К хорошему привыкают быстро. Тем более, если халява. Первый раз просят "пожалуйста, подвези", второй раз спрашивают "ну, что, сегодня как обычно?", а третий раз уже приказывают "жди меня в машине!" А если откажешь, ты будешь му_дак и г**но.
16 историй о коллегах, про которых давно пора снять отдельный сериал
Коллеги — это люди, которых мы не выбирали, но проводим с ними больше времени, чем с родной семьей. В одном кабинете годами уживаются самые разные характеры, потому порой происходят такие ситуации, что с раскрытым от удивления ртом сидят даже бывалые кадровики.
- Коллега регулярно просил кого-нибудь из офиса прикрыть его перед женой, если она вдруг позвонит, а его нет. Он погуливал, но из семьи уходить не собирался. Со временем всем стало не по себе: вроде бы не при делах, а к чужой лжи причастны. А потом мы увидели его жену: она шла под руку с нереальным красавцем, который буквально пылинки с нее сдувал. Она узнала о похождениях мужа и ушла. Сейчас у нее новый брак, двойня и счастливая жизнь. А коллега локти кусает.
- Был у нас коллега, сметчик, суровый мужик Виктор Степаныч. Однажды из-за сбоя на все рабочие принтеры в офисе прилетел файл, который Степаныч хотел распечатать. Секретарша пошла забирать бумаги и как завизжит. Мы прибегаем, а там на листах наш суровый дядька позирует с тортами. Оказалось, он уже пять лет дома печет огромные воздушные торты на заказ и даже никому не рассказал.
- Возил коллегу на работу. Мне — небольшой крюк, ей — реально быстрее. Брал с нее символическую сумму, ей выходило дешевле, чем на общественном транспорте. Все меня обвиняли в меркантильности. Потом другая девочка, которая живет в соседнем доме, напросилась с нами. Говорю: «Раз в соседнем доме, даже денег не надо, просто не опаздывай и будь в 8:00 у моей машины». В первый же день эта девица проспала, из-за нее мы опоздали на работу и получили штраф. Сказал ей, что теперь с нее тоже деньги брать буду, оплата сразу за весь месяц. И если ее в 8 утра нет, то деньги сгорают. Обиделась на меня всем своим существом. Каталась в итоге с двумя пересадками. Зато никому ничего не должна. Потом ее уволили за опоздания. © san9bezdel / Pikabu
- Работала с одной дамой. Та весь день перемещалась по отделам и на жизнь свою жаловалась. К вечеру возвращалась к себе и работала до 8 или 9 вечера. Я пахала, не поднимая головы, поэтому уходила вовремя, либо чуть задержавшись. При этом приходила на работу раньше на полчаса. Так ее все жалели, мол, бедная, работает допоздна, а я типа балду пинаю. На меня всем жаловалась, что я ей не помогаю и не задерживаюсь. И тут мне предложили место с большим окладом. Я ушла. Вот она хлебнула полной ложкой, оказывается, у меня был очень большой участок работы, на который взяли двоих. © Надюша / Dzen
- Я работаю в офисе и руковожу небольшим отделом. В прошлом месяце компания наняла новую сотрудницу, которая присоединилась к моей команде. Неопытная, но вроде обучаемая. Я всегда считал необходимым помогать новым сотрудникам адаптироваться в первые дни.
Она буквально засыпала меня вопросами. Я терпеливо отвечал на них. Однако время шло, а девушка не думала отставать от меня. Она задавала тот же вопрос два часа спустя, как будто мы до этого ничего не обсуждали. Я начал мягко подталкивать ее делать заметки, но вопросы продолжали поступать.
Переломный момент наступил на прошлой неделе. Мы готовились к серьезной презентации и вся команда была на взводе. Мне реально было не до новенькой, так что я развернул ее, когда она подошла ко мне с очередной просьбой. Она расстроилась и сказала: «Я думала, ты должен мне помочь».
Презентация прошла без сучка и задоринки, но позже я услышал, как та девушка изливала душу другому коллеге и жаловалась, что я «отказался ей помочь, когда она больше всего в этом нуждалась». Теперь на меня косо смотрят некоторые коллеги, а мой менеджер как бы невзначай спросил, все ли в порядке у нас с новенькой. Чувствую себя каким-то офисным злодеем. © EthanJHurst / Reddit
- Мой коллега был женат больше 10 лет. Жене своей постоянно изменял, на осуждение коллег отвечал: «Я просто люблю женщин, что тут такого?» А тут жена узнала. Он покаялся, она простила. А потом он ее застукал за поцелуем с другим. Пришел на работу чуть ли не с рыданиями: «Мы же помирились, я же ей уже третий месяц не изменяю, как она могла со мной так поступить?!» Тихо про себя радуюсь справедливости и думаю, что я бы на ее месте сделала бы так же. © Подслушано / Ideer
Три месяца не изменял!! Мужик-кремень. Надо было утешить его, той же фразой "твоя жена просто любит мужчин, что такого?"
