16 историй из многоэтажек, после которых понимаешь: мы все живем в ситкоме
Жизнь в многоквартирном доме часто напоминает увлекательный сериал с непредсказуемым сюжетом и целым калейдоскопом колоритных персонажей. Тонкие стены здесь становятся не просто перегородками, а порталом в мир удивительных открытий, где курьезные недоразумения соседствуют с моментами искренней доброты. Иногда обычный поход к мусорному баку или поездка в лифте могут обернуться настоящим приключением, достойным экранизации.
- Ложусь поздно. Заметила, что сразу после того, как лягу, кто-то сразу же делает парочку мощных сверлений, причем буквально мне в ухо. Думала, неужели следят за мной, ждут, когда лягу. Чуть до паранойи не дошла! Оказалось, это потому, что я перед сном всегда ходила в туалет: такие звуки издавал бачок моего же унитаза. Туалет находится за стеной спальни, ночью напор воды увеличивается и под самый конец заполнения бачок начинал грохотать как трактор. Поэтому так и получалось. До сих пор удивляюсь, как на меня еще соседи тогда не пожаловались. © Yolka Greengold / ADME
- Пришла соседка и говорит: «Дай лук». Дала. Ситуация повторилась через пару минут. Пришла она и в третий раз. Потом говорит: «Сейчас схожу на рынок, верну долг». Вечером вновь пришла за луком. Я спросила, не ходила ли она на рынок. А она такая: «Ходила со списком и не смогла прочитать, что за слово из трех букв написано к меня первой строкой. Так лук и не купила». © Базанова Наталья / Dzen
- К соседям сверху часто приезжал какой-то парень. И один противный сосед всем разнес, что это мой хахаль. Вот однажды выходим мы с мужем из дома и этот парень спускается. Выходим втроем из подъезда: я, муж, «мой хахаль». И тут одна наша соседка заходит в подъезд. Надо было видеть ее лицо! © vikabruja
- Мой сосед работает тренером по постановке голоса, и наши вентиляционные отверстия на кухне соединяются, так что я слышу, как он проводит занятия. Весь день. Еще он очень громко чихает. Но все же он самый позитивный человек, которого я когда-либо встречал. Он заставляет меня улыбаться, когда я слышу, как он разговаривает со своими учениками. © luvnps / Reddit
- Купила элитный корм собачкам. Он был в 12-килограммовом фирменном мешке. Корм пересыпала в контейнер, а в мешок засунула мусор. Отнесла к мусорке. Вышла позже, смотрю, соседи тащат мой мешок к себе в машину. Я говорю, мол, мусор там. А они как давай удивляться. Подумали, что кто-то мешок с элитным кормом выбросил. Даже внутрь глядеть не стали, быстрей к машине потащили. В общем, вернули они мой мусор обратно к мусорке. Что примечательно, дом приличный, находится в самом центре столицы. © Ирина / Dzen
То есть, соседи в курсе, что женщина замужем, но всё равно поверили подобным сплетням? Раз так следят за чужой личной жизнью и обсуждают, странно, что не разнюхали, к кому ходил парень.
- Соседи снизу жаловались, что у них в ванной по стене течет. Но у нас-то все сухо! Мы в квартире не жили, приезжали раз в полгода на день, и именно тогда у соседей текло. Потом жили неделю, их сильно затопило. Пришли сантехники и ахнули! Оказалось, когда они отодвинули нашу чугунную ванну, там была лопнувшая в стене труба, которая лет так 15 уже текла. И, кстати, у нас воняло ужасно в ванной. Как они ее сменили, запах исчез. © Zica / ADME
- Недавно моя соседка пришла и чуть ли не плачет. Только вышла замуж, приготовила вареники, а муж их высмеял. Вареники были нереально огромные. Я ей говорю, мол, не получились вареники, так назови их по-другому. Например, сандуки. Ел он хоть раз сандуки? Посмеялись и с тех пор, когда какое-то блюдо не получается, оно автоматически становилось сандуком. Мы были молодыми, поэтому сандуки пару раз в месяц бывали. © Ольга Буслова / Dzen
- Приехал курьер. Позвонил, ждет у подъезда. Я быстренько оделся, выбежал к нему. Забрал товар, возвращаюсь. Передо мной топает девчушка лет 20-25. Открыла брелоком подъездную дверь, вошла. Я следом за ней. Пока поднимался, она успела лифт вызвать. Я подошел я, встал рядом. Она от телефона оторвалась, на меня поглядела и говорит:
— А вам подождать придется.
— Не понял.
— Я с мужчинами в лифте не езжу. Так что, подождите пока я поеду, а вы следом отправляйтесь.
— Извольте, но тогда сначала я поеду.
— Это почему же? Я первая подошла.
— Подошли то вы первая, но ехать не хотите. Специальные условия вам нужны. Вот и подождите, пока они образуются.
Она что-то буркнула, но спорить не стала. А тут и лифт подошел. Я сел, а она осталась ждать следующего рейса. © StellarFema / Pikabu
Забавно, но у меня была практически аналогичная история, правда, в роли мужика выступала я ) Мы с друзьями (парнем и девушкой) шли ко мне в квартиру. Когда мы подошли к лифту, там стояла соседка, причем, я ее знала в лицо, да и она меня видела неоднократно, учитывая, что я всю жизнь в этом подъезде прожила, с детства. Лифт приехал, мы с друзьями зашли, и состоялся такой разговор:
Она: Знаете, я не езжу с незнакомыми людьми.
