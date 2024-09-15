14 историй о людях, которые пытались утаить правду, но та все равно выплыла наружу

А я в детстве не любила борщ. Не вкусно мне было, хотя мама готовила отменно. Да и вообще, не любила я есть, тарелки с едой отдавала брату, ему нравилось. Но. О ужас, брат ушёл в армию, и что мне теперь делать с едой ☺️?

Первый же борщ я вылила в кастрюлю. Обратно. Как мне показалось. Угу, было жалко маму, смотреть, как она выливает в мусор целую кастрюлю малинового варенья, моего любимого. 😪