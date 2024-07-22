17 историй о людях, которым в коллеги какое-то чудо-юдо досталось

За свою жизнь человек в среднем проводит на работе 90 000 часов. Так что коллеги порой становятся второй семьей. Но, как это и бывает в настоящих семьях, в рабочих коллективах с некоторыми «родственниками» общаться одно удовольствие, а от других хочется кабинет на ключ закрыть и еще шкафом забаррикадироваться.