14 пассажиров аэропорта, у которых с собой не только багаж, но и залихватская история — 23.03.2026

Мы привыкли к стандартным правилам перевозки и строгому досмотру, но человеческая изобретательность и обстоятельства часто оказываются сильнее инструкций. В залах ожидания и на лентах выдачи багажа порой разворачиваются сюжеты, которые не встретятся больше нигде.

  • Прилетели в Китай и ахнули: колесо у чемодана вырвали с корнем! А нам еще полстраны проехать. Я на эмоциях бегу к сотруднику, уже готовясь к долгой бумажной волоките. А он лишь мельком взглянул на поломку, пробормотал: «Ой, да-да» и тут же выкатил мне абсолютно новый сияющий чемодан! Говорит: «Вот, перекладывайте вещи прямо здесь, а старый оставьте нам на память». Я стояла с открытым ртом, забыв все свои претензии. Пожалуй, это был самый быстрый и приятный сервис в моей жизни! © sailorirene
  • Ночной рейс, полупустой аэропорт. Вдруг замечаю, что неподалеку парень начинает задумчиво пританцовывать в полной тишине. Люди косо поглядывают, охрана тоже заинтересовалась. И тут он резко протягивает мне руку и выдает: «Девушка, спасайте: мне срочно нужно отрепетировать танец!» Как оказалось: парень задумал организовать предложение руки и сердца прямо в аэропорту и под любимую песню невесты, которая вот-вот должна приземлиться! От волнения он все позабыл и танцевал прямо под табло вылетов. В итоге я попыталась помочь ему с танцем, а большинство пассажиров поддержали парня и даже помогли организовать живой коридор с аплодисментами для встречи.
Светлана БМВ
Интересно, на каком языке в китайском аэропорту сотрудник говорил с женщиной? На русском? На английском? На китайском? История умалчивает.

  • Аэропорт. Выход на посадку. Все прошли, показали билеты. Сотрудник собирается уходить. Вдруг крик. Из самолета обратно бежит мужчина: «Выпустите меня! Я телефон на зарядке забыл!» © Pikabu
  • В аэропорту заказала себе еду. Устроилась с видом на взлетную полосу, сижу, пью кофе, ем пирожное, а мужчина рядом все время на меня недоуменно смотрит. Думаю: «Чего это он уставился?» И вдруг он выдает: «Вам вкусно?» Я такая: «Да». Он берет и начинает объяснять, что я все это время ела его пирожное, а мое стояло слева от меня. © mirzoeva_kamila
  • Гостила у родственников в Германии. Дядя отдал мне свой чемодан, чтобы я уместила все гостинцы. В день вылета сам эту сумку таскал и сдал в багаж. В столице мне надо было успеть пересесть на поезд. Схватила с ленты чемодан и помчалась. Дома торжественно сообщаю родным, что сейчас буду дарить подарки, и вдруг взгляд падает на бирку, где написана чужая фамилия. И понимаю, что чемодан не мой, а мой оказался в аэропорту, а этот я через наш местный аэропорт отправила обратно в столицу. © Evinewyork / Pikabu
  • Пограничник на контроле: «Сколько с собой везете наличных?» Я перечисляю, сколько и какой валюты с собой. Потом вспоминаю о содержимом кошелька, и добавляю: «И в кошельке тысячи три». Таможенник: «Долларов?» Я: «Льстец». Оба начинаем ржать. © _anima_venti_
  • На досмотре женщине вежливо объяснили, что ее бутылку воды проносить нельзя. «Жалко, хорошая вода!» — заявила она и решительно выпила все за один присест. Офицер безопасности подождал, пока она закончит, и меланхолично добавил: «Я хотел сказать, что вы могли ее просто вылить в раковину рядом, а пустую бутылку пронести и наполнить в бесплатном фонтанчике через десять метров после контроля».
Ирма
Ну Так она же сказала что вода хорошая, а не бутылка. Всё правильно сделала.

