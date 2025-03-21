16 историй с развязкой, которая оказалась такой же непредсказуемой, как весенняя погода

Истории
1 час назад

Многие любят в фильмах неожиданные развязки, навеянные фантазией сценаристов. Однако жизнь порой подкидывает ситуации, которые ничем не уступают киносценариям. Надеемся, что следующие истории с непредсказуемой развязкой увлекут вас не меньше хорошего фильма.

  • Знакомая сказала, что делает глобальный ремонт и отдает вешалку из прихожей. А та как раз вписывалась к нам в квартиру по размеру. Мы пришли с мужем, я уже ручки потирала: вешалка замечательная, да еще по тумба для обуви внизу и антресоль сверху... Однако выяснилось, что это все вмонтировано в целый комплекс встроенной мебели. Ладно, муж полез все это разбирать. Так она попросила разобрать и вынести на помойку все! Ну, типа, как плата за вешалку.... Но вся лестничная площадка была уставлена огромными мешками со строительным мусором, и, чтобы пробраться с вешалкой, надо было вынести эти мешки. Помойка метрах в 100, а мешков штук 20, плюс разобранная мебель. Я позвала своих соседей, они товарищи безработные, рады любой подработке. Дала денег, но и сама с ними наравне таскала эти мешки... Кончилось тем, что, когда мы поволокли эту пресловутую вешалку, она переломилась пополам. И мы плюнули и дотащили ее до той же помойки. Так я за свои деньги освободила тетке прихожую и очистила лестницу от мешков с цементом... © Маришка Колтунова / ADME
  • Где-то месяц назад была у родителей. Сидели вечером за столом, ужинали, общались. Вдруг папа попросил меня принести ему из комода его книгу, в которую он свои стихи записывает. Хотел похвастаться новыми произведениями. Я зашла в гостиную, открываю комод, а там пачка таблеток лежит. Антидепрессанты. Я не сую нос в чужие дела, но тут это касалось моих родителей, поэтому я приоткрыла немного пачку... И мне мигом стало легче! Внутри не было таблеток, а только пачка денег. Такие «антидепрессанты» по-настоящему будут работать, я не сомневаюсь! © Не все поймут / VK
  • Папа рассказал историю. Один его коллега приобрел себе книгу по анализу почерка. Решил опробовать ее на других работниках. Его сотруднице захотелось проверить свою дочь. Мужчина согласился. На следующий та принесла конверт с запиской. Открыв его, мужчина сразу же выдал: «Вашей дочке 14 лет. Она учится на „отлично“. Любит верховую езду и танцы». Женщина была просто потрясена и тут же побежала обо всем рассказывать своим друзьям. Мужчина даже не успел сказать ей о содержании записки: «Я отличница, мне 14 лет, я люблю лошадей и танцы. А мама считает вас обманщиком». © Не все поймут / VK
  • Уволили с работы, начал искать новую. Вакансий довольно много, так как я 3D-художник, но хлама попадается еще больше. Наконец, нашел более-менее приличную контору с хорошей зарплатой, отослал им резюме, через 2 дня на почту пришел ответ: «Проверьте, что вы нам скинули...» Посмотрел и оказалось, что я скинул не резюме, а свои анализы из больницы. © Не все поймут / VK
  • Сижу, смотрю телевизор. И тут врывается разъяренный муж и кидает мне мужские трусы со словами: «С кем ты загуляла?!» Я долгое время понять не могла, что происходит. И вообще, что это за розыгрыш со стороны мужа. А потом выясняется, что эти трусы муж нашел в нашей сауне, а незадолго до этого мои родители и братишка купались у нас. Трусы посеял брат. Тогда мне не было до смеха, зато сейчас часто сидим и угораем над этим, особенно братишка. Говорит, его трусы теперь знамениты. © Подслушано / Ideer
  • Как-то давно я работала во флористическом магазине, а вместе со мной трудились несколько девушек. Однажды к нам пришел один мужик и попросил помочь собрать красивый букет для девушки, которая ему нравится. Одна девушка стала показывать ему самые красивые цветы, собрала ему букет, он оплатил его, а после этого написал свой номер телефона и вручил букет со своим номером ей. © NormanVename / Reddit
Tvergirl2001
42 минуты назад

Наверное, у меня скучная жизнь, но я не представляю ситуацию, где кто-то приходит (в баню, к любовнику, и т.д.) в трусах, а уходит без трусов, и не замечает этого.