Я: Но я тут всю жизнь живу.
Она: Что-то не узнаю.
Я: *пожимаю плечами*
Она: Нет, я не поеду.
Я: Как хотите *нажимаю на кнопку*
Она: *в закрывающиеся двери* Вот это воспитание, могли бы старшим лифт уступить.
Мы: *ржем*
Тут, конечно, смешно все, но особенно то, что она ожидала хорошего воспитания от злоумышленников, которыми нас считала )
- Мы дружили с нашими прошлыми соседями, молодой парой. У девушки была привычка петь, когда они ссорились. Вместо того, чтобы кричать, она пела. Мне кажется, это очень весело, не знаю, как ее парень не смеялся в такие моменты. © Appropriate-Hat-6558 / Reddit
- У меня есть соседка через этаж, с которой уже много раз друг друга видели. И за все это время лишь однажды ехали втроем в лифте: я, соседка и ее дочь. Я пропустил дам вперед, нажимаю свой этаж, уже едем в лифте, как она выдает: «Я думала, мы одни поедем». Не нашелся, что ответить, до сих пор не понимаю, что это вообще было. © *******2live / Pikabu
- У нас на первом этаже каждый день пахло жареной курицей. Много лет подряд. Только курицей и ничем больше. Мы удивлялись, мол, неужели люди не знают о том, что есть другие продукты? Как выяснилось позднее, курицу жарила на продажу тетка, которая потом ходила с тележкой курятины на вещевой рынок недалеко от дома и продавала ее там. Когда рынок закрыли, запахи прекратились. Не знаю, может она переехала поближе к другому рынку, но всем соседям стало легче дышать. © Алина Рычина / ADME
В доме, где я живу, на 9 этаже жила пожилая женщина, которая каждый день пекла пирожки, и продавала их на продовольственном рынке недалеко от дома, но это было в 90-е годы. Я живу на 4 этаже, и мне эти запахи не мешали, а вот соседи, живущие рядом - жаловались. Но того рынка давно нет, и женщина уже давно ничего не печёт.
- Переехали с родителями в новую трешку. Я любила разбегаться от двери и на подушке ехать в гостиную. Пришла соседка, поругала за то, что мы шумим. Позже я решила возобновить свои забавы. Стук в дверь! Мы с мамой напряглись, а зря. Открыли, а там стоит приятная женщина и говорит: «Я слышу, у вас ребенок играет. А у меня сын, ему 5 лет. Может, они подружатся?» И вот мы с этим сыном, мальчиком Сашей, дружим уже 38 лет. © Julia Nazarova / ADME
- Живем в жилом комплексе. Моя соседка снизу говорит нашим другим соседям и жалуется управляющему на то, что мы постоянно бросаем подгузники на ее балкон. У нас даже нет ребенка. © ohheysabby / Reddit
- Однажды ко мне пришел сосед с первого этажа. Не ругался, а просто предложил посмотреть, что у меня течет. Я даже и не заметила, как труба потекла, капало очень редко и еле слышно. Потом он вызвал кого нужно, все проконтролировал, мне починили. Я только стояла и согласие давала. А потом уходя пояснил: «А то у меня такие потолки дорогущие!» © Ява / ADME
- У подъезда валялся красивый букет. Взяла, оставила записку, что он в такой-то квартире. Подумала, вдруг у кого-то из окна выпал. Вечером вышла в магазин. Стоит сосед и говорит: «Вы лучше записку уберите, а букет не берите». Я испугалась. Потом он выдал: «Там постоянно кто-то из окна все выкидывают. До мусорки им идти лень, каждый день что-то валяется. А букет утром выкинули, не надо его спасать». Я говорю, что, мол, им не нужен, а мне он нравится, поэтому оставлю себе. А мой муж потом сказал, что запашок у этих лилий такой дикий, что он понимает тех, кто букет за окно отправил. © yariks
- К нам заглянула соседка и удивленно спросила: «Обои новые поклеили?» Ответили, что да. А она такая, мол, как же вы успели, что я ничего не слышала? Ответили, что для обоев не нужны ни молоток, ни дрель. А она открыла нам глаза, выдав, что вообще-то обои невозможно переклеить без ругани, а ее она не слышала. © Светлана Ольшевская / Dzen
Такие моменты лишний раз подтверждают, что умение с юмором относиться к жизни в многоэтажке — это настоящий талант, который делает быт гораздо уютнее. Ведь даже самые странные привычки окружающих со временем превращаются в легендарные байки, которые мы с улыбкой пересказываем друзьям.
А какие отношения сложились у вас с жильцами вашего подъезда?
Комментарии
Пережили с мужем несколько ремонтов и строительство дома. Многое делали своими руками.
Ни разу не ругались. Спорные моменты обсуждались и принималось совместное решение.
Что мы делаем не так? 🤔
Ой да ладно, не все ругаются во время ремонта. Мы с мужем за 20 лет совместной жизни пережили не один ремонт, которые в основном делали своими силами, и ни разу не поругались. А уж обои мы вообще клеим как профессиональная бригада - все четко и слаженно 😁
У лилий очень сильный аромат, если человек страдает головными болями или мигренью, то лилии могут спровоцировать настоящий приступ.