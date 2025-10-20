20 человек сходили в гости и теперь знают, что лучше гречка дома, чем вот это вот все

"Впервые увидела, как человек захлебнулся от возмущения". Ну что сказать, свекровь в этой истории сама себе враг. Зато выпендрилась, показала невестке МК по воспитанию детей. 🤣
Ходить в гости — как путешествовать в параллельную реальность. Там и тапочки не по размеру, и кот с характером, и ужин, на который смотреть страшно, но «все его просто обожают». После таких визитов понимаешь: дома — пусть и беспорядок, зато родной и предсказуемый.
- Приехали к свекрови в гости, а у нее дизайнер сделал кухню совместно с гостиной-столовой. Она хвастается нам, что наконец-то купила новый красивый ковер в гостевую зону. А муж в это время привезенные продукты на стол в этой зоне выложил и стал разносить по ящикам и холодильнику. Наша дочь (2,5 года) увидела, побежала помогать. Я у нее из рук ячейку с яйцами выхватила и предложила отнести крупу. А свекровь обратно ей эти яйца подает и выговаривает мне: «Алина, надо приучать ребенка к самостоятельности. Пусть несет, ничего страшного». И прямо на последнем слове моя егоза падает, и все яйца врассыпную валятся на ковер, эпично растекаясь. Впервые видела, как человек захлебнулся от возмущения. © Мамдаринка / VK
- У моей крестной был случай лет 5 назад. Они переехали в новую квартиру, и дочка подружилась с одноклассницей — жили они в одном подъезде на разных этажах. Девочки часто ходили друг к другу в гости и частенько обедали друг у друга. Обе девочки не из бедных семей. Но в один прекрасный момент спускается соседка к моей крестной со списком: «Вот тут все, что кушал у нас твой ребенок. Надо бы оплатить». Она оплатила список — там тысячи три было, — но больше девочки не дружили. Как потом рассказывала крестная, у той девочки вообще друзей не осталось — видимо, ее мама не первый раз списки составляет. © Worsinka / Pikabu
- На днях моя девушка попросила помочь ей передвинуть кое-какую мебель у своей бабушки. Бабушка старенькая, надо помочь. Тем более, что это первое знакомство с семьей девушки, так сказать, смотрины.
Приезжаем к бабушке, там, конечно, классика: кухня 6 метров, стеклянное окно из кухни в туалет под потолком, серванты, торшеры и бабушкин кот. Такой шикарный лоснящийся кот размером с поросенка, счастливый обладатель личной бабушки.
Девушка моя, обозначив объем работ (кровать от окна передвинуть), убежала в супермаркет, бабушка шуршит на кухне, а мне приспичило по-маленькому. Захожу в туалет, а там лоток кота. И кот его перевернул: лоток на боку лежит, почти весь наполнитель на полу, к унитазу не подойти, а сверху этот кото-свин еще и кучу навалил. Стою, смотрю, решаю, что делать, ведь бабушка реально еле ходит, беспокоить и напрягать ее (мол, уберите за котом) лишний раз не хочется. Да и хочется хорошее впечатления произвести.
В общем, усмирив гордыню, взял лопатку и собрал наполнитель в лоток, остальное сгребаю лопаткой к стенке. Короче, шуршу себе, никого не трогаю. Тут в дверь начинает стучать бабушка и громко так кричит:
— Молодой человек! Лоток только для кота! Лоток только для кота!
Потом тихонько, почти про себя, добавляет:
— А ведь интеллигентный молодой человек... © Margadon / Pikabu
Ахаха В этой истории всё прекрасно: и кот, и котобабущка, и воспитанный молодой человек, и девушка, сбежавшая в магазин, ведь без неё вся эта ситуация бы не создалась)) Чувствуется, обстановка там теплая и уютная, надеюсь они все поладили!)))
