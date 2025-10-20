20 человек сходили в гости и теперь знают, что лучше гречка дома, чем вот это вот все

Ахаха В этой истории всё прекрасно: и кот, и котобабущка, и воспитанный молодой человек, и девушка, сбежавшая в магазин, ведь без неё вся эта ситуация бы не создалась)) Чувствуется, обстановка там теплая и уютная, надеюсь они все поладили!)))