Вот она, хвалёная Америца, нет чтоб пораскинуть мозгами, сообразить матрац или раскладушку, будем героицки наа журнальном столике спать.
Как в той песне ХАИ:
Очень нужен стране наш "Дом Колхозника"
Закалялись чтоб, завтра, вдруг вой_на, а все расслабились...
ЗЫ. Извините, спецоперация, конечно.
15 историй о людях, которые смотрят на романтику со своей колокольни
Не всем парам по душе ужины при свечах и громадные букеты к каждому празднику. Некоторым, чтобы ощутить любовь, заботу или намеки на флирт, хватает банки консервов или упаковки таблеток от головной боли. И вот о том, как по-разному и своеобразно понимают романтику люди, будет эта статья.
- Шла вдоль дороги, когда такси облило меня грязной водой из луж. Я готова была разрыдаться. Но тут такси остановилось, из него вылез мужик, наорал на водителя и бросился ко мне. Отвел к себе, постирал вещи, напоил чаем. Мы начали встречаться, поженились. И лишь 10 лет спустя муж признался, что доплатил таксисту, чтобы он облил меня. Понравилась я ему, блин! © Не все поймут / VK
- Я спал на журнальном столике рядом с женой, когда ей сделали операцию на бедре. Так я в любой момент мог помассировать ей бока, чтобы ей было удобно лежать. Делал я это в течение 4-х недель. Поверьте, спать на журнальном столике — отстой, но при необходимости я бы сделал это снова. © Obvious-Tale-1762 / Reddit
- У меня был парень, который очень любил тренироваться и увлекался боевыми искусствами. Однажды я попросила его показать мне какой-нибудь прием, и он сбил меня с ног, потом поймал и поцеловал. Это было по-настоящему горячо. © sleepyhollow_101 / Reddit
Вот она, хвалёная Америца, нет чтоб пораскинуть мозгами, сообразить матрац или раскладушку, будем героицки наа журнальном столике спать.
- Моя нынешняя жена, а в то время моя девушка — ярая защитница животных. И вот решил я сделать ей предложение в шикарном ресторане в Токио, который обслуживает всего 3 столика и постоянно выдумывает всякие инновационные фишки. Там никогда не знаешь, чем удивят тебя в следующую минуту. И вот в перерыве между блюдами шеф-повар выносит нам маленькую стеклянную вазу, в которой плавают кальмары-светлячки, и предлагает поиграть с ними. Моя жена была в восторге и практически дала им имена. А спустя 2 блюда кальмары снова появились... как основные блюда, лежащие на стеклянной пластине, подсвеченной снизу и расположенной так, чтобы казалось, что они плывут. На предложение она все равно сказала «да», но так и не дала мне забыть, что я пригласил ее на худший ужин, за который отвалил денег больше, чем когда-либо. © wooshoofoo / Reddit
- Любимый у меня с фантазией, но, видимо, со своей особенной. Намекнула парню, что хочется романтики. Он понимающе кивнул, сделал загадочное лицо. На следующий день приезжает ко мне на работу, берет за руку и молча уводит. Говорит, что с начальством обо всем договорился. Думаю, ну все, сейчас будут охапка роз, признания... Как бы не так. Привез он меня в ботанический сад! Говорит: «Вот тебе цветы, наслаждайся». Мы гуляли по теплицам, он рассказывал какие-то факты про редкие растения, я уже и обиду забыла, потому что, честно, это было круто. В итоге получила не банальный букет, а шикарное свидание. Наверное, так даже лучше. © Карамель / VK
про сумку (ниже).
А эта подруга случайно ошиблась или специально?
