-Нет, не пора. Я буду печь тогда, когда захочу сама. А тебе пора научиться не болтать попусту)
19 твитов о детях, с которыми некогда зевать — что ни день, то новая выходка
С первым же криком ребенка и вплоть до того момента, когда он покидает родительское гнездо, жизнь мамы и папы становится сложнее, но в то же время и насыщеннее, и веселее. Ведь не только малыши, но и подростки порой вытворяют такое, что заскучать родителям никак не удастся.
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Странно, что потребовалась обида свекрови, чтобы понять, что проделка, мягко говоря, так себе.
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это и в оригинале так, или опять перевод косой? что вообще происходит?
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«Я дома».
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Мой замечательный сынок никогда не спорит, кивает, соглашается и... делает по-своему))) Весь в меня )))
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А сколько лет ребёнку? Что он осознанно орёт "ты не моя мама", но все ещё ходит в подгузниках
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"Трехлетний ребенок, побыв на выходных у бабушки с дедушкой,
выучил новое слово: #давление" (c)
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я не люблю арбузы, потому что в детстве арбуз каждый раз сопровождался напутствием: "Ешь арбуз, это мочегонное!" )))
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Анекдот такой есть - мама, вы отлично поете, но мне бы поспать...
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А эти твиты понятны каждому родителю. В них привычные ситуации поданы так жизненно и с такой иронией, что хочется не то сочувственно вздохнуть, не то похохотать от души.
Комментарии
Из последнего: вчера пришлось объяснять двухлетней дочке, что день Победы никак не связан с обедами, которые кушает папа 😃