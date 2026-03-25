20+ женщин, чьи ежедневные ритуалы красоты заставляют их сиять ярче весеннего солнца — 25.03.2026
У каждой женщины есть свои приемы по уходу за собой: кто-то использует сложные схемы и пробует новые средства, другие считают, что именно в простоте залог их хорошего самочувствия. Третьи же вообще уверены, что надо относиться к себе менее критично. Мы решили узнать, что помогает обычным женщинам выглядеть и чувствовать себя отлично.
- До сорока лет обожала экспериментировать с разными уходовыми средствами, все новинки перепробовала. А потом кожа мне сказала: хватит. То раздражение появится, то какое-то пятно. Средства, которыми я пользовалась, просто перестали работать. Покопалась в сети и выяснила, что я не одинока. Поняла, что это возрастные изменения, уменьшила количество кремов и сосредоточилась на увлажнении и защите кожи.
«Три месяца назад мне подарили LED маску, и я ею пользуюсь каждый день. Результат мне очень нравится»
«Недавно стала вести более здоровый образ жизни и использую только наружные косметические средства. Мне 37 лет»
«После 40 лет, моя кожа выглядит лучше, чем в 30. Не забываю про увлажнение, стараюсь есть овощи и пользуюсь косметикой по минимуму. А еще прикладываю фасоль в мешочках из морозильника к лицу»
«До 38 лет почти не пользовалась солнцезащитным кремом и уходовой косметикой, потом поменяла свой подход. Сейчас мне 42»
«Мне 49 и я отлично чувствую себя в собственной шкуре»
«Мне недавно исполнилось 48. Не делаю ботекс или филлеры и стараюсь пользоваться простейшими косметическими средствами. А небольшие морщинки меня особо не беспокоят»
«Мне так нравится как изменилась моя кожа за последние 4 года. Использую много увлажняющих средств и делаю уколы Ботекса каждые полгода. Слева мне 32, справа 36»
- Потрясающий результат! И как же вы умудрились повернуть время вспять?
«Я, честно говоря, немного ленивая, да и не хочу тратить кучу денег на косметику. Так что просто умываюсь пенкой вечером и использую увлажняющее средство. Мне 55»
- Вы выглядите просто фантастично!
«Мне тут посоветовали использовать больше увлажняющих средств. Прошло всего 24 дня и разница просто фантастическая»
- Я стараюсь бережнее относится к своей коже. В моей косметичке есть и ретиноиды и отшелушивающие маски, но теперь я пользуюсь ими пореже. А так просто не забываю наносить хороший, увлажняющий крем на ночь.
«Два месяца пользуюсь кремом с азелаиновой кислотой и средством с молочной кислотой. Эффект на лицо»
«Перепробовала кучу разных средств, но в результате остановилось на самой простой схеме: очищение и увлажнение. Мне 40»
мне всегда давали возраст меньше, чем в реальности. только года 2-3 один товарищ почти угадал - назвал возраст, который должен был быть после следующего дня рождения.
- Я тоже так хочу выглядеть в сорок!
«Я думала, что если живу на севере, солнцезащитный крем мне зимой не нужен. Стала им пользоваться ежедневно и вот результат через год»
«Скинула 88 кг. Использую ретинол и мне нравится состояние моей кожи»
Скинула 88 кг? На первом фото она выглядит на килограмм 90... Сейчас она весит примерно 2 кг?
«Никогда не придерживалась какого-то режима по уходу за собой. Просто стараюсь правильно питаться. Мне 56»
- Обалдеть! Вы выглядите роскошно!
«На левом фото мне 30 с хвостиком, на правом 42. Стала заниматься спортом, использую третиноин и сделала уколы Ботекса. Мне нравится, как я выгляжу сейчас»
- Обалдеть! Вы как будто годы назад отмотали!
«В следующем месяце мне исполняется 48. Никогда не пользовалась Ботексом или филлерами»
«Мне скоро исполнится 51 год. Мой секрет: много жидкости, третиноин, силовые тренировки и йога»
Не, надо шею солнцезащитным кремом мазать. Прямо надо. Эта подборка меня убедила
«Мне 41 год. Уходовой косметикой особо не пользуюсь (только мягкими очищающими и увлажняющими средствами, плюс третиноин) но, наверное, пора?»
- Да вы же на 16 выглядите! А вам родители разрешили соцсетями пользоваться?"
«В 46 решила взяться за себя, сделала Ботекс и филлеры. Может с губами я чуток перестаралась, но у меня они всю жизнь были тонкими»
«Сделала обе эти фотки в зале с разницей в один год. Посмотрела тут на них и решила, что выгляжу как обычная, здоровая 47-летняя женщина. Так что не будьте к себе слишком строги»
«Мне 48. Пользуюсь хорошим ночным кремом и делаю два раза в неделю LED-терапию. К инъекциям пока не готова, боюсь не смогу остановиться»
- Мой секрет по уходу за собой это увлажняющие тканевые маски, сыворотки с гиалуроновой кислотой и хороший солнцезащитный крем. А еще я каждый месяц обязательно хожу в салон и делаю там разные процедуры по очищению кожи и уходу за лицом.
А вы какими косметическими средствами пользуетесь ежедневно? Делитесь в комментариях.
Эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.
Комментарии
А я без всяких процедур в свои 25 выгляжу моложе двадцати. И моя мама тоже выглядит моложе своих лет. Ей никак нельзя дать все сорок шесть
Одно не понятно ВСЕ эти девушки или автор статьи не в курсе как правильно пишется слово ботОкс? 🤔 Что за зверь такой ботЕкс?