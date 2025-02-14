Как вирусный тренд из соцсетей испытывает на прочность отношения пар

Вирусный тренд из TikTok уже несколько месяцев испытывает отношения влюбленных и женатых пар на прочность. Суть тренда проста: пары делятся на камеру своими секретами от вторых половинок, произнося при этом фразу «Мы слушаем, но не осуждаем» («We listen and we don’t judge»). То, о чем рассказывают влюбленные и семьи перед миллионами зрителей и к каким последствиям это приводит — читайте в нашей статье.

Данный тренд возник в ноябре 2024 года. Люди из разных уголков мира делятся милыми, смешными, некрасивыми и иногда откровенно отвратительными секретами или привычками, которые они скрывают от своих половинок или друзей. Делают это, соответственно, перед другими зрителями и в присутствии своих супругов, любимых или друзей. При этом пары в унисон произносят фразу «Мы слушаем, но не осуждаем», которая вроде как должна избавить их от взаимных обид и негативных реакций. Подобные ролики набирают до 5 миллионов просмотров.

И вот в каких вещах женщины признались своим мужчинам. Иногда мне не хочется готовить, поэтому я говорю, что у нас закончились нужные ингредиенты для блюда. © larobenz / Tiktok

Когда ты злишься на меня, я специально прячу твой телефон, ключи или кошелек — те вещи, без которых ты никак не можешь, — чтобы ты первым подошел и заговорил со мной. © fridgeof / TikTok

Иногда, когда у меня есть по-настоящему вкусные конфеты, я их прячу на своей половине кровати, чтобы ты не мог их найти. © mariadosshill / TikTok

Иногда, когда ты засыпаешь раньше меня, а у меня есть настроение пошалить, я беру пряди своих волос и щекочу твое лицо, а ты начинаешь дергаться во сне. © mariadosshill / TikTok

А вот в каких вещах признаются мужчины своим женщинам. Иногда я притворяюсь, что у меня ломит все тело, чтобы не делать тебе массаж. © larobenz / Tiktok

Иногда я притворяюсь, что мне не нравятся твои сериалы, но потом я тайно смотрю их, пока ты спишь. © larobenz / Tiktok

Когда мы находимся в Азии и я покупаю одежду для тебя, то обрезаю бирки, на которых указан размер, прежде чем дарить ее. © fridgeof / TikTok

Пару раз, идя с работы, я покупал себе тако и съедал его до того, как ты возвращаешься домой. © mariadosshill / TikTok

А вот у одной пары — Кристи и Алекса — безобидные признания переросли в довольно жесткие уколы друг другу. "На самом деле у меня нет аллергии на кошку твоей мамы, — вначале признается мужчина. — Мне она просто не нравится«.— «Я иногда выключаю Wi-Fi, когда ты в туалете, чтобы ты не сидел там слишком долго», — отвечает мужчине его девушка Кристи. Кристи признается, что временами притворяется, будто не видит, как собака испачкала пол, чтобы партнер сам убрал за псом. Тот в ответ говорит, что порой делает то же самое. Но через некоторое время откровения затрагивают все более острые темы. Мужчина говорит, что он взял деньги из тех, что они вместе откладывали на черный день, и потерял их на криптовалюте. А потом пара и вовсе недвусмысленно дает понять, что отношения с кем-то другим их привлекают куда больше, чем друг с другом.

Но одним из наиболее любопытных признаний поделилась супружеская пара Алекс и Кортни, которые ведут общий блог. Женщина вспомнила о самом начале их знакомства и отношений, когда она как раз переезжала на новую квартиру. Во время ролика, хихикая, Кортни призналась, что не один муж помогал ей с переездом. Еще 2 парня таскали ей вещи, и она встречалась со всеми тремя. Это шокировало мужа, но кое-кто из комментаторов успокоил и подбодрил Алекса: «Брат, ты обошел соперников, о которых даже не подозревал». Несмотря на обещание «не осуждать» реакции участников довольно бурные. Например, на признание о том, что самые вкусные конфеты девушка ему не дает, ее парень так обиделся, что прямо в процессе записи ролика вскочил и хотел уйти с фразой «Это нечестно». Именно благодаря этим кипящим эмоциям, ролики набирают кучу просмотров и комментариев от «Я внезапно поняла, что вовсю улыбаюсь» и «Вы таки-и-и-ие милые!» до «Это было жестко. Ребят, вы еще вместе?»

Предполагается, что такая откровенность должна сблизить двух людей, и, хотя для кого-то это работает, некоторых партнеров подобные признания могут привести к расставанию. Особенно, когда люди, насмотревшиеся подобных роликов, решают рассказать отнюдь не безобидную правду своим партнерам. Посмотрел муженек видео в TikTok о парах, которые с фразой «Мы слушаем, но не осуждаем» рассказывают о чем-то плохом или смешном, что они делают за спиной у супругов. И давай меня уламывать поучаствовать в этом. Вначале каялась в своих грехах я, а когда пришла его очередь, он сказал мне, что еще 2 года назад удалил кое-что с моего компьютера, чтобы сделать его очень медленным и почти непригодным для использования... А я тогда и в толк взять не могла, что случилось с компом: раньше я спокойно использовала его для учебы, играла в онлайн-игры со своими братьями и сестрами, таким образом поддерживая с ними связь. А тут я с трудом и в интернет-то заходила. А поскольку работала только я, на новый компьютер денег не было. Муж заявил, что ему хватило бы минутки две, чтобы исправить то, что он сделал, но он и не собирался ничего менять. Когда я поинтересовалась, зачем он так поступил со мной, он заявил, что я обязана проводить с ним все свое свободное время и ему не нравится, что я играю в игры несколько раз в неделю. 6 лет как мы женаты, а доверия к нему теперь как не бывало. © ThrowRA4668765 / Reddit