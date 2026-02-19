Когда брат отучился в институте, отбыл в армии положенный срок, устроился на работу, начал зарабатывать, купил себе долгожданную мечту детства - железную дорогу. Я ему потом периодически дарила различные вагончики, железнодорожные полустанки, домики и т.д. в соответствующем масштабе.
17 озорных людей, которые позволили себе на миг вернуться в детство
Говорят, что взрослые — это просто дети, которые научились притворяться серьезными, завели кредитки и научились хмурить брови на совещаниях. Но стоит выключить офисный свет или остаться наедине с собой, как наружу прорывается то самое желание: построить крепость из подушек, съехать с горы на ледянке или станцевать «танец медузы» с тазиком на голове. И знаете что? Это самое прекрасное, что в нас есть. Мы собрали истории о людях, которые не побоялись оставить дверь в детство открытой, даже если им уже глубоко за тридцать.
- Встала в субботу пораньше, решила спокойно выпить кофейку. Муж уже проснулся. Тишина, благодать. Подхожу к кухне, толкаю дверь с вопросом: «Ты чего в такую рань вско...». Договорить не успела. Муж с воплем «стоять!» растопырил руки. Гляжу, а на столе построена огроменная башня из пластиковых стаканчиков. Подрагивает от сквозняка, а он глаза зажмурил, трясется над своим изваянием. Правильно говорят, что первые 40 лет в жизни мальчика — самые тяжелые.
- Я и мои друзья любим играть в прятки в крутых или больших местах, которые находим во время наших приключений. Хотя я уверен, что мы точно не единственные, кто так делает. © _yugure / Reddit
- В детстве я мечтал о вертолете, но шансов получить его в подарок было ноль. Время шло, мечта не угасала. И вот однажды на день рождения папа вручил мне упакованный подарок. Открываю в предвкушении — а там паяльник, припой и канифоль. Папа сказал: «Теперь ты сможешь сделать себе вертолет». И я сделал. Сейчас думаю, что это был один из двух лучших подарков детства. Второй — конечно же, компьютер.
P.S. Когда мне исполнился 31 год, папа все-таки подарил мне радиоуправляемый вертолет. © Unknown author / Pikabu
- Мой папа серьезный, уважаемый человек. Занимает хорошую должность, все его побаиваются. Но недавно был случай: идем с мамой по магазину, оборачиваемся, а папы нет. Вернулись в предыдущий отдел, и видим как он, 55-летний мужик, стоит и рассказывает стихотворение Деду Морозу, чтобы получить конфетку. Сказал, что детство вспомнил, тогда вот такие конфетки раз в год были настоящим подарком. © Тайные истории / VK
- Ехала я тут как-то в маршрутке. Рядом со мной сидела бабушка с внуком, которому было где-то 4-5 лет. Вдруг малыш заплакал, и бабушка, не теряя времени, начала рассказывать ему сказку про Колобка. Я так заслушалась ее рассказом, что даже не заметила, как пропустила свою остановку и в итоге опоздала на тренировку... © Your Story / VK
- Отдыхали мы с мужем на море. Он на пляже решил построить песочный замок: ров вырыл, мостики соорудил. Я ходила вокруг и ныла: «Пойдем уже в домик», а он только рукой отмахивался. В итоге не выдержала — с криком «Халк злой!» пробежалась по его замку. Потом пришлось бежать два километра, спасаясь от разъяренного двухметрового амбала с детской лопаткой и ведерком. © Your Story / VK
- В последнее время очень много всего свалилось: сессия, ссоры, переезды, ремонты и прочее. Хожу все время злая. Вчера парень вечером позвал гулять. Вышла, а он стоит с двумя ледянками и улыбается во все 32. В итоге весь вечер и полночи катались со всех горок района, играли в снежки и смотрели на небо. Лучший вечер за полгода. © Тайные истории / VK
- Пришла сегодня на тренировку по карате. Обычно у нас всё серьёзно: дисциплина, тишина, никаких лишних движений. Захожу в зал, а там — десять здоровых парней, ростом под 180-190, в кимоно, в полном снаряжении и с самыми серьёзными лицами синхронно исполняют танец котиков под милую корейскую песенку. Я зависла на секунд пять, потом молча закрыла дверь и еле сдержала смех. © Your Story / VK
- У моей бабушки было две младшие сестры. Однажды в огороде выросли болгарские перцы, которые переопылились с острыми. Бабушка попробовала — с виду болгарские, а жгутся как чили. Приходит к ней в гости младшая сестра. Бабушка угощает: «Попробуй, Нинка, перчик, сладкий — жуть!» Баба Нина откусывает... Слезы, кашель, крик:
— Ты зачем соврала?
— А что, я одна страдать должна?
Был и другой случай. Готовились к застолью. Сестра Маша строго наказала: «Режь колбасу эллипсно». Эстетка. Через время приходит проверить — на тарелке чуть больше половины: — А где остальное?
— Не эллипсно получилось, пришлось съесть, чтобы вид не портить. © Svrk / Dzen
Да, вареную колбасу можно резать круглыми ломтиками, а копчёная лучше смотрится овальными.
- А я все еще девчонка 12 лет, когда несусь с горы на велосипеде. Хотя мне 53 — и горку выбираю пониже. © Марина Ж / Dzen
- Мне 39 лет, я мама двоих детей. Но каждую весну, когда сажаю растения, я играю с грязью. И жду этого с нетерпением. © lizerpetty / Reddit
- Как-то зимой мы решили устроить себе зимние забавы и залить горку водой. Залили и пошли по своим делам. На следующий день, часов в двенадцать, вернулись, думаем, сейчас ребятня со двора будет веселиться. Ага, как бы не так! Вместо детей с горки с грохотом и веселым ором катаются наши взрослые мужики! Кто на пакетах, кто на куске старой ледянки. © Your Story / VK
- На днях захожу домой и вижу, как моя жена зажигает под стандартную мелодию будильника. Представьте себе, танцует как ни в чем не бывало, вообще не парится. Я, конечно, не удержался и сказал: «Эй, ты чего тут делаешь?» Она засмеялась на весь дом, а потом заявила: «Все равно тебе никто не поверит!» © Your Story / VK
- Я играю на улице. Собираю палки и строю крепости или надеваю зимные штаны и катаюсь по снегу. Я также делаю гнезда в своей постели, наполняю их своими детскими плюшевыми игрушками и сижу в них с одеялом. Мне 38. © etrvs / Reddit
- Я до сих пор строю крепости из подушек и одеял в своей гостиной и устраиваюсь там на долгие выходные, чтобы играть в игры. © Totallycasual / Reddit
- Одна из моих подруг включила мультфильм «Моана», чтобы развлечь своего двухлетнего ребенка, пока «взрослые» играли в настольную игру. В итоге они играли в настольную игру, а я смотрела «Моану» с двухлетним ребенком. Я была очарована уже самой начальной сценой... Вода такая красивая. Весь фильм великолепно анимирован. © bigtcm / Reddit
- Не позволяю ногам или рукам свисать с края кровати. Я не в восторге, что приходится это контролировать, но я не хочу, чтобы монстры под моей кроватью схватили меня. Мне 42 года. © TrustMeIaLawyer / Reddit
Комментарии
Муж умеет замечательно анимировать икеевскую плюшевую крысу.
А громадную плюшевую собаку, подаренную дочери (она ее не стала забирать в небольшую студию) - тискаем оба и используем по выходным, как подголовник при валянии с книжкой)