Пуговицы от баяна, как на картинке, тоже на любителя. Как и очень длинные.
20+ бьюти-секретов наших мам и бабушек, которые и сегодня работают на ура
Бабушкины рецепты красоты — это не просто воспоминания, а живая мудрость, проверенная поколениями. От целебных травяных настоев до уходовых ритуалов — в них скрыты уникальные косметические традиции со всего света. В этой статье мы исследуем самые ценные из этих секретов и узнаем, почему они не теряют актуальности и в современном мире.
- Моей бабушке 84 года, а она могла бы сойти за 60-летнюю. У нее такая гладкая кожа и так мало морщин. Она говорит, это все потому, что с подросткового возраста она дважды в день наносит на лицо лосьон. © sarahpessicajarker / Reddit
- Моя бабушка научила меня наносить что-либо на лицо и шею только направленными вверх движениями (чтобы подтянуть кожу и предотвратить ее обвисание). Что меня по-настоящему поразило, так это то, как бережно она относилась к своей коже. Я так по ней скучаю! © honeypot01 / Reddit
- Моя бабушка была кореянкой. Она любила наносить апельсиновую корку на лицо. У нее действительно была приятная кожа, и от нее чудесно пахло. © Unknown author / Reddit
- Моя бабушка настаивала на том, что стильные женщины должны носить только красный лак и никогда — длинные ногти. Это мнение перешло к моей маме, которая и по сей день ходит с короткими ногтями, крашеными в красный цвет. © caryn123 / Reddit
- У моей бабушки-китаянки было такое правило: «Голову вверх, грудь вперед, живот внутрь!» Теперь у меня лучшая осанка из всех, кого я знаю, и потрясающие косые мышцы живота без каких-либо упражнений. © emi_lgr / Reddit
- Моя мама всегда советует смывать кондиционер для волос холодной водой, чтобы придать волосам блеск. Я так делаю и думаю, что это действительно работает. © ghtfscjkug / Reddit
- Моя бабушка сказала мне, чтобы я не сходила с ума, пытаясь сделать тонкие брови. Теперь, когда густые брови стали нормой, я рада, что не переусердствовала с ними, когда была моложе. © Jazzlike_Log_709 / Reddit
- Моя бабушка сказала мне хранить сушеную лаванду в ящике для трусиков, чтобы там всегда пахло свежестью. Странно, но работает. © Canadian_Kaiju / Reddit
когда я была маленькой, у нас в шкафу вечно лежала какая-то большая таблетка от моли, с запахом лаванды. Моль не заводилась. Думаю, она дохла именно от запаха лаванды, а не от самого средства. Терпеть не могу эту гадость и по сей день. Сколько существует приятных ароматов, а в шкафы, освежители, порошки всякие пихают почему-то именно эту вс.. тую лаванду.
- Бабушка по материнской линии делала странные растяжки шеи, чтобы подтянуть область декольте. Не уверена, действительно ли это работает или это просто генетика, но она делала это ежедневно, и шея у нее провисла гораздо меньше, чем у многих других людей. © Unknown author / Reddit
- Используйте коричневую подводку для глаз, чтобы скрыть прыщи. Подходит только для крошечных красных пятнышек. Однако это намного лучше, чем прятаться за толстым слоем тонального крема. © lifelessons09 / Reddit
- Двенадцатилетняя дочь нашла рецепт маски для волос. Нанесла это чудо мне на волосы, заставила два часа ходить в целлофановом пакете, а когда мы все это смыли и высушили, мои волосы стали как после салонной процедуры. А там всего-то были сырые желтки и красный молотый перец. Я в шоке. Готова уже завтра патентовать рецепт и запускать производство этих масок! Жаль только, я понятия не имею, как можно «законсервировать» это все так, чтобы маска долго хранилась. © Не все поймут / VK
- Наносите крем вокруг глаз безымянным пальцем, потому что он у вас слабее и не оставляет повреждений на нежной коже. Я так и делаю.
Еще бабушка посоветовала мне всегда носить колготки, потому что «только легкомысленные женщины выходят на улицу с голыми ногами». © Unknown author / Reddit
Ну да, если постоянно себе тело перетягивать, преть и волноваться из-за затяжек, то никакого легкомыслия не будет. Только страдания, только хардкор! И про подводку очень понравилось, а для больших прыщей проверенный вариант — мушки. Главное, чтобы в окружении не было онкологов, их миграция родинок может смутить)))
- Моя бабушка говорила мне: «Береги глаза». Она имела в виду, что при умывании, нанесении макияжа и т. п. не следует слишком уж натягивать кожу вокруг глаз. Наверное, это один из лучших советов на свете. © IGotMyPopcorn / Reddit
- После промывания риса бабушка собирала остатки воды и использовала ее в качестве нежного тоника для кожи. Оказалось, богатая витаминами и минералами рисовая вода улучшает цвет лица, сужает поры и придает коже сияние молодости.
- Говорила же мне бабушка, никогда не ложиться спать с мокрыми волосами. Жаль, что я тогда не послушалась. Тут дело может дойти до грибковой инфекции на коже головы. А еще увеличивается вероятность секущихся кончиков, потому что волосы легче ломаются, когда они влажные — особенно во время сна. © syrupxsquad / Reddit
- Моя ополаскивала волосы прохладной водой с добавлением уксуса, чтобы отшелушить кожу головы. И намазывала волосы майонезом, чтобы пряди стали мягкими и блестящими.
- Ношение сережек. Кажется глупостью, но даже дешевые маленькие бирюльки могут украсить ваше лицо не меньше, чем губная помада и румяна. © dollyparton26 / Reddit
Давайте сделаем вид, что справа фильтр не применяли. Даже реснички пририсовали...
- Носила трусики из 100% хлопка (синтетика не пропускает воздух!). Моя бабушка была медсестрой и очень переживала по этому поводу. Теперь я проверяю все этикетки на трусиках.
Когда в подростковом возрасте у меня появились прыщи, она также посоветовала мне купить дюжину или около того белых хлопчатобумажных салфеток для ежедневного умывания и бросать их в стирку после каждого использования. Я до сих пор иногда пользуюсь этим методом, если у меня внезапно появляются прыщи. © Hinoueuma / Reddit
- У моей бабушки очень темные волосы — даже в 70! Она посоветовала использовать алоэ вера для придания густоты волосам и не использовать много шампуня. © js2589 / Reddit
- Одевайтесь так, как будто собираетесь на вечеринку. Ведь никогда же не знаешь, с кем встретишься именно сегодня! © Content_Lack129 / Reddit
- Бабушка советовала прикладывать к глазам пакетики холодного зеленого чая. Говорила, это помогает уменьшить отечность и освежить уставшие глаза.
- Есть несколько дешевых масок для лица, которыми пользуются индийские женщины. Вы смешиваете пудру с водой, молоком или йогуртом, круговыми движениями втираете в кожу и оставляете, пока она не высохнет. Она отшелушивает кожу и придает ей великолепный блеск. Дешево и сердито! © Banglapolska / Reddit
Эээээ... Прааастити... Но взрослая тетка не каждый день трусики меняет???
В погоне за инновациями мы часто забываем, что некоторые из самых эффективных решений уже давно найдены: в мудрости предков, в скромной баночке с травяным настоем или в технике массажа, передаваемой из поколения в поколение. Давайте же черпать вдохновение в этом наследии, которое и сегодня остается актуальным и бесценным.
Комментарии
А у меня волосы стали гораздо лучше, когда я стала мыть их на ночь и спать в полотенце. Никакой сушки феном, все уходовые средства не спеша впитываются всю ночь, плюс кудри подвиваются.