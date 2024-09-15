Как всегда, самые завиральные истории от мандаринки и прочих анонимных завирален
14 историй о людях, которые пытались утаить правду, но та все равно выплыла наружу
Неважно, что скрывает человек — измену или просто неудобную правду — рано или поздно тайное становится явным. В этой статье подобраны как милые и курьезные, так и довольно грустные истории о том, как людей вывели на чистую воду и что вышло из этого.
- Я и мои две подруги дружим втроем с детства, всегда поддерживали друг друга, помогали и были не разлей вода. И вот состоялась свадьба одной из этих моих подруг. Мероприятие было шикарное, я наслаждалась едой, участвовала в конкурсах, радовалась за подружку и ее счастье. А в самом разгаре праздника пошла было в уборную и увидела, как моя вторая подружка зажималась с женихом. И весь мир как будто рухнул, мне хотелось рыдать и кричать, но я молча ушла на улицу. Я не знаю, что делать, ведь если больно мне, то как будет больно невесте. До сих пор ничего не рассказала, ни первой подруге о измене, не второй подруге о том, что я ее спалила. Мы ведь так классно дружили... © Карамель / VK
- Как-то раз мои коллеги познакомили меня с парнем, который начал мне потом активно слать сообщения. Я отвечала ему взаимностью, мы много общались, даже сходили на несколько свиданий, но ничего серьезного между нами так и не произошло. И вот после одного из последних свиданий меня зовут коллеги на праздник, я согласилась прийти. Прихожу, сажусь за большой стол, а напротив меня этот же парень. А рядом с ним молодая женщина, с которой он, как оказалось, встречается и которая беременна от него... Ну вот как так можно? © Палата № 6 / VK
- Вспомнилась история коллеги, Максима, который стал флиртовать с коллегой Машей. Они гуляли после работы, целовались. Через пару недель жена Максима случайно обнаружила его переписку, в которой были поцелуйчики, договоренности о встречах. Устроила ему разнос, он пообещал свернуть общение с Машей. Проходит 2 недели, Максим с Машей ни разу не общался. Как-то вечером сидит он в телефоне, и тут жена заявляет: «Ты что, опять с Машей переписываешься?» Макс говорит, что нет, и протягивает жене телефон. Она берет его в руки, и именно в этот момент приходит сообщение от Маши: «А что ты ушел из офиса и даже не попрощался?» Почему Маша решила написать именно в тот момент — загадка. Был жуткий скандал, жена его «простила». Но с тех пор никуда не отпускает, контролирует, часто припоминает ту обиду. Хотя уже 10 лет прошло. © bish80 / Pikabu
- Это случилось во времена, когда дамы зимой носили теплые гамаши. До перерыва минут десять, наша сотрудница Лариса под столом натянула две штанины. Осталось только встать, приподнять юбку и натянуть верх. Но не тут-то было. В кабинет пришел с вопросами коллега, присел на стул, да так и остался там. Ситуация дурацкая: лезть под стол и снимать — не вариант. Можно было бы спустить юбку на полуодетое и походкой гейши прошмыгнуть в соседнее помещение, но как? Мужик понимает, что что-то происходит: раз посмотрел, второй. Уже спрашивает: «Вам плохо? Может быть, воды или корвалола принести?» Мы все в курсе, сразу такие: «Несите капли!» Он вышел, все выдохнули. Лариса подскочила, юбку задрала, гамаши натягивает. И тут коллега возвращается со словами: «А, может, валидол?» © Светлана С. / Dzen
- Снимали мы с мужем квартиру. Хозяйка запретила держать животных, но мы как-то подобрали котенка. Но не палились: она идет с визитом — мы по очереди уходим с ним из дома. Но раз муж вышел с переноской и столкнулся с хозяйкой. Муж так перепугался, что ляпнул ей, что мы вот недавно кота нашли, а он несет его к метро, чтобы людям предлагать. К тому времени коту уже 1,5 года было. И тут хозяйка говорит: «А себе оставить не хотите? Красивый же кот, жалко отдавать». Так кот начал жить у нас легально. Правда, он так привык к этим прогулкам, что до сих пор при виде переноски залетает в нее, чтобы его несли в свет. Ну мы ходим с ним периодически, показываем ему мир. © Наталья Роу / ADME
- Моя девушка жила вместе с подругой, ту звали Сэнди. Как-то мы пошли гулять большой компанией. В итоге мы с девушкой вернулись к ней домой, а Сэнди задержалась. И вот посреди ночи я просыпаюсь от того, что у девушки звонит телефон. Хотел сбросить вызов, но на экране высветилось, что это Сэнди. Я подумал, может, ключи забыла или ее забрать откуда-то надо. Представьте себе мое удивление, когда на другом конце провода оказался мужик. Он искал мою девушку и очень хотел узнать, кто я такой. Короче, она в телефоне записала своего хахаля под именем лучшей подружки, чтобы спокойно с ним переписываться при мне. Хитро, ничего не скажешь. © RaptureMasquerade / Reddit
