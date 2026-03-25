20+ женщин, чьи ежедневные ритуалы красоты заставляют их сиять ярче весеннего солнца — 25.03.2026

У каждой женщины есть свои приемы по уходу за собой: кто-то использует сложные схемы и пробует новые средства, другие считают, что именно в простоте залог их хорошего самочувствия. Третьи же вообще уверены, что надо относиться к себе менее критично. Мы решили узнать, что помогает обычным женщинам выглядеть и чувствовать себя отлично.

До сорока лет обожала экспериментировать с разными уходовыми средствами, все новинки перепробовала. А потом кожа мне сказала: хватит. То раздражение появится, то какое-то пятно. Средства, которыми я пользовалась, просто перестали работать. Покопалась в сети и выяснила, что я не одинока. Поняла, что это возрастные изменения, уменьшила количество кремов и сосредоточилась на увлажнении и защите кожи. © Flaky_Sort_34 / Reddit

«Три месяца назад мне подарили LED маску, и я ею пользуюсь каждый день. Результат мне очень нравится»

«Недавно стала вести более здоровый образ жизни и использую только наружные косметические средства. Мне 37 лет»

«После 40 лет, моя кожа выглядит лучше, чем в 30. Не забываю про увлажнение, стараюсь есть овощи и пользуюсь косметикой по минимуму. А еще прикладываю фасоль в мешочках из морозильника к лицу»

«До 38 лет почти не пользовалась солнцезащитным кремом и уходовой косметикой, потом поменяла свой подход. Сейчас мне 42»

«Мне 49 и я отлично чувствую себя в собственной шкуре»

«Мне недавно исполнилось 48. Не делаю ботекс или филлеры и стараюсь пользоваться простейшими косметическими средствами. А небольшие морщинки меня особо не беспокоят»

«Мне так нравится как изменилась моя кожа за последние 4 года. Использую много увлажняющих средств и делаю уколы Ботекса каждые полгода. Слева мне 32, справа 36»

Потрясающий результат! И как же вы умудрились повернуть время вспять? © lota- / Reddit

«Я, честно говоря, немного ленивая, да и не хочу тратить кучу денег на косметику. Так что просто умываюсь пенкой вечером и использую увлажняющее средство. Мне 55»

Вы выглядите просто фантастично! © AveryElle87 / Reddit

«Мне тут посоветовали использовать больше увлажняющих средств. Прошло всего 24 дня и разница просто фантастическая»

Я стараюсь бережнее относится к своей коже. В моей косметичке есть и ретиноиды и отшелушивающие маски, но теперь я пользуюсь ими пореже. А так просто не забываю наносить хороший, увлажняющий крем на ночь. © Plus_Possibility_240 / Reddit

«Два месяца пользуюсь кремом с азелаиновой кислотой и средством с молочной кислотой. Эффект на лицо»

«Перепробовала кучу разных средств, но в результате остановилось на самой простой схеме: очищение и увлажнение. Мне 40»

© missmercury85 / Reddit Танька 44 минуты назад мне всегда давали возраст меньше, чем в реальности. только года 2-3 один товарищ почти угадал - назвал возраст, который должен был быть после следующего дня рождения. Ответить

Я тоже так хочу выглядеть в сорок! © weakmindsthinkalike / Reddit

«Я думала, что если живу на севере, солнцезащитный крем мне зимой не нужен. Стала им пользоваться ежедневно и вот результат через год»

«Скинула 88 кг. Использую ретинол и мне нравится состояние моей кожи»

«Никогда не придерживалась какого-то режима по уходу за собой. Просто стараюсь правильно питаться. Мне 56»

«На левом фото мне 30 с хвостиком, на правом 42. Стала заниматься спортом, использую третиноин и сделала уколы Ботекса. Мне нравится, как я выгляжу сейчас»

Обалдеть! Вы как будто годы назад отмотали! © Cautious_Tease / Reddit

«В следующем месяце мне исполняется 48. Никогда не пользовалась Ботексом или филлерами»

«Мне скоро исполнится 51 год. Мой секрет: много жидкости, третиноин, силовые тренировки и йога»

«Мне 41 год. Уходовой косметикой особо не пользуюсь (только мягкими очищающими и увлажняющими средствами, плюс третиноин) но, наверное, пора?»

Да вы же на 16 выглядите! А вам родители разрешили соцсетями пользоваться?" © MasterVR8 / Reddit

«В 46 решила взяться за себя, сделала Ботекс и филлеры. Может с губами я чуток перестаралась, но у меня они всю жизнь были тонкими»

«Сделала обе эти фотки в зале с разницей в один год. Посмотрела тут на них и решила, что выгляжу как обычная, здоровая 47-летняя женщина. Так что не будьте к себе слишком строги»

«Мне 48. Пользуюсь хорошим ночным кремом и делаю два раза в неделю LED-терапию. К инъекциям пока не готова, боюсь не смогу остановиться»

Мой секрет по уходу за собой это увлажняющие тканевые маски, сыворотки с гиалуроновой кислотой и хороший солнцезащитный крем. А еще я каждый месяц обязательно хожу в салон и делаю там разные процедуры по очищению кожи и уходу за лицом. © NoJump4923 / Reddit

