19 семейных фото, весь комизм которых улавливается за пару секунд

У каждого в домашних архивах найдутся фото, которые буквально с первого взгляда на них вызывают если не смех, то улыбку. Пользователи из этой подборки выложили как совсем старые кадры — начиная с 1973 года, — так и совсем свежие, чтобы показать комичную подноготную семейной жизни.

«Во время весенних каникул решил навестить брата, которому приходиться нянчить маленького сына»

«Я со всей ответственностью подошла к задуванию свечи»

«Мама мечтала, что я буду работать моделью. Здесь она сделала, как она считала, идеальное фото для портфолио. Прямо на фоне хлама в квартире, который не убрала»

«Сестра принесла сегодня мне это фото. Глянула и сослепу подумала, зачем это она показывает мне фото металлического штыря с дырками? А потом надела очки и расхохоталась»

«Жена, дочь и крайне „скучная“ головоломка, которая не интересовала их последние 20 минут»

«Сестра жены устроила фотосессию перед своим выпускным. Брат потерял всякое терпение, 1989»

«У моей тети 2 дочери — Джессика и Лиза. Угадайте, какую из них она любит больше»

«Второй день жизни, а дочка уже сложила мнение об этом мире»

«Родители в свой медовый месяц, 1973»

Ешки-матрешки, этот взгляд папы! Спорим, через 9 месяцев родился ты? © shandub85 / Reddit

«Прабабушка была в восторге от пупырчатой пленки»

«Фото, которое сделал папа, по сравнению с тем, что вышло у мамы»

«Папа прислал мне это фото. И да, он придумал для себя толстовку с такой надписью сам»

«Не надо недооценивать старикана с его котами. Толстяк, Вонючка, Рик и Баттерс».

«Жена радуется своему 54-му дню рождения и чизкейку, который приготовила»

© DoctorToonz / Reddit Rose1 1 час назад Иногда вешают фотографии людей - мне 35 и посмотрите как я выгляжу! Брр

Вот здесь 54, никакого самолюбования, вычурного макияжа и позирования. А выглядит прекрасно - - Ответить

«Дочка не захотела днем спать»

«Меня очень любит младшая сестра. Вот еду к ней и к родителям в гости. Открываю дверь, а меня вот это встречает меня с криками и воплями. Люблю эту чудилу»

«Мама решила расширить свой книжный клуб и заняла мой компьютер. Кажется, назад я его уже не получу»

«Бабушка с дедушкой в тот момент, когда мама сказала им, что беременна мной»

«Все прекрасно в этом фото: от „спящего“ папы, моих не в меру непринужденных брата и сестры и меня, которая больше не хотела нести цветы невесты на свадебной церемонии»

© Auntie1926 / Reddit Кот Муркот 1 час назад Плёночные фото - они такие). Когда на фото группа людей, особенно детей, то не всегда все получалось идеально, в этом и прелесть таких фото, когда их смотришь спустя годы. не то, что сейчас куча фотож.опов-редакторов, и морщины уберут, и кг лишние, и всех красавцами сделают - - Ответить

«Папа снимал закат и случайно cфоткал меня, когда я и не ожидала. Когда он нахохотался, глядя на то, что получилось, я поменяла одежду и позу — и это совсем другой результат»