  • Встречал сына с женой в аэропорту. Обнимаю их, радуюсь, жена говорит: «Я пойду еще багаж принесу» И ушла, оставив ручную кладь рядом. Поднимаю рюкзак, пакет с арбузом, идем к выходу. Жена догоняет и говорит: «Ого, как ты подготовился к нашему приезду — даже взял арбуз!» Я отвечаю: «Стоп, это разве не вы привезли или купили в аэропорту». Произнося эти слова уже сам понимаю, насколько они бредовые. Понимаю, что кто-то оставил пакет с арбузом и отошел, а я встал рядом с ним. А жена потом положила рюкзак рядом с пакетом, думая что он мой, вот так я забрал чужой арбуз и увез его домой. © Pravidnik / Pikabu
  • Получаю чемодан без колеса. Они съемные были, забыл их снять. Иду к сотруднику аэропорта. Прошу посмотреть, может, мое колесико лежит где-то, грустит, скучает, а он, такой: «Пойдемте». И приводит к двум огромным контейнерам, где скучают сотни чужих колесиков. Короче, одно из них больше не скучает. © dzianisdzemchanka
  • Моя теща заранее купила билет на рейс, достаточно рано до вылета приехала в аэропорт, но на стойке регистрации услышала: «Все занято!» Но ей повезло и ее посадили в бизнес-класс. Вот так моя теща полетела первый раз в жизни в бизнес-классе и обслуживали ее соответствующе. По ее словам, таких счастливчиков было еще несколько человек. Они выдавали себя тем, что фоткали свою еду во время полета и светились от счастья. © Superman1990 / Pikabu
  • Прохожу досмотр, передо мной парень выкладывает на ленту ноутбук и телефон. Сотрудница просит: «Наушники тоже». Парень лезет в рюкзак, лицо меняется, начинает вытряхивать содержимое: зарядки, блокноты, ключи. Печально констатирует: «Потерял». И тут сотрудница молча указывает на его шею. Он все это время стоял с ними — просто надел их так «на автомате», чтобы не потерять.
  • Помню, как-то села в самолет Москва-Санкт-Петербург. Угнездилась в кресле, включился громкоговоритель: «Дамы и господа, наш самолет...» Тут я отвлеклась, чтобы пристегнуться и слышу: «Суздаль». Я за ручки схватилась, думаю, как я могла рейсом ошибиться. Ловлю стюардессу, спрашиваю: «Куда мы летим?» Она в шоке на меня внимательно смотрит. Оказалось, что это самолет называется «Суздаль». © Unknown author / Pikabu
  • Два года назад жена с ребенком возвращались из отпуска, купил им билет на 28 число на 23:00. Время полета два часа. Приезжаю в аэропорт к 01:30, пассажиры выходят — моих нет. Звоню жене: «Вы где?» В ответ: «Мы спим». У них самолет был через сутки, рванул встречать их на день раньше. © Kordat / Pikabu
  • Собрался в командировку. Еду в аэропорт, как обычно, заранее. Встали в пробке, вижу, как народ выбегал из такси, автобусов, маршруток и со всеми котомками/ чемоданами и мчится пешком в направлении аэропорта. Я сначала подождал, но зря, потом пришлось бежать в два раза быстрее. Забегаю в аэропорт: «Регистрация окончена», через секунду с поседевшими волосами оказываюсь на стойке регистрации. Вижу мини-очередь из трех мужчин. Кричу: «Мужики, пустите, пожалуйста! Самолет сейчас улетит без меня!»
    Они такие: «Конечно! Давай бегом!» Девушке говорю номер рейса, уточняю, что без багажа. Она набирает номер на телефоне: «Алло, Алина, тут опаздывающий на рейс такой-то. Ага, без багажа. Будем брать?» Мужик, стоящий рядом громко басит: «Что значит будем брать, не будем брать? Это колбаса что ли? Это же человек! Брать, конечно!» На рейс меня в итоге посадили. © imhoilka / Pikabu

