19 неожиданных поворотов, после которых хочется сказать: «Вот это номер!»

Жизнь — это не шоссе в пустыне, где на километр вперед все предсказуемо и понятно. Это дорога с извилистыми поворотами, где зачастую совершенно не ясно, куда мы заедем в итоге. Порой с каждым из нас случаются нелепые, нелогичные и забавные ситуации, предугадать которые просто нереально. Но без них жизнь потеряла бы большую часть своего очарования.