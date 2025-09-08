20+ бьюти-секретов наших мам и бабушек, которые и сегодня работают на ура

когда я была маленькой, у нас в шкафу вечно лежала какая-то большая таблетка от моли, с запахом лаванды. Моль не заводилась. Думаю, она дохла именно от запаха лаванды, а не от самого средства. Терпеть не могу эту гадость и по сей день. Сколько существует приятных ароматов, а в шкафы, освежители, порошки всякие пихают почему-то именно эту вс.. тую лаванду.