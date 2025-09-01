16 фото «до и после», глядя на которые, хочется немедленно затеять свой собственный ремонт

Слово «ремонт» иногда наводит страх, поэтому некоторые годами смотрят на свой старый кухонный гарнитур или диван, мечтают поменять, но руки все никак не доходят. Герои нашей подборки не стали ждать, а взяли и сотворили уют своими руками. Их фото «до и после» — лучшее доказательство того, что дом или квартиру мечты можно создать с любым бюджетом.

«Сын уехал на учебу, а я переделала его спальню, которая больше напоминала свалку. Пообещал, что теперь будет следить за ней»

«Теперь кухня-гостиная ощущается совсем по-другому. Стало уютнее и современнее. Хочется чаще включать фильмы, готовить и просто смотреть на эту стену»

«Люди еще удивляются, почему я такая домоседка»

Да кем ты работаешь, раз у тебя такой ремонт? © tuftyloves / Reddit

«Вот какую прачечную сделал мой муж»

«Несколько месяцев назад захотелось переделать гостиную, и вот что получилось. Это еще не финальный результат, но картинка уже складывается»

«Мое бюджетное преображение ванной комнаты»

«Переделала балкон. На случай дождя, для мебели у меня есть специальный дождевик, а подушки водонепроницаемые»

А на случай ветра, у меня специальный ветровик... И когда начинается дождь и ветер я бросаю все дела и мчусь через весь город укрывать свой диванчик на балконе!!! Я гений, не правда ли ???🤣🤣🤣

«Моя маленькая квартирка „до“ и „после“ ремонта»

«Этот красный цвет мне не нравился, и абсолютно не подходил для спальни и моей мебели»

«Папа помог мне сделать столешницу для моего рукодельного уголка. Я так рада, что снова могу сесть за свою швейную машинку»

«Комната спустя 9 месяцев. Планирую добавить еще много растений, но для этого нужно время»

«Я так боялась красить спальню в такой цвет, но муж поддержал и сказал, если совсем не понравится, перекрасим снова»

Никогда бы не подумала, что этот цвет будет так хорошо смотреться и при этом не выглядеть слишком экстравагантно! © Izorka / Reddit

«Только что закончили ремонт в ванной, теперь осталось подобрать аксессуары»

Ванна выглядит такой крошечной, что её удобство вызывает сильные сомнения.. По мне, предназначение ванны-это в ней лежать, ну, и ещё купать ребёнка. А у человека рост 178, и он считает такую кроху удобной, хм.. Для мытья стоя удобнее как раз душевая кабина, а не это с крохотным стеклянным экранчиком вместо занавески.

«17 лет наша дача не видела ремонта. Было решено привести дом в порядок, чтобы в нем можно было отдыхать»

«Нужно было сделать капитальный ремонт кухни»