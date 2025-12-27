16 историй из многоэтажек, после которых понимаешь: мы все живем в ситкоме

Забавно, но у меня была практически аналогичная история, правда, в роли мужика выступала я ) Мы с друзьями (парнем и девушкой) шли ко мне в квартиру. Когда мы подошли к лифту, там стояла соседка, причем, я ее знала в лицо, да и она меня видела неоднократно, учитывая, что я всю жизнь в этом подъезде прожила, с детства. Лифт приехал, мы с друзьями зашли, и состоялся такой разговор:

Она: Знаете, я не езжу с незнакомыми людьми.

Я: Но я тут всю жизнь живу.

Она: Что-то не узнаю.

Я: *пожимаю плечами*

Она: Нет, я не поеду.

Я: Как хотите *нажимаю на кнопку*

Она: *в закрывающиеся двери* Вот это воспитание, могли бы старшим лифт уступить.

Мы: *ржем*

Тут, конечно, смешно все, но особенно то, что она ожидала хорошего воспитания от злоумышленников, которыми нас считала )