- Мы с мужем были женаты 3 месяца, когда пошли в магазин, и там я прямо влюбилась в одну синюю сумочку. И муж решил подарить мне ее на день рождения. Пришел в магазин — а какая именно не помнит. Вытащил все синие сумки, выставил их в ряд — не помогло. Тогда он позвонил моей подруге, которая также знала, какая мне сумка нравится и попросил помочь. Она подсказала ему, он, довольный, купил. Утром в мой день рождения мы собирались в путешествие, и я нашла свой подарок вместе с букетом роз на сидении автомобиля. Это было очень мило, и я оценила его порыв, а сумка была хороша. Вот только взял он все-таки не ту. © Shravs / Quora
- Я была на хэллоуинской вечеринке. Ко мне подошел один парень и сказал, что положил на меня глаз. После чего вручил мне скользкое искусственное глазное яблоко. © janeosb / Reddit
- Пару лет назад у жены обострилось хроническое заболевание. И мне хотелось как-то ее порадовать... Пошел, купил одну красную розу. Красиво, приятно, все рады... но, дней через 7-8 цветочек склонился и заскучал. И я, пока жена на работе, сходил, купил новую такую же розу. Жена выздоровела, но привычка у меня еще долго оставалась...Так что цветок у нее был всегда свежим еще в течение года. © Serracer / Pikabu
парень то хоть свой глаз вытащил или отжал у другого участника вечеринки?😂
- Мы были однокурсниками в колледже и просто дружили. Так как до колледжа было около часа езды, я ему часто звонила, пока ехала, и мы болтали. Однажды я ему позвонила утром и пожаловалась на головную боль. А он привез таблетки от головной боли, бутылку воды и десерт с йогуртовым парфе. В другой раз я просто упомянула, что у меня закончилась подводка для глаз, так он около часа провел в магазине косметики, так как даже не знал что это такое, расспрашивал обо всем продавцов, а утром-таки привез мне подводку. Мы женаты 4 года, и он все еще такой же милый, как раньше. © d***itnoobnoob / Reddit
- У меня есть одна слабость: я обожаю закаты. Я их фотографирую, продаю календари с ними. Однажды я участвовала в одном медицинском исследовании, где меня и других участников изолировали в комнате на 2 недели. И парень, который мне нравился, присылал мне фотографии заката каждую ночь, потому что не хотел, чтобы я их пропустила. В итоге он и стал моим мужем. © ceerz / Reddit
- Мой пес примерз своей пятой точкой к крыльцу. А один парень отлепил его при помощи теплой воды и лопатки. И рассказал, каким спреем обрызгать крыльцо, чтобы такое не приключилось снова. Лучшего способа привлечь мое внимание и придумать было нельзя. © Chirok8 / Reddit
«Вот так выглядит настоящая любовь. Мой парень по 12 часов в день сидел рядом, когда я сломала бедро и лежала в больнице»
"около часа провел в магазине косметики, так как даже не знал что это такое, расспрашивал обо всем продавцов, а утром-таки привез мне подводку."
Нужно еще, чтоб прошел проверку прокладками, тогда точно тот, что надо.
- Я работал с одной женщиной, и наши столы стояли бок о бок. А между столами стоял небольшой столик с кнопкой тревожной сигнализации снизу. Каждый раз, когда она оказывалась возле этой кнопки, я ее предупреждал: «Только не трогай кнопку тревоги». А она в шутку тянулась к ней, и я хватал ее за руку и убирал в сторону. Это продолжалось месяцами. Однажды я игриво проворчал: «Что тебе за дело до этой кнопки?!» А она сказала: «О, мне просто нравится, когда ты держишь меня за руку». Никогда в жизни я не был так взволнован. Мне понравилась ее откровенность, и после этого мы просто держались за руки под этим столом, без всяких этих глупостей. © zack5504 / Reddit
- Пятничный вечер. Заскучали с супругой, предложил ей погулять. Приехали в центр, спрашиваю, куда пойдем. Ткнула пальцем. Идем, болтаем, мороженки едим. Проходим мимо кафешки. Говорю: «Зайдем?» А там все занято. Зашел спросить о столике сам, нашли. Жена меню листает, а я — в туалет и там втайне от нее в пяти других кафешках бронь столика отменил по телефону. К спонтанным прогулкам с женой надо готовиться заранее. © BerkutM / Pikabu
«Моя девушка ждет, когда я сделаю ей предложение. Для этого случая я уже 2 года держу эту банку консервов. Есть мы их не собираемся»
«Выйдешь за меня? (Серия ко Дню святого Валентина)».
- А мне как-то душу вообще не греют покупные цветы. Больше того, у меня всегда было ощущение, когда парни дарили букеты, что они меня провести пытаются: вызвать сильную эмоцию за малый поступок — их же так же легко купить, как банку какой-нибудь газировки. В общем, покупными букетами меня не впечатлить. Зато запомнилось, как праздновала свой день рождения с мужем в походе. Мы тогда еще не женаты были, накануне был сложный переход, но он проснулся на рассвете, выполз из палатки и пошел бог знает куда и нашел цветы. Даже не знаю, где он их взял, вблизи лагеря я их точно не видела. Вот тогда реально кайфанула, смотрела на них все утро и умилялась. © Roksanis / Pikabu
- Мое детство было небогатым, и я мечтала о том, чтобы в холодильнике всегда было мороженое. И вообще, вот бы дома была целая морозилка мороженого, как в магазине! Чтобы вот так в любой момент захотел — и взял, да еще, чтоб из разных видов выбрать можно было. Как-то разговаривали с парнем о детских мечтах. И на 8 Марта он забил морозилку мороженым. Открываю, а там... В общем, нет у меня больше парня, а есть муж. © Ms.Starlight / Pikabu
А некоторым влюбленным простой романтики мало. И они охотно готовы делиться секретами друг от друга на глазах у миллионов зрителей, чтобы испытать свои отношения на прочность.
Комментарии
Мне очень понравился парень, который подарил девушке прогулку по Ботаническому саду, вместо букета. Это действительно романтично.
Чувак с консервами видимо, ждет, пока у банки закончится срок годности)