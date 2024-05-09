19 твитов о детях, с которыми некогда зевать — что ни день, то новая выходка

Народное творчество
42 минуты назад

С первым же криком ребенка и вплоть до того момента, когда он покидает родительское гнездо, жизнь мамы и папы становится сложнее, но в то же время и насыщеннее, и веселее. Ведь не только малыши, но и подростки порой вытворяют такое, что заскучать родителям никак не удастся.

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Genoveva Kolomyceva
14 минут назад

Странно, что потребовалась обида свекрови, чтобы понять, что проделка, мягко говоря, так себе.

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«Я дома».

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КогдаУжеЛето
1 день назад

я не люблю арбузы, потому что в детстве арбуз каждый раз сопровождался напутствием: "Ешь арбуз, это мочегонное!" )))

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А эти твиты понятны каждому родителю. В них привычные ситуации поданы так жизненно и с такой иронией, что хочется не то сочувственно вздохнуть, не то похохотать от души.

Комментарии

Уведомления
Nika88
1 день назад

Из последнего: вчера пришлось объяснять двухлетней дочке, что день Победы никак не связан с обедами, которые кушает папа 😃

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