- Приехали в гости к брату моей жены — он с супругой живет недалеко от Балтимора. Мы все примерно одного возраста, он — астрофизик, а она работает в госструктуре. У них нет детей, они заработали кучу денег на фондовом рынке, легко могут стать миллионерами. Мы приятно провели время вместе, вечером сели ужинать, и я обалдел: на столе было всего несколько скромных кусочков курицы и маленькая миска кедровых орешков — и больше ничего! Каждый взял по кусочку курицы и по ложке кедровых орешков — вот и ужин. После, сидя в гостиной, я не мог не спросить: «Это был уникальный ужин. Вы всегда так питаетесь?» И жена брата выдала: «Да, мы — минималисты, стараемся заботиться о Земле, поэтому едим мало». В общем, когда мы пошли спать, я спорол все закуски, которые мы взяли с собой в дорогу. Кажется, я не минималист... © echo**** / Reddit
- Однажды мы зашли к родственнице, она нам говорит: «Садитесь чай пить!» Мы с мамой молча сморим, а хозяйка стол протирает мужским носком. Глянули на это, потом друг на друга — и вежливо отказались от чаепития. © udalenie_pm_tattoo
- Однажды коллега по работе предложила заехать к ней в гости на дачу (потому как ей было выгодно, что мы ее туда отвезем). Своей дачи у нас нет, и мы, конечно, обрадовались возможности выходные провести на природе. По дороге она предложила заехать в магазин. В супермаркете коллега сразу сказала мне: «Купи себе то, что вы с мужем будете есть».
Когда приехали к ним, она на одну половину стала накрыла свои продукты, а на другую — наши, и каждый ел свое. Для меня это было очень дико...
Утром ни свет ни заря она меня стала будить, чтобы я ей помыла окна во всем доме, а мой муж весь день помогал ее супругу что-то копать в огороде. После такой поездки отношения с коллегой у нас стали напряженными. © Наталья Ф / Dzen
И на дачу их отвезли, и окна им помыла, и мужа в огород.....А почему сразу, после предложения помыть все окна, не собраться и не уехать домой? Вы же на машине. Странные терпилы.
- Лучший друг моего теперь уже бывшего мужа пригласил нас к себе домой, мол, у них новое джакузи, давайте тестировать. Они жили примерно в 45 минутах езды от нас. Мы приехали, а их даже дома нет! Позвонили, они попросили их подождать. Прошел час. И вот они, наконец-то, приехали, но сначала жена друга сделала вид, что нас просто не существует, а потом мы услышали, как они ругаются. Вскоре мы ушли, а через какое-то время я узнала, что хозяйка дома просто не хотела, чтобы ее муж видел меня в бикини. Занавес. © The_Changed_Cola / Reddit
- Подтягивала я подругу по английскому. Однажды после занятий приезжает ее мама с полицией и начинает наседать на меня: «Ты деньги взяла?» У них, видите ли, пропали пачки денег от продажи квартиры. А я не брала, даже в комнате той не была! Но в ходе «допроса» выяснилось интересное: мама подруги упомянула, что кроме меня еще и уборщица приходила наводить порядок, однако она деньги точно не могла взять — ей же платят! А вот я — да, запросто. В итоге деньги взяла все же уборщица, еще и успела свои кредиты позакрывать, почти половину суммы потратила.
