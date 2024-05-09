19 твитов о детях, с которыми некогда зевать — что ни день, то новая выходка

С первым же криком ребенка и вплоть до того момента, когда он покидает родительское гнездо, жизнь мамы и папы становится сложнее, но в то же время и насыщеннее, и веселее. Ведь не только малыши, но и подростки порой вытворяют такое, что заскучать родителям никак не удастся.