15 историй о людях, которые смотрят на романтику со своей колокольни

Не всем парам по душе ужины при свечах и громадные букеты к каждому празднику. Некоторым, чтобы ощутить любовь, заботу или намеки на флирт, хватает банки консервов или упаковки таблеток от головной боли. И вот о том, как по-разному и своеобразно понимают романтику люди, будет эта статья.