Больше я с той девочкой не занималась. Да и после фразы: «Приходи в гости, мы деньги в этот раз спрятали!» даже лишний раз общаться не хотелось. © BettyLy / Pikabu
- В гостях мне налили горячего борща. Я сказала: «Пусть немного остынет». Хозяйка дома просто взяла мою тарелку и налила туда воды из-под крана... © ereni.aa
- Рассталась с женихом после знакомства с его семьей. Мы были вместе год. Он сделал мне предложение, а затем повез представлять родителям в качестве будущей жены. Его мать накрыла стол, мы мило болтали, нахваливали друг друга. На следующий день жених выкатил мне претензию, мол, мама очень обиделась на неуважение и сомневается, смогу ли я быть хорошей женой с такой «хозяйственностью». А дело в том, что я не предложила его матери помощь в том, чтобы убрать со стола после посиделок. Я удивилась. Во-первых, я искренне считаю, что гостей напрягать неприлично: раз приглашаете людей с вами отдохнуть, повеселиться, то вы за ними и должны ухаживать. Во-вторых, помимо меня там были также его отец и брат, они прекрасно вдвоем могли помочь — так с чего бы я вдруг стала крайней? В-третьих, мой жених также не предложил помощь, однако «неуважение» замечено исключительно с моей стороны. В общем, поругались и разбежались. Конечно, грустно, но как подумаю о том, что его мать бы мне так всю оставшуюся жизнь мозг выносила, а он шел у нее на поводу, так отпускает. © Мамдаринка / VK
- Год назад меня позвали в гости друзья, которые жили в коттеджном городке. Я один раз у них был, но в упор не помню, какой из коттеджей их. В конце концов, я нашел нужный дом, с уверенностью открыл ворота, наорал на бросавшуюся на меня собаку, поднялся по лестнице. Вижу: вот кто-то сбоку сидит за столом, я снимаю обувь, вешаю куртку на вешалку. Оборачиваюсь. За столом сидит и смотрит на меня полностью офигевшая незнакомая девушка, кормящая ребенка, и такая: «Извините, а вы к кому?» Я не теряюсь: «Ах, кажется, я не туда попал!» Одеваюсь, обуваюсь и совершенно спокойно выхожу. © Dobrozhan / Pikabu
- Когда были в гостях у свекрови, она передала для внуков оладушки. Дома сын попробовал, сразу выплюнул и спросил: «Фу, кто это так невкусно готовит?» Я сказала: «Твоя бабушка». Проходит несколько дней. Мы идем в гости к маме мужа, мой сын на кухню заходит, садится за стол и говорит своей бабушке: «А мама сказала, что ты невкусно готовишь!» Было очень неловко. © saparova_aigerimm
Не знаю, у меня в окружении фраза: "Вам\тебе помочь?" (и прочие вариации) после застолья – это обязательный социальный ритуал, как поздороваться. Вежливый гость предлагает помощь, вежливый хозяин – отказывается.
Но, да – очень хорошо, что эта пара рассталась.
- Я помню, как после школы часто к однокласснице домой заходила — мы жили на соседних улицах. При этом их семья была весьма обеспеченной: большой частный дом, машины, двое детей, у каждого по своей комнате. Для меня это было прямо вау. Причем, Даша сама меня звала — я не напрашивалась. И мама этой девочки каждый раз, когда мы приходили из школы, ставила перед своей дочкой тарелку с едой со словами: «Сейчас Дашенька поест, и будете дальше играть». При этом мне ничего не предлагали. В первый раз я была в шоке, так как у меня дома не предложить другу ребенка поесть — это нонсенс, и у всех моих друзей было так же. До сих пор помню, как мне хотелось есть после школы и как Даша с наслаждением наворачивала передо мной сосиски с картофельным пюре. Мы были в начальной школе, 2004 год. © CatRat / Pikabu
- Моя родственница очень настойчиво приглашала меня к себе в гости, причем, с ночевкой, чтобы было время поболтать. Договорились, что я приеду с внучкой, которую она ни разу не видела, мы переночуем, утром пойдем с ребенком по достопримечательностям, к вечеру вернемся, еще одну ночь переночуем и уедем домой. Я, как обычно, затарилась продуктами, торт купила. Вот мы приехали, расцеловались, и не успела я разуться, как хозяйка у меня спрашивает: «А когда вы уедете?» Я была просто в шоке! Если бы не внучка, я бы ответила, что сейчас в туалет схожу, водички попью и уеду. Но с ребенком ехать в ночь на электричке — такое себе.
