10 бьюти-процедур, которые навредить могут больше, чем радости принести
Индустрия красоты постоянно меняется, и появляются все новые и новые процедуры, которые обещают нам восхитительные результаты. Правда, многие из них не стоят своих денег, бесполезны, а иногда даже вредны. Наша статья именно о тех процедурах, которые следует внимательно изучить, взвесить все «за» и «против» и только потом на них записываться.
Губы-бабочки
Накачанные губы уже стали скорее нормой, ими мало кого удивишь. Одна из популярных в последнее время форм — губы-бабочки. От обычного увеличения гиалуроновой кислотой они отличаются тем, что перед введением филлера используют растворяющий состав, а после процедуры губы заклеивают пленкой, чтобы сформировать четкий контур.
Но многие эксперты говорят, что это еще опаснее, чем обычное увеличение. Такая техника может повлечь за собой сдавливание сосудов и нарушение кровообращения. Кроме того, есть большой риск неравномерного распределения филлера, его миграции в соседние ткани. Отеки и синяки после такой процедуры не проходят довольно долго.
Ламинирование
Ламинирование ресниц и бровей — это процедура, благодаря которой волоски выглядят ухоженно, лежат красиво и создается иллюзия густоты. Эффект у всех держится по-разному, в среднем его хватает на 6-8 недель. Но нужно быть готовой к тому, что если прибегать к этой процедуре постоянно, то она может портить волоски, и выглядеть они будут не так, как хотелось бы.
Большинство процедур по уходу за кожей лица
Салоны предлагаю кучу подобных процедур: механическую чистку, пилинги, микронидлинг и многие другие. Но решить проблему прыщей или морщин они не могут и дают лишь временный эффект. Стоит все это удовольствие немало, а эксперты утверждают, что все обещания косметологов — лишь маркетинговая уловка.
Для того чтобы действительно как-то повлиять на проблему, необходимо вводить вещества глубоко в кожу. С этим мог бы справиться микронидлинг, но у этой процедуры есть огромный минус — высокий риск заражения.
Короче говоря, от салонных процедур толку столько же, сколько от домашнего увлажнения кожи. Вот только последнее безболезненное и обходится гораздо дешевле.
LPG-массаж
Это аппаратная методика, которая, как утверждается, воздействует на жировые клетки и убирает целлюлит. Процедура безопасна, но вау-эффекта от нее ждать не стоит. Согласно исследованию, почти у всех испытуемых после курса процедур в месте воздействия аппарата уменьшились объемы тела, но только у 15% женщин наблюдалось уменьшение целлюлита.
А уж если почитать отзывы, то многим LPG-массаж вообще делать перехочется.
Восковая эпиляция
Найти подходящий способ депиляции — дело непростое: то раздражение, то дорого, то неэффективно. Восковая эпиляция относительно дешевая, и эффект от нее держится продолжительное время. Однако и от нее могут быть негативные последствия: раздражение и покраснение кожи, появление вросших волос.
Вместе с воском снимается еще и небольшой слой кожи, из-за этого есть риск инфекции, особенно если кожа очень чувствительная, а в салоне наплевательски относятся к санитарно-гигиеническим нормам.
Кератиновое выпрямление волос
В составе большей части средств, которое наносят на волосы, есть канцерогенное вещество — формальдегид. И в момент нагревания, испаряясь, он с большой вероятностью попадет в легкие. Для выпрямления локонов советуют использовать натуральные средства, например, аргановое или кокосовое масло, которые принесут гораздо больше пользы волосам.
Моментальный загар
Самый безопасный загар — его отсутствие. Но иногда так хочется, чтобы кожа была смуглее, поэтому девушки обращаются к автозагару. Кто-то идет загорать под лампами, а кто-то предпочитает моментальный загар в виде спреев и кремов, полагая, что это безопаснее. Но это не совсем так. Несомненно, вреда меньше, но риски сохраняются. Он нисколько не полезен для дыхательных путей, а еще чувствительная кожа может отреагировать аллергической реакцией.
Наращивание ресниц
Девушек, которые любят наращивать ресницы — много, и большинство из них делают это для того, чтобы не тратить время на макияж. Проснулась, умылась и побежала по делам. Процедура в большинстве случаев проходит комфортно, некоторые даже спят во время нее.
Но важно помнить, что риски все-таки есть и многое зависит от умений мастера и материалов, которые он использует. Лучше всего узнать, чем он пользуется еще до похода, ведь идея идти к мастеру, который экономит на клее и ресницах, сомнительная. Это чревато неприятными последствиями: можно получить и аллергическую реакцию, и глазную инфекцию, и повреждение собственных ресниц.
Наращивание ногтей
Наращивание ногтей тоже обыденная процедура. Некоторые ходят на нее годами, даже не делая перерывы, а кто-то и десятками лет. Иногда появляются симптомы аллергии, которые сразу и не соотнесешь с ногтями. Например, спустя время может проявиться дерматит, и он, оказывается, может быть, в том числе, из-за гелей или клея. Ну а про повреждение ногтей, изменение цвета ногтевой пластины и порезы всем и так известно.
Поэтому стоит быть внимательнее и выбирать только проверенных мастеров, которые ответственно подходят к безопасности клиента. Но даже это не гарантирует 100% защищенность от негативных последствий.
Лазерная эпиляция
Эта процедура, пожалуй, самая безопасная в нашем списке. В редких случаях она может привести к покраснению кожи, рубцам, ожогам и волдырям. Вот только подходит она далеко не всем. Лазер хорошо работает на светлой коже с темными волосами, а вот для загорелой кожи со светлыми волосами процедура практически бесполезна.
Чтобы избавиться от всех волос на теле, надо будет пройти курс процедур и потом ходить на поддерживающие сеансы. Но никто не даст гарантию, что волосы не появятся снова.
Многие процедуры красоты становятся популярными исключительно благодаря грамотной рекламе. Поэтому внимательность и дотошное изучение — наше все.