искренний эко-активист: вместо рыцарских походов он сражался бы с корпорациями, загрязняющими природу, принимая их за современных «гигантов». Он использовал бы соцсети, где делился своими «рыцарскими кампаниями», но выглядел там не блогером, а искренним чудаком, что только привлекало бы внимание. В душе Дон Кихот оставался бы тем же благородным рыцарем, чьи идеи кажутся наивными, но вдохновляют окружающих своей чистотой.
Гермиона из серии романов о Гарри Поттере
Современная Гермиона Грейнджер — умная, целеустремленная и уверенная в себе, она постоянно учится и развивается, сочетая книги, подкасты и онлайн-курсы. В одежде предпочитает минимализм с яркими акцентами в аксессуарах, ценит стиль и комфорт. Ей близок экологичный и осознанный образ жизни: она сортирует отходы, выбирает устойчивую моду и заботится о здоровье. И, как прежде, она ценит настоящие дружеские связи и часто организует встречи с близкими для обмена идеями и поддержкой.
Китнисс Эвердин из романа «Голодные игры»
Китнисс поселилась бы вдали от больших городов — в доме на окраине, окруженном лесом. Она занималась бы огородом, садом и охотой, ценя независимость от системы и возможность обеспечивать себя самой. Вместо обычной работы могла бы стать волонтером: обучать подростков выживанию в дикой природе, делиться навыками охоты и собирательства. Иногда она выступала бы на местных встречах или онлайн-семинарах — скорее из чувства долга, чем из желания быть «лидером мнений».
Ромео и Джульетта из повести «Ромео и Джульетта»
Ромео и Джульетта в 2025 году — это современная история любви через мессенджеры, лайки и городские встречи. Ромео — романтичный и импульсивный молодой человек, пишущий стихи и снимающий видео для блога. Джульетта — умная, независимая и стильная девушка, ценящая искренние чувства. Их свидания проходят в кофейнях и на крышах с видом на закат, а главные препятствия — социальное давление и недопонимание, которые им приходится преодолевать, чтобы быть вместе.
Карабас Барабас из повести «Золотой ключик, или Приключения Буратино»
Современный Карабас-Барабас — владелец крупного бизнеса в сфере развлечений, всегда в деловой одежде, с громким голосом и харизмой, которая одновременно привлекает и немного пугает. Он активно использует соцсети, чтобы удерживать внимание публики и продвигать свои проекты. В качестве хобби выступает на публике как стендап-комик.
Маленький принц из сказки «Маленький принц»
Маленький принц сегодня — любознательный и наблюдательный ребенок, который любит исследовать мир через интернет, но при этом ценит живое общение и природу. Он остается мягким, мечтательным и добрым, умеет замечать красоту в простых вещах и задает вопросы, которые заставляют взрослых задуматься.
Бриджит Джонс из романа «Дневник Бриджит Джонс»
Современная Бриджит Джонс — энергичная и остроумная женщина, ведущая подкаст в соцсетях, где делится своими мыслями и курьезными ситуациями из жизни. Она заботится о карьере и личной жизни, старается поддерживать здоровый образ жизни, но не отказывается от любимых сладостей и иногда возвращается к вредным привычкам. Бриджит честна, эмоциональна и умеет смеяться над собой, часто попадает в нелепые и смешные ситуации, что делает ее современной героиней с шармом, теплом и очаровательной неуклюжестью.
Виктор Франкенштейн из романа «Франкенштейн, или Современный Прометей»
Гениальный и амбициозный ученый, увлеченный биотехнологиями и искусственным интеллектом. Он одержим идеей создать нечто уникальное и порой пренебрегает этикой и безопасностью, что приводит к непредсказуемым последствиям.
Сестра Милдред Рэтчед из романа «Пролетая над гнездом кукушки»
В 2025 году сестра Рэтчед легко могла бы быть инспектором органов здравоохранения. Она появлялась бы в больницах и клиниках с безупречной внешностью и планшетом в руках, готовым зафиксировать каждую мелочь. Под ее холодным взглядом врачи и медсестры чувствовали бы себя школьниками на экзамене: малейшее отклонение от протокола тут же оказывалось в отчете. За официальной вежливостью скрывались бы педантичность, доведенная до жестокости, и непоколебимая вера в систему правил, где человек всегда вторичен.
Геральт из серии книг «Ведьмак»
Многие тайно надеялись, что Цири появится в мире Киберпанка хотя бы, как камео.
Ведьмак в 2025 году — профессиональный «охотник на необычное», работающий в службе безопасности или частных расследованиях. Он мастерски сочетает современные технологии с уникальными физическими навыками и интуицией. Строгий, практичный и загадочный, он носит темную функциональную одежду и минималистичные гаджеты. Одиночка по натуре, он ценит свободу, но способен на глубокую преданность тем, кого считает достойными доверия.
Беллатриса Лестрейндж из серии романов о Гарри Поттере
Смешно придумывать роли для тех, кто гадятся магловскими технологиями. А если учитывать, что действия саги о Гарри проходит в недалёком прошлом, ещё смешнее
В нашем мире Беллатриса Лестрейндж могла бы стать одним из самых талантливых и опасных хакеров современности. Она виртуозно владеет кибербезопасностью, взламывает корпоративные и правительственные системы, оставляя за собой цифровой хаос. Беллатриса мастерски манипулирует людьми как в реальном, так и в виртуальном пространстве, имеет узкий круг доверенных союзников и скрытую сеть контактов. Как и прежде, она остается притягательной, опасной и невероятно харизматичной.
Ретт Батлер из романа «Унесенные ветром»
В 2025 году Ретт Батлер — харизматичный и уверенный в себе предприниматель, специализирующийся на стартапах, элитной недвижимости и высокорисковых проектах. Он очарователен, умеет манипулировать впечатлениями и скрывать настоящие эмоции за остроумной насмешкой. В свободное время Ретт увлекается парусным спортом, коллекционирует редкие автомобили и появляется на закрытых светских мероприятиях. Его независимость и умение сохранять хладнокровие делают его одновременно привлекательным, загадочным и немного опасным.
Мы напоминаем, что все описанное — лишь фантазия нейросети. Но какая же она интересная, не правда ли? А кто из героев заинтересовал вас больше всего? Делитесь в комментариях.
Еще больше интересных статей созданных с помощью нейросети ищите здесь: