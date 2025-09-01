Нейросеть перенесла 17 литературных героев в наши дни, и мы гадаем, в каком виде они выглядят органичнее

В 2025 году сестра Рэтчед легко могла бы быть инспектором органов здравоохранения. Она появлялась бы в больницах и клиниках с безупречной внешностью и планшетом в руках, готовым зафиксировать каждую мелочь. Под ее холодным взглядом врачи и медсестры чувствовали бы себя школьниками на экзамене: малейшее отклонение от протокола тут же оказывалось в отчете. За официальной вежливостью скрывались бы педантичность, доведенная до жестокости, и непоколебимая вера в систему правил, где человек всегда вторичен.