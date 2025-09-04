Такая дверь подходит в двух крайних случаях- когда иолодёжь, страсти и гормоны и когда дом престарелых, когда в глубокой старости уже понятие пола становится абстрактным.
17 случаев, когда фантазия увела дизайнеров за грани нашего понимания
Интересное
3 часа назад
Так бывает: дизайнер вкладывает всю душу в создание дома, квартиры или сада, а в итоге получается... нечто спорное. Мы собрали несколько примеров дизайна, которые, скажем так, выделяются из общей серой массы. Какие-то из них просто странные, а какие-то — прямо «чур меня, чур!»
«Ребята, это дверь в общей душевой. Место действия — хостел для молодежи»
«Остановились в отеле. Вот что тут умудрились поставить прямо над мужским туалетом»
«Знаете, сколько я искал свой 102 номер?»
«Я спроектировал наушники, в которых слышу шум дождя»
«Пришел к другу в гости, а у него на потолке это. Своя, особая атмосфера»
«Где пульт, я вас спрашиваю?»
«У меня один вопрос: почему этот таинственный незнакомец с шлифовальной машинкой остановился именно здесь?»
«Благодаря чудесному дизайну, это происходит каждый раз, когда я открываю холодильник»
«Разве подсветка не должна делать цифры более понятными? Или наоборот?»
«Интересный выбор плитки»
Поди уже поставили какое-то несмываемое пятно, а там уже сгорел сарай - гори и хата
-
-
Ответить
«Не знал, что деревья у нас растут под крышей»
«В приемной мне сказали: мы находимся в голубом здании. Внимание, вот что они имели в виду»
«Чтобы воспользоваться этой уборной, нужно быть очень стройным»
«Из-за того, что кто-то додумался сделать две крыши, а не одну, у нас теперь частенько мокрые от дождя сиденья»
«Так много вопросов и так мало ответов...»
«Мой начальник только что скинул это в наш рабочий групповой чат»
«Соседи украсили свой сад этим. Стоит там круглый год»
А можно Эдварда руки-ножницы поставить. И зимой, когда идёт снег, тоже будет актуально.
-
-
Ответить
- Будь у меня деньги, я бы тоже так развлекался. © Silent_Box1341 / Reddit
Бонус: иногда мы становимся дизайнерами поневоле
- Собрались выставлять дом на продажу. Вот как батя понимает фразу: "Обставьте квартиру, чтобы сфоткать. © Naive-Historian-2110 / Reddit
А вот 16 фото «до и после», глядя на которые, хочется немедленно затеять свой собственный ремонт.
Фото на превью teeso / Reddit
Комментарии
Уведомления
А плитку походу просто белую разрисовали художественно. Мне понравилось
-
-
Ответить
Похожее
16 случаев, когда концовка истории перевернула все с ног на голову
19 доказательств того, что остроумие и находчивость — лучшее средство против наглости
Истории
1 день назад
18 свадеб, на которых один маленький нюанс перевернул все с ног на голову
18 женщин, которые так гениально поставили всех на место, что им хочется аплодировать стоя
Истории
6 дней назад
20+ историй и фото, которые пахнут детством, жвачкой «Бумер» и летом у бабушки
Ностальгия
1 неделя назад
15 курьезов в магазинах, которые превратили обычный шопинг в шоу
20+ историй о том, как долгожданная поездка пошла не по плану
18 человек порылись в семейных архивах и показали фотографии, от которых дух захватывает
Ностальгия
2 месяца назад
17 человек, которые лучше бы промолчали, чем взяли и такое сморозили
25 примеров дружбы животных и людей, которые докажут, что любовь не знает границ
Животные
1 месяц назад