10 бьюти-процедур, которые навредить могут больше, чем радости принести

Накачанные губы уже стали скорее нормой, ими мало кого удивишь. Одна из популярных в последнее время форм — губы-бабочки. От обычного увеличения гиалуроновой кислотой они отличаются тем, что перед введением филлера используют растворяющий состав, а после процедуры губы заклеивают пленкой, чтобы сформировать четкий контур.

Но многие эксперты говорят, что это еще опаснее, чем обычное увеличение. Такая техника может повлечь за собой сдавливание сосудов и нарушение кровообращения. Кроме того, есть большой риск неравномерного распределения филлера, его миграции в соседние ткани. Отеки и синяки после такой процедуры не проходят довольно долго.