- Знакомая гуляла с сыном на детской площадке. Как водится, болтала с мамочками. И вдруг смотрит, а один малыш — копия ее сына, только младше на полгода. Ну, мамы мальчиков радостно заобщались, пока не выяснилось, что у деток общий папа. Вот только для знакомой он был еще и мужем. Кстати, когда шок прошел, дамы продолжили общение. © Татьяна Чистякова / Dzen
- Мама моего молодого человека рассказала мне о его неверности: «Девочка моя, он изменяет тебе с несколькими женщинами. Такой же ветреный, как его отец. Не страдай, как я. Мне некуда было идти, а тебе есть. Брось его, если уважаешь себя». Конечно, я пошла к бойфренду с вопросами, а он разорался в ответ. Но когда я сказала, что информация от его мамы, резко замолк. Шах и мат! © Yazzok2021 / Reddit
- Решила устроить своему парню вечеринку-сюрприз. Очень волновалась и много сидела в телефоне, пытаясь все организовать. В это время молодой человек начал вести себя странно: обвинял в скрытности, провоцировал ссоры. У меня появилось гадкое чувство, что что-то не так. И вот накануне запланированной вечеринки он признался. Мол, я в курсе, что ты изменяешь, но все нормально, потому что я сам месяцами изменяю тебе с коллегой. Вечеринки я дождалась. А когда все гости собрались, рассказала ему, почему была такой скрытной. И пожелала удачи с его новой девушкой. © ItsMeChara / Reddit
- Подружка в институте жаловалась мне, что один наш сокурсник ее преследует. Мол, она ему тысячу раз отказала, но он не хочет от нее отстать. А у нее есть парень, она боится его из-за этой истории потерять. И вот как-то я с этим «сталкером» делала общий проект. К моему удивлению, парень оказался адекватным. Под конец я его в лоб спросила: «Что же ты мою подругу преследуешь?» У него глаза по пятаку. В таком шоке был, что показал мне их переписку. Она там с ним заигрывает, авансы раздает, жалуется на своего парня. Вот до сих пор думаю: зачем было врать, особенно с учетом того, что все учились вместе и общались? А потом я еще и оказалась виновата в том, что она потеряла «запасного» кавалера. © shanghai48 / ADME
- Жена как-то заявила, что хочет пойти одна порыбачить. Когда уже стемнело, я заволновался. Набрал ее — сказала, что в парке. И тут я услышал на заднем фоне какой-то звук, будто маленькая собачка лает. Жена сказала, что это кто-то собаку выгуливает. Я почему-то подумал тогда, что она врет. А через неделю мне пришли странные штрафы за парковку. Моя тачка слишком долго стояла на одном и том же месте в центре города, возле многоквартирного дома. Тут я уж совсем заподозрил неладное и пошел проверять соцсети женушки. Думал, что там найду зацепки. И — о чудо — вышел на страничку ее начальника. На одной фотке он был с маленькой собачкой. А еще одно фото было сделано на фоне многоэтажки, возле которой на мою машину штрафы прилетели. Вот так, благодаря лаю одной собачки, я узнал, что жена — уже бывшая — мне изменяла. © AP201190 / Reddit
- В самом начале отношений мне приснился сон, что бывшая моего парня, которая переехала за границу, беременна. Рассказала парню про этот сон, а он вдруг стал белый как мел. Но потом сказал, мол, да ну, абсурд какой-то. А через 2 дня признался, что общался с бывшей. Она позвонила ему и сообщила, что ждет ребенка от него. Они переписывались неделями, она даже прислала ему жуткий рисунок их счастливой семьи. © Chaotic-NTRL / Reddit
- В детстве ненавидела суп. Несколько раз сливала его в унитаз. Родители все просекли и стали следить за мной каждый раз, когда я выходила из комнаты, в которой его ела. Стоило мне тихо подойти к туалету и повернуть ручку, как они выбегали из кухни и ловили меня на преступлении. Не растерявшись, я стала рыть в горшках с цветами ямы, сливать туда суп и закапывать. Искреннее считала, что раз суп такой полезный, то и цветочкам понравится. Но растения завяли, родители все поняли и устроили разбор полетов. © Подслушано / Ideer
- Спалила мужа на переписке и флирте с его коллегой. Стало обидно, конечно. А потом взяла и пригласила его коллегу с мужем и детьми к нам домой. Мужу сказала, что у нас гости. Приходят они, муж стал красный, как помидор. Дети играют в комнате, муж включает телевизор, а там крупным планом их переписки в виде слайд-шоу. Муж сотрудницы не сразу все понял. А она выбежала как ошпаренная. Ни грамма не стыдно, довольна собой. Разводимся. © Мамдаринка / VK
Некоторым удается хранить свои секреты до глубокой старости. Но героям следующих историй не повезло: их тайны раскрылись очень быстро.
Комментарии
А я в детстве не любила борщ. Не вкусно мне было, хотя мама готовила отменно. Да и вообще, не любила я есть, тарелки с едой отдавала брату, ему нравилось. Но. О ужас, брат ушёл в армию, и что мне теперь делать с едой ☺️?
Первый же борщ я вылила в кастрюлю. Обратно. Как мне показалось. Угу, было жалко маму, смотреть, как она выливает в мусор целую кастрюлю малинового варенья, моего любимого. 😪