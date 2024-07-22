Первая история довольно жуткая. Кто знает, что взбредëт в голову коллеге, когда героиня родит...
17 историй о людях, которым в коллеги какое-то чудо-юдо досталось
За свою жизнь человек в среднем проводит на работе 90 000 часов. Так что коллеги порой становятся второй семьей. Но, как это и бывает в настоящих семьях, в рабочих коллективах с некоторыми «родственниками» общаться одно удовольствие, а от других хочется кабинет на ключ закрыть и еще шкафом забаррикадироваться.
- 5 лет дружески общались с коллегой, пока я не забеременела. Стоило ей узнать, что у меня будет ребенок, и она как с катушек слетела. Постоянно рвется потрогать мой живот, умоляя дать почувствовать, как пинается малыш, и всегда спрашивает, как поживает «наш ребенок». У нее был выкидыш несколько лет назад, но я ей сразу сказала, что мне не нравится, когда кто-то, кроме мужа, трогает мой живот. А она так поняла, что кроме семьи, которая, по ее мнению, включает и ее, никто к моему животу прикасаться не должен и отгоняет остальных. Вмешивается во все дела, связанные с ребенком, словно она настоящая родственница, и душит меня своей навязчивой заботой. © throwaway-aita-31 / Reddit
- На новом месте я решила четко разграничить работу и личную жизнь и общаться только через приложение. И вот 5 утра пятницы, а я получаю на свой личный номер сообщение от коллеги с просьбой выйти вместо нее в субботу. Я ее прошу, чтобы она написала мне через рабочее приложение. А она настаивает: «Ты же уже ответила, так что просто возьми смену». Я ей пишу, что в субботу вечером работаю, и 2 смены подряд брать не собираюсь. А поскольку она никак не угомонится и все пишет, блокирую ее номер. В субботу вечером прихожу на работу, а менеджер спрашивает, почему я не вышла утром. Оказалось, коллега ему сказала, что я взяла ее смену. Тут пригодилась наша переписка: показала ее менеджеру и не меня, а коллегу оштрафовали за неявку на работу. © Chaos_Theory0723 / Reddit
- У меня есть коллега, которая жутко раздражает. Я достаточно разборчива в парфюмах и не люблю сильные ароматы, но она обожает опрыскивать меня любыми новыми духами, которые у нее появляются. А мои слова «Нет, спасибо, не надо» она попросту пропускает мимо ушей как пустую формальность. © imdatingbatman / Reddit
- В молодости доходы были невысокие, но на хлеб хватало. И тут коллега просит, мол, одолжи денег, дом покупаю. Сказал ему, что у меня нет денег, тот отстал. Через некоторое время другой сотрудник просит денег на свадьбу дочери. Обиделся, когда я сказал, что нет, ушел. И вскоре замечаю, что некоторые коллеги перестают со мной здороваться. И узнаю, что обо мне распустили некрасивые сплетни: что я толком не работаю, но денег у меня много, что собираюсь покупать машину, а вот товарищам в трудный момент не помог. А я просто поступил в автошколу с оплатой в рассрочку. Вечером было совещание, и я не смолчал, заявив: «У нас в коллективе есть люди, которые все обо всех знают. Говорят, у меня много денег. Прошу подсказать мне, где они у меня лежат, а то я не в курсе». Реакция была интересная: некоторые коллеги посмотрели на соседей, кое-кто отвел глаза в сторону, кто-то начал злиться... Но большинство просто угорало над происходящим. © Priliv1305 / Pikabu
- Пришел к нам юноша на подработку курьером. Беседует моя коллега Вика с ним, как вдруг он ее зовет на свидание. Влюбился, говорит, с первого взгляда. А она беременная на 8-м месяце! Вика смеется: «Я вас старше почти на 10 лет». А он твердит, что это ничего, он любит женщин постарше. Вика тыкает в свой животик, тот не унимается: «Ой, как классно, будем гулять с коляской в парке, буду вам мороженое покупать». В конце концов Вика объясняет, что она замужем вообще-то. А этот Ромео тут же предлагает, мол, вот разведетесь, я моложе, зато я дольше проживу и дольше буду вас любить. © Scm / Pikabu
Ужасно странная логика: раз человек сделал или собирается сделать дорогую покупку, значит, у него можно просить в долг. Даже если бы про покупку было правдой, из этого скорее следовало бы, что денег нет – все ушли на неë.