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  • Начал встречаться с девушкой. Ее мать-одиночка познакомилась с моим отцом-одиночкой, и у них завязалась связь. Девушка изменила мне с моим лучшим другом, и мы разорвали отношения. Как итог, ее мать и мой отец поженились — причем в день моего выпускного, — а моя бывшая девушка стала моей сводной сестрой. © i_am_mrs_nezbit / Reddit
  • Как-то летом провожали детей в спортивный лагерь. Стоим на перроне. На мне блузка кораллового цвета и черные брюки. Вдруг одна мама мне говорит: «Ой, какая у вас брошка красивая! И так к этой блузке подходит». Я в недоумении: никакой брошки я не надевала. А это у меня на груди, как раз на том месте, куда брошки прикалывают, сидит здоровый жук-усач. Тот, у которого усы в 3 раза длиннее туловища. Черный на розовом красиво смотрится. Но пересадили его на дерево, нечего брошкой притворяться. © Людмила Людмила / Dzen
  • Друзья свекра рассказывали про свою пожилую соседку, живущую с 50-летним сыном. Якобы он не работает, гуляет, а живут на пенсию бабули. И все соседи ее подкармливают. Носят ей пироги, блины, первое, второе, компот... Муж предложил им не кормить бабулю, а заявить в соцзащиту. В итоге выяснилось, что сын дома трудится на компьютере, но его мамаша работой это не считает. Надо же на работу ходить, а не дома сидеть! Вот и заливает всем про свою жизнь несчастную... © Wilena / Dzen
  • В детстве я жила в одной квартире с родственниками. И как-то увидела тетиного мужа с другой женщиной. Ну и стала за ними следить: куда пошли, сколько вместе пробыли. А спустя месяц рассказала все взрослым. Я была в шоке, когда я узнала, что тетя с дядей уже в разводе пару лет, просто живут вместе ради сына. Я и не думала, что так можно. © Жужа Лаптева / Dzen
  • Родители моей жены с самого начала дали понять, что я не тот, кого они хотели видеть в качестве их зятя. Мы с любимой встречались 4 года, но я им был не по душе. Говорил им, что хочу жениться на ней, а они воспринимали это в штыки. В итоге мы решили плюнуть и пожениться без их согласия. Несколько месяцев мы хранили наше намерение в секрете, пока однажды за ужином ее мама и папа не начали говорить обо мне гадости. Тогда моя любимая смущенно призналась, что выходит за меня замуж. Короче, перед свадьбой я нашел нам дом, закупил бытовую технику. И вот в какой-то день я с трудом затаскивал в дом стиральную машинку, как тут приехал мой будущий тесть и помог мне установить ее в доме и подключить. После того, как все сделали, он спросил, действительно ли я люблю его дочь, на что я ответил: «Разве это не очевидно?» А он неожиданно обнял меня и сказал: «Добро пожаловать в семью». © Unknown author / Reddit
  • На 4-й год отношений с парнем решила сделать ему приятное: помочь восстановить зрение. Очки ему не сильно помогали. Устроилась еще на одну работу, работала и днем, и ночью. Накопила ему на операцию. Откладывала каждую копейку, экономила абсолютно на всем, похудела на 5 кг, но для меня важно было накопить нужную сумму, чего я и добилась. Парень боялся ложиться на операцию, но я и его мама уговорили его. Все прошло успешно, зрение стало лучше на 40%, а для него это прям счастье! А через 2 месяца после операции он решил меня бросить, и знаете, по какой причине? Он сказал: «Когда у меня было плохое зрение, ты мне казалась такой красивой, а сейчас я вижу, что хочу девушку симпатичнее, извини! Я очень благодарен тебе за все, но нам нужно расстаться!» © Рабочие истории / VK
  • Ребенок в садике, муж на работе, а я на кухне готовкой занимаюсь, телефон бросила заряжаться в спальне. Слышу — звонок, пока руки вымыла, пока дошла, уже и звонить перестали. Номер незнакомый. Перезваниваю, на том конце берут трубку: «Здравствуйте, городская больница № 2». У меня и душа в пятки ушла, за доли секунды в голове возникли самые ужасные картины. Но, собрав волю в кулак, выдавила из себя: «Вы мне звонили». Попросили подождать секунду, выясняют там. Тут трубку берет другая девушка: «Добрый день, вы коляску еще продаете? Я по объявлению». © Не все поймут / VK
  • На первом курсе познакомилась с третьекурсником. Начали активно переписываться, договорились прогуляться. Встретились, идем по центральной улице города, болтаем о разном по пути в кафе. Вдруг он говорит: подожди, я сейчас. Отходит в сторону, здоровается с какой-то девушкой и стоят разговаривают. Думаю, ну мало ли кого человек встретил. Спустя несколько минут он вспоминает обо мне, подходит вместе с ней и выдает, показывая на эту даму: «Знакомься, это моя девушка, Катя». Это было феерично! Особенно, когда он с ней попрощался и дальше со мной пошел. Я в шоке иду на автомате с ним, а он по пути извиняется и говорит, что встречи не ожидал. © Дарья Морылёва / Dzen
  • Я всегда очень любил поесть. Однажды я пошел в ресторан и заказал кучу еды, включая картошку фри. И у меня случилось то, что я принял за сердечный приступ. Я рванул в больницу. К счастью для меня, это была лишь изжога, но это была самая ужасная изжога в моей жизни, и ее последствия затянулись на несколько недель. В течение этого времени все, что я мог есть, это фрукты, овощи, овсянка и иногда курица или рыба. В итоге потерял почти 23 кг. © nknecrosis / Reddit
  • В 3 года сын добрался до папиного телефона, поиграл с ним, а мы как-то не придали значения. Вскоре после этого поехал муж к родственникам. Я решила ему позвонить — а трубку берет женщина. Я так недовольно говорю: «А Сашу можно?» На что эта дамочка отвечает: «А Саша спит!» Ничего не понимая, я брякнула: «И где это он спит?» А женщина дерзко заявляет: «В своем доме!» Я в ярости: муж спит у какой-то тетки! И у него есть второй дом! И в этот момент выясняется, что номер, на который я звоню — не номер мужа. До женщины это дошло раньше, чем до меня. Она говорит, мол, вы проверьте переадресацию, сколько можно звонить! Человек пришел с ночной смены, спит, а ему звонят и звонят! И тут я осознаю вся комичность ситуации. Ребенок поиграл с папиным телефоном, что-то там удачно потыкал и поставил переадресацию на какой-то контакт, причем тоже Сашу. И все, кто моему мужу успели позвонить за несколько часов, попадали на этого Сашу, вернее, на его жену, ведь он спал. Короче, извинилась я перед той женщиной, поболтали, посмеялись и мирно расстались. После чего позвонила родственникам мужа, позвала мужа и сказала убрать переадресацию. © blueyed10 / Dzen

Жизнь порой подкидывает весьма неожиданные сюрпризы, а удача может улыбнуться тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете.

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