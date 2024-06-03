18 человек, которым свой рабочий день забыть сложнее, чем лето у бабушки в деревне

Офис — это маленький мир, в котором приходится взаимодействовать с разными видами людей: назойливыми коллегами, посягающими либо на ваше время, либо на ваши вещи, чудаками, которые любят пошутить или просто ведут себя странно, и своеобразным руководством. Но иногда в коллектив вливаются и милые люди, которых так и хочется удержать в нем подольше.

«Сказала своим коллегам, что ни разу не пробовала соленые огурцы. Вот что меня ждало на следующей неделе»

«Подменяю сегодня сотрудницу в другом офисе, не уверен, что смогу работать в таких условиях»

«Выиграл спор с начальником почти год назад. Сегодня на работе он наконец вернул мне долг... мелочью»

«Наш сотрудник любит собак. Что ж, как скажешь»

«В последний день на работе начальник подарил мне торт»

«Тук-тук. Кто там? Не Джейд».

«Коллега ушел в отпуск, так что мы обновили его компьютер»

Когда начальник знает, как тонко намекнуть на результаты работы сотрудника

© Pouic / Imgur Яна Жуванова 6 дней назад Странное сравнение. По сравнению с Землёй или даже Луной любая продуктивность одного обычного человека не будет видна даже в микроскоп. Вот если бы с обычным мячом сравнивать, например, то это адекватное сравнение. - - Ответить

«Земля. Луна. Сегодняшняя продуктивность Пола».

Как проучить любительницу прикарманивать себе чужие вещи

Задержались до ночи на работе. Завал, нервотрепка. Все злые и голодные. А одна сотрудница, уверенная в своей неотразимости, достает всех сотрудников-мужчин, выпрашивая у них то блокнот, то ручку в подарок. В основном все только раздраженно отмахивались. Дескать, бери что хочешь, только не мешай. А одному парнишке это надоело, он дождался звонка ее мужа, и, в ответ на очередную просьбу что-то подарить, ляпнул прямо в трубку: «После того, что между нами было, я тебе все, что хочешь, подарю!» Мы все прыснули со смеху, а возмущенный вопль нашей красотки, вероятно, слышали и в соседнем офисе. © Kvantum.Energy / Pikabu

«Итак, я отксерокопировал свое лицо и повесил изображение на окошко двери в мой кабинет...»

«Коллега решил, что хочет работать за столом стоя»

«Я работаю в глазной больнице. У одного из наших сотрудников на рабочем месте есть это»

«Месяц назад мне сделали лазерную коррекцию зрения, но я до сих пор не могу стрелять лазерными лучами из глаз. Я что-то не так делаю или можно обратиться за компенсацией?»

«Мой сотрудник — сторонник теории плоской Земли, и вот что ему подарили в последний день работы»

«Удачи, где бы ты ни оказался! Эрик».

«Если вы когда-либо чувствовали себя глупо, то знайте, что на этой планете живут два менеджера, которым дали задание купить диван в офис, и они заказали его в кукольном магазине»

«Это последний день работы нашего коллеги, поэтому мы сделали подушку для офиса, которая напоминала бы нам о нем. Он не очень-то рад»

«Сегодня одна коллега принесла домашний „чизкейк“ в офис»

«Офисные работники думают, что они такие смешные»

«Оборудование для определения землетрясения».

«Меня не было в офисе 2 недели, и вот что я обнаружил, когда вернулся. Спасибо, коллеги»

Когда работу можно полюбить только из-за коллег, с которыми вместе трудишься

Работала у нас офис-менеджер. Что-то вроде секретаря, без особой специализации. Ежедневно бегала вне офиса час-два, то воду заказать, то выйти купить бытовую химию для уборщицы. Так вот к обеду ее все просили купить кто бургер, кто салат в магазинчике поблизости. А я иногда, раз в неделю-две — хот-дог. И вот как-то месяц, два — она всем еду приносит, а мне нет. Хот-доги были вкусные и их разбирали быстро. Я пафосно так посокрушалась, а на утро она мне со словами «Ты меня задолбала!» притаскивает на тарелке огромный и вкуснейший хот-дог. И заявляет, что она купила упаковку булок, морковки, сосисок, соусы и теперь сама мне хот-доги будет готовить. Не передать, как было приятно. А я в ответ притащила ей с утра кучу блинов и сметану, потому что очень эта девочка блинчики любила. И хоть я жарила их в 6 утра в пасмурный день, на душе было хорошо. © Deliria00 / Pikabu

Внимание: в апреле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.