- Коллега сказала, что у нее сын растет, поэтому ей нужно работать на 2 ставки. Но при этом говорила, что это большая нагрузка, так что ей все должны помогать. Как ни странно, но руководство соглашалось с ее логикой. А так как мы были взаимозаменяемы, помогать ей должна была я. Меня такой расклад не устроил, и я предложила руководству взять еще одного экономиста, раз она не справляется. (К слову, девочка не бедствовала, дважды в год ездила отдыхать.) Как же она орала! Мол, у меня сын есть, ты его кормить будешь? Я ей ответила, что у меня вообще-то тоже сын есть. На это она зарядила, что у меня муж есть, а у нее нет. Ответила ей, что это не мои проблемы. © Балади / ADME
- Выхожу из кабинета с башней из папок в руках — а на встречу мне коллега с каким-то свертком. Здороваюсь, хочу пройти мимо, а она встает на пути и начинает пихать мне кофточку, мол, это мой размер, я обязательно должна носить. Я стою, пытаюсь башню не уронить, знатно офигеваю и стараюсь отказаться. Но как я не отбивалась, она впихнула мне сверток с кофтой под мышку и ушла, довольная как никогда. Вечером дома рассказала эту историю, возмущаясь и смеясь. А мама уговорила не выбрасывать эту дурацкую кофту: они погорельцам вещи собирали. Я и отдала. А через пару месяцев коллега начала меня через день доставать вопросами, почему ее кофту не ношу и орать, чтобы вернула ее вещь: она найдет ей лучшее применение. © Наталия Гбеджи / ADME
- У нас была сотрудница, которая лазила по шкафам и искала кофе. Причем, знала, что начальство нам кофе, сахар и печеньки уже не покупает. У каждого были свои баночки. Я свою сначала прятала на кухне. Потом перенесла в свой стол. Она, не найдя на кухне, чем поживиться, пришла и спросила: «А где сахар?» Я ей и ответила: «В магазине». А она обиделась. © Elena LV / ADME
- У меня на работе есть парень, который, как я внезапно поняла во время общения с ним, весьма смышлен. Но он этого не показывает. Он сдает все задания в самый последний день, хотя может сделать их за полдня, и часто уточняет и переспрашивает, что именно от него требуется. Как-то я спросила, в чем прикол, и услышала: «Чем быстрее я сделаю работу, тем скорее получу новые задания. А зарплата останется прежней. Знаешь, вовремя прикинуться дурачком тоже нужно уметь». © Палата № 6 / VK
- Наняла женщину 29 лет к себе в отдел. Вся компания работает удаленно, собеседование я вела по Skype. Та без труда втянулась в довольно сложную работу. А через пару месяцев пишет мне: «Мне нужно взять неделю отпуска без содержания, отпустишь?» На вопрос, что случилось, ответила уклончиво, мол, нужно в больнице полежать. Отпустила, решив, что она какие-то пикантные болячки лечит. А за пару дней до отпуска кидает фотку с какой-то бумажечкой, а на ней написано: «Пол — мужской, вес — 3 600, рост — 52 см». Я офигеваю и спрашиваю: «Ты там, родила, что ли? А чего не рассказала?» А она говорит: «Хотелось проявить себя без привязки „она ж беременная“». Проработала еще 4 месяца, а потом перешла в компанию, где ей предложили должность повыше. © COBECTb.ECTb / Pikabu
Какое сладкое чудо на фотке. Обожаю малышей, (когда они со своими мамами.)