Утром был сильный дождь, и мы были вынуждены ждать, когда он закончится. Завтрак родственница не предложила, а я внучке шепнула, что позавтракаем где-нибудь в кафе. Когда дождь закончился и мы собрались уходить, хозяйка спросила: «Может быть, по яйцу вам пожарить?» Я отказалась. Вечером мы зашли за сумкой, а родственница на кухне пьет чай с тортом, который я привезла, но чая нам даже не предложила. Мы взяли сумку и уехали. Торт мы так и не попробовали. Вот такая радушная родственница. © Елена Горнова / Dzen
- Мой брат с женой пригласили нас к себе на Новый год. Они живут рядом с моими родителями, а мы в другом городе с котами. Ну, и договорились, что брат нас с котами забирает, мы закупаемся, заправляем его тачку и едем к ним. Все продукты купили мы сами. К брату приехали часов в 5 вечера. Его жена только проснулась, ничего не делала. Ну, приготовили мы с ней по паре салатов, картошку пожарили, мясо. Первого января я готовила — пекла пиццу, а жена брата ходила с недовольным лицом. Второго числа рано утром мы ушли к родителям, а обратно домой нас отвозил мой папа, потому как вдруг оказалось, что брату нужно встретить офигенно важных и срочных друзей жены. А она, тем временем, постигла в соцсетях, мол, ура, праздник настал, и можно, наконец, праздновать! При этом сама она два раза в год жила у нас на всем готовом в сессию бесплатно, и вот совсем не так мы ее встречали. Сейчас почти не общаемся. © Nushik / Pikabu
- Одна родственница пригласила нас в гости — там было 6 человек родни. Мы пришли, а на столе шаром покати: чай, хлеб, варенье. Ладно, посидели, поболтали. Племянницы ей помыли посуду. А когда уходить начали, хозяйка возмутилась: «А деньги? Почему вы не скинулись мне деньгами? Мы ж машину купили — поэтому я вас и собрала!» Просила она, кстати, по 10 тысяч с каждого. Обалдела я тогда от такой наглости знатно. © Unknown author / Pikabu
- Пришли мы в гости к друзьям с котом, а у них дома — говорящий попугай. Кот увидел попугая, испугался, зашипел. А попугай расправил крылья и пошел на кота. Приставив свой огромный клюв к носу кота, он сказал самую эпичную фразу в моей жизни: «Чай будешь?» © Не все поймут / VK
- В 17 лет я впервые пошла в гости к моему тогдашнему парню. Познакомилась с его мамой, посидели за чаем, казалось, все прошло хорошо. На следующий день парень звонит и спрашивает: «А ты обручальное кольцо моей матери не брала?» У меня в голове возникло два больших вопроса: зачем мне кольцо его матери и кто в таком признается, если брал? В общем, я подумала, что такие неадекватные родственники мне не нужны, и с парнем рассталась, а он еще долго ломал голову, в чем дело, звонил и спрашивал...
Через день кольцо нашлось, кстати — парень сказал. Но в том доме ноги моей больше не было. © Tochichka / Pikabu
- Была у меня подружка, с которой мы часто друг к другу в гости ходили. Родители у нее, в целом, добрые, интеллигентные. Когда мы тусили у меня, она не помогала разгребать бардак после наших посиделок, а когда были у нее, я могла и утреннюю посуду за ее родителями помыть, и почистить картошку на вечер, и пропылесосить — мне прикольно было помогать, меня там хвалили. Все это было до определенного момента. Меня как молнией прошибло после одного случая: подружка случайно выругалась при матери, а та тут же выдала: «Настенька, это что за слова? Опять тебя Женя научила?» Занавес. © zhenya1981 / Pikabu
- Начала встречаться с парнем: мне — 18 лет, ему — чуть за 20. Он жил с родителями, но весь второй этаж дома был в его распоряжении. Я думала, что это, по сути, его собственная территория, и он может приглашать гостей, когда захочет, без лишних вопросов. Поэтому, когда он разрешил мне остаться у него на ночь, я решила, что спрашивать разрешение его родителей не нужно. А на следующее утро его маман ни свет ни заря пришла на второй этаж и как давай орать: «У нас тут не гостиница вообще-то!» и «Твоей подружке пора домой!» Она распиналась полчаса, пока не устала. А потом вдруг предложила мне испечь блинчики. Затем на нее снова что-то нашло, и она начала орать на своего сына, а позже просто выгнала нас из дома. До сих пор не понимаю, что это было. © eli—12 / Reddit
