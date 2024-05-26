19 семейных фото, весь комизм которых улавливается за пару секунд
У каждого в домашних архивах найдутся фото, которые буквально с первого взгляда на них вызывают если не смех, то улыбку. Пользователи из этой подборки выложили как совсем старые кадры — начиная с 1973 года, — так и совсем свежие, чтобы показать комичную подноготную семейной жизни.
«Во время весенних каникул решил навестить брата, которому приходиться нянчить маленького сына»
«Я со всей ответственностью подошла к задуванию свечи»
«Мама мечтала, что я буду работать моделью. Здесь она сделала, как она считала, идеальное фото для портфолио. Прямо на фоне хлама в квартире, который не убрала»
«Сестра принесла сегодня мне это фото. Глянула и сослепу подумала, зачем это она показывает мне фото металлического штыря с дырками? А потом надела очки и расхохоталась»
О, мы недавно таких видели, двоих, в щель забора, явно алабаев судя по размеру носиков)
«Жена, дочь и крайне „скучная“ головоломка, которая не интересовала их последние 20 минут»
«Сестра жены устроила фотосессию перед своим выпускным. Брат потерял всякое терпение, 1989»
«У моей тети 2 дочери — Джессика и Лиза. Угадайте, какую из них она любит больше»
«Второй день жизни, а дочка уже сложила мнение об этом мире»
«Родители в свой медовый месяц, 1973»
- Ешки-матрешки, этот взгляд папы! Спорим, через 9 месяцев родился ты? © shandub85 / Reddit
«Прабабушка была в восторге от пупырчатой пленки»
«Фото, которое сделал папа, по сравнению с тем, что вышло у мамы»
«Папа прислал мне это фото. И да, он придумал для себя толстовку с такой надписью сам»
«Не надо недооценивать старикана с его котами. Толстяк, Вонючка, Рик и Баттерс».
«Жена радуется своему 54-му дню рождения и чизкейку, который приготовила»
Иногда вешают фотографии людей - мне 35 и посмотрите как я выгляжу! Брр
Вот здесь 54, никакого самолюбования, вычурного макияжа и позирования. А выглядит прекрасно
«Дочка не захотела днем спать»
«Меня очень любит младшая сестра. Вот еду к ней и к родителям в гости. Открываю дверь, а меня вот это встречает меня с криками и воплями. Люблю эту чудилу»
Вот как надо делать, а не залепливать на фотках лица смайлами 😂
«Мама решила расширить свой книжный клуб и заняла мой компьютер. Кажется, назад я его уже не получу»
«Бабушка с дедушкой в тот момент, когда мама сказала им, что беременна мной»
«Все прекрасно в этом фото: от „спящего“ папы, моих не в меру непринужденных брата и сестры и меня, которая больше не хотела нести цветы невесты на свадебной церемонии»
Плёночные фото - они такие). Когда на фото группа людей, особенно детей, то не всегда все получалось идеально, в этом и прелесть таких фото, когда их смотришь спустя годы. не то, что сейчас куча фотож.опов-редакторов, и морщины уберут, и кг лишние, и всех красавцами сделают
«Папа снимал закат и случайно cфоткал меня, когда я и не ожидала. Когда он нахохотался, глядя на то, что получилось, я поменяла одежду и позу — и это совсем другой результат»
Самые яркие и комичные ситуации в семье происходят, конечно же, с детьми. И твиты о подобных случайностях наверняка поднимут вам настроение.
Комментарии
Самые лучшие мои фотки — селфи (еще бы). Самые ужасные — за авторством мужа. Меня фоткают, когда я ем, сплю, зеваю и т.д. Однажды умудрился снять начало чиха. У меня такое лицо непередаваемое — как будто я изгоняю дьявола.
Вчера моей маме исполнилось 43. И оказалось не только у одной моей мамы в этот день день рождения. Моя мама и мама моей девушки родились в один день с разницей 12 лет.
Это мама моей девушки и её сестра. Её исполнилось 55. Когда я ей сказала что у моей мамы день рождения, она ответила Сегодня день рождения моей мамы. И прислала мне это фото. Её сестра без предупреждения приехала к ним с мужем и сыном в 12 часов ночи и поздравила её с днём рождения.
Это мой старший брат, который даже по снегу щеголял без носков и обуви. За ним приходилось гоняться чтобы надеть носки и обувь. А он их снимал как только отворачивалась мама и бежал на улицу, без носков и босиком