- Сбагрили к нам в отдел пенсионерку из бухгалтерии. С программами не дружит, делает максимум простые таблички в Excel. Зато постоянно болтает, намеренно разжигает рознь, придирается к сотрудникам, всем недовольна: то воды мало в чайнике оставили, то шторы не так открыты, то мелодия звонка на телефоне громкая. Отправили ее на удаленку консультантом — она все равно приходит каждый день, хотя поручений нет. Начальник ей уже много раз говорил, чтобы уходила на пенсию. А она бегает в отдел кадров жаловаться, слезу там пускает. Те все понимают, но ничего не делают. © Unknown author / Pikabu
- Работала в салоне мобильных телефонов, доросла до начальника торговой точки. Работа была адская, по 12-14 часов на ногах, штрафы и плавающие выходные. И тут менеджер Олеся, которая метила на мое место, предложила вакансию, которую для нее выбил ее дядя. Зарплата ожидалась меньше на треть, но график был с 9 до 17 часов. Я поехала туда, прошла собеседование за 5 минут, после чего мне начальник сказал: «Мария, жду вас завтра в 9 утра». Я, окрыленная, лечу писать заявление по собственному желанию. И тут, когда я уже свободна от «оков» прошлой работы, мне звонит Олеся и говорит: «Маш, извини, но дядя сказал, что тебя не взяли на новую работу». После звонка я в шоке сидела и рыдала в подсобке, пока другая коллега не надоумила позвонить тому начальнику. А тот удивился и сказал: «Мария, мы с вами договорились, жду вас завтра к 9». Как оказалось, меня взяли, но Олеся вдруг обзавидовалась тому, что я устроилась в нормальную компанию. И решила наврать мне, чтобы самой пойти туда работать. © Vesnushka87 / Pikabu
- Коллега переводилась в другой отдел и говорит: «Я проставляюсь за переход, будете роллы, пиццу?» Мы такие говорим: «Конечно!» Купили ей блокнот в подарок, подарили, посидели. А после посиделок она сказала, сколько мы должны ей вернуть денег за угощение. Я просто молча сдала нужную сумму. А теперь понимаю, что нужно обо всем заранее спрашивать, платно ли это. © Марина Гранкина / VK
- Мой коллега ходил на работу, чтобы, по его словам, «день прошел». Получал иногда даже меньше других, но айфончик, машина имелись. Обедал всегда неподалеку в хорошем кафе по типу ресторана. Как-то в ходе общения он обмолвился, что у него есть квартира под сдачу. Ну, думаю, бывает, что тут такого. А потом уволился, и я вообще офигел, узнав, что ему принадлежит кафешка, куда он любил ходить обедать. А ведь ни разу даже не угостил меня там. © slypankcake / Pikabu
- Как-то я прибежала на работу с сэндвичем из Subway. В тот момент, когда я с жадностью поглощала батон, набитый мясом и овощами, зашла моя коллега Мила и в гневе застыла. Я извинилась, решив, что ей пахнет едой. Но ее возмущал не запах, а сам отвратительный факт поглощения мяса. Своим бутером я открыла ящик Пандоры. Отныне каждый мой перекус сопровождался лекцией о влиянии мяса на психику. Я резко заявила, что негативно влияет на мою психику лишь она, и Мила сменила тактику. Теперь она, излучая радость и счастье, демонстративно жрала свои бобы с тофу и приговаривала, как это вкусно. Так продолжалось долго. Но однажды Мила пришла на работу непривычно тихая. Я спросила, что случилось, а она, шмыгая носом, сказала, что предала свои убеждения. Оказалось, в гости к ней приехала мама, наготовила мясных котлет. Мила с ней поругалась. Но ночью не смогла уснуть, вспоминая их аромат. Не выдержала, прокралась к холодильнику и стала их лопать. А потом ей так стало жалко бедную коровку, что она расплакалась. Но остановиться уже не смогла: жрала и плакала, жрала и плакала... © Sovunja77 / Pikabu
Веганами хорошо быть, где тепло и разнообразная еда на деревьях растет. В наших краях это очень дорого и очень сложно.
- В 16 лет я решил подработать на кассе супермаркета. Там продавались напитки коробками, а единственный сканер был закреплен на передней панели компьютера. Мне было лень таскать коробки, поэтому я попросил клиентов разрешения вырезать штрихкоды из их коробок. Не все соглашались, но в итоге мне удалось собрать все нужные штрихкоды. Я их подписал и хранил в файле на кассе. Но один кассир наябедничал на меня старшему кассиру. А та меня отругала, заявив, что я мог отсканировать не то и потребовала, чтобы я в не выделывался, а таскал коробки, как все. © precipiceblades / Reddit
- Однажды на работу чьи-то знакомые принесли дешевую тушенку. Я брать не стала. Ну не может хороший продукт стоить такие копейки. А мой коллега взял. Я шепчу ему на ухо: «Не бери! Это ж отрава! Зря деньги потратишь!» А он мне отвечает: «А я ее есть и не буду. Я из нее блюдо для гостей приготовлю, надо же их чем-то угощать, когда придут». Если честно, я офигела. А он продолжает: «Это наши мамы угощали гостей самым лучшим. А у меня в доме лучшее мы едим сами. А гостей кормим тем, что бог послал!» © Елена Лопатина
Случайный рабочий день может врезаться в память так, что даже лето у бабушки в деревне померкнет на его фоне. Истории об этом не оставят вас равнодушными.
Комментарии
"А ведь ни разу даже не угостил меня там."
А он должен был? Ладно, друга или подругу, но просто коллегу?
"А гостей кормим тем, что бог послал!"
А зачем тогда вообще угощать? Да даже просто в гости звать?
Опять странные люди о странных людях. Надоело.
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,я так и знала. Интересное о великолепных:
Про котлетки понравилось=)) Жрала и плакала, жрала и плакала © эта фраза сделала мой день, а вернее ночь=)))))))))