- Всегда боролась с коллегами за проветривание зимой и работу кондиционера летом. Никто не уступал, дует же! Никакие мольбы и призывы к разуму эффекта не имели. И вот однажды, когда я поехала к врачу во второй половине дня, одна дама (главный борец против кондиционера) плюхнулась в обморок. © Подслушано / Ideer
- У нас одна коллега на работе каждый раз делает «эконом-подарки» на большие праздники. Например, однажды вручила нам пакеты для запекания и влажные салфетки для уборки кухни. Лучше уж ничего не дарить, как мне кажется. Или хотя бы ручку или какое-то мыло в красивой обертке. Я тоже не люблю эти «обязательные дары» коллегам, мне каждый раз жалко денег, но постеснялась бы настолько хозяйственные вещи преподнести. © Подслушано / Ideer
- Мне «повезло» работать с блатным. Это был человек настроения: мог забить на работу и уехать по личным делам, опоздать на половину дня или вообще не прийти, никого не предупредив. А потом наверстывал упущенное — сам работал как электровеник и все, по его мнению, должны были ему помогать «разгребать завалы». Начальник мне говорил: «Ты же знаешь чей он сын». А был он сыном жены генерального директора от первого брака. На что я своему шефу однажды сказал: «Смотри, генеральный его еще на твое место назначит». Когда я уволился, так и вышло. © Александр Цветков / Dzen
А чем лучше получить в подарок мыло или ручку, чем салфетки или пакеты? Она же не дарит туалетную бумагу или прокладки, и на том спасибо.
- Один коллега реально достал меня неприятными комментариями в мой адрес, он типа так шутит. Я как-то отвела его в сторону и прямо сказала, что устала чувствовать себя неловко. Он ухмыльнулся и сказал: «Да не воспринимай ты это так серьезно. Это просто шутка, ты такая чувствительная, неудивительно, что людям трудно работать с тобой». На следующий день я пошла в отдел кадров и подала официальную жалобу. Теперь этот шутник делает вид, что меня не знает, да и некоторые коллеги тоже обдают меня холодом. Один из них даже сказал: «Ты что, правда шуток не понимаешь?» © friend_of_kalman / Reddit
- Докопался до меня коллега со своим флиртом. Заигрывает, дурацкие вопросы задает, все норовит наедине со мной побыть. Сам при этом холостой, но со всеми нашими девчонками с отдела перевстречался, а с одной даже жил года три. И вот на днях опять заходит, а я одна сижу в кабинете, и началось: «Как дела на личном? Почему развелась? Изменял? Денег не давал?» Ну я и отвечаю вопросом на вопрос: «А ты чего с Ленкой-то не живешь? Изменял? Денег не давал? А с Валькой у вас что? Любовь-морковь? А с Маринкой что не так?» А он в ответ: «Бек... Мек...» — и свалил из кабинета. Не понравились ему мои вопросы. © Подслушано / Ideer
- Одну нашу даму с работы по утру подвозил то я, то другие коллеги. Круг выходил небольшой, но дорога там так себе. Все выходило в лишних 15 минут, а я очень люблю поспать. И вот апогей истории: заявляется довольная коллега и говорит, мол, у нее такая хорошая идея, чтобы мы не решали каждый раз, кто за ней заедет, теперь всегда подвозить буду ее я, ведь мне удобнее по графику. Сказать, что я обалдел, — ничего не сказать. © macik / Pikabu
В ответ надо озвучить свою "хорошую идею", что будешь согласен подвозить даму в обмен на завтрак- кофе, бутерброды.
- Поехали в командировку с коллегой. Он бегал по снятой квартире и искал пустые розетки, чтобы воткнуть миллион своих гаджетов на зарядку. Выдернул чайник, мол, он же почти вскипел. Выдернул телевизор, хотя я смотрел его. Разбудил меня посреди ночи, чтобы я убрал свой телефон с зарядки, ведь ему не хватает розеток. Оскорбился, когда я запретил. Потом взял и выдернул из розетки наш обогреватель. Посреди зимы, зараза. © Подслушано / Ideer
- Моя коллега любила в кабинете при всех болтать по телефону. Мол, он сказал, а она приехала, ха-ха. Мои коллеги говорили: «О, ну началась Санта-Барбара!» И такие разговоры она могла вести часам, а работа стояла. Я два раза культурно и вежливо сказала: «Ты мешаешь, выходи болтать в коридор». Пару месяцев помогало, а потом опять! И тогда мы в кабинете стали тоже громко говорить по телефону, ржать, подговорили коллег из других отделов, приходить к нам и орать на любые темы — хоть по работе, хоть кто с кем и когда. Неприятно, конечно, было, зато отучили. © Ирина_Lysia / Dzen
- У меня была неприятная ситуация в коллективе лет 10 назад. Я в течение трех лет работала в компании на различных проектах на договоре подряда (то есть не в штате). На одном из мероприятий раздавали маленькие подарки. Когда очередь дошла до меня, наша HR на весь зал сказала, что на меня она не рассчитывала, так как я на договоре подряда. Я сдержалась ровно до момента, когда вышла из зала, потом слезы потекли рекой. Было очень больно и обидно. К сожалению, моя начальница увидела эту картину и подняла вопрос выше. Наш главный CFO заверил меня, что такая ситуация больше не повторится. Но до сих пор злюсь на себя, что разревелась. © lellikbollik
- На днях был у нас корпоратив. Весь вечер мне пели дифирамбы о том, какая я умная и ответственная. Ушла с него с несколькими коллегами в 11 вечера, потому что на следующий день нужно было на работу. Так начальник на следующий день сказал, что мы не команда, раз так рано ушли, и все мы за это будем уволены. А еще он на меня и мою коллегу обиделся за то, что мы с ним не потанцевали. Что тут скажешь? Мы в недоумении. © Подслушано / Ideer
