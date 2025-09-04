17 случаев, когда фантазия увела дизайнеров за грани нашего понимания

Так бывает: дизайнер вкладывает всю душу в создание дома, квартиры или сада, а в итоге получается... нечто спорное. Мы собрали несколько примеров дизайна, которые, скажем так, выделяются из общей серой массы. Какие-то из них просто странные, а какие-то — прямо «чур меня, чур!»

«Ребята, это дверь в общей душевой. Место действия — хостел для молодежи»

«Остановились в отеле. Вот что тут умудрились поставить прямо над мужским туалетом»

«Знаете, сколько я искал свой 102 номер?»

«Я спроектировал наушники, в которых слышу шум дождя»

«Пришел к другу в гости, а у него на потолке это. Своя, особая атмосфера»

«Где пульт, я вас спрашиваю?»

«У меня один вопрос: почему этот таинственный незнакомец с шлифовальной машинкой остановился именно здесь?»

«Благодаря чудесному дизайну, это происходит каждый раз, когда я открываю холодильник»

«Разве подсветка не должна делать цифры более понятными? Или наоборот?»

«Интересный выбор плитки»

«Не знал, что деревья у нас растут под крышей»

«В приемной мне сказали: мы находимся в голубом здании. Внимание, вот что они имели в виду»

«Чтобы воспользоваться этой уборной, нужно быть очень стройным»

«Из-за того, что кто-то додумался сделать две крыши, а не одну, у нас теперь частенько мокрые от дождя сиденья»

«Так много вопросов и так мало ответов...»

«Мой начальник только что скинул это в наш рабочий групповой чат»

«Соседи украсили свой сад этим. Стоит там круглый год»

Будь у меня деньги, я бы тоже так развлекался. © Silent_Box1341 / Reddit

Бонус: иногда мы становимся дизайнерами поневоле

Собрались выставлять дом на продажу. Вот как батя понимает фразу: "Обставьте квартиру, чтобы сфоткать. © Naive-Historian-2110 / Reddit