16 комичных историй, которые люди притащили с работы и все никак просмеяться не могут
Истории
4 часа назад
Конечно, мы ходим на работу не ради шуток и смеха. Но когда забавная ситуация в офисе заставляет сползать под стол от хохота или просто поднимает настроение, это становится приятным бонусом. Зачем же от него отказываться?
- Утром собиралась на работу как в тумане. Пришла, сходила в бухгалтерию, попила чай, дважды сходила к директору и только к обеду из брючины у меня вывалилась тапка. Домашняя тапка, Карл! Нет, я понимаю, что можно уйти из дома с торчащими колготками, но чтобы уйти с тапкой... © Убойные Истории / VK
- Держала продуктовый магазин. Был случай: клиентка пришла с куском сала, купленным месяц назад. Она его поставила в морозилку, так как все не съела, а оно просочилось, поэтому покупательница хотела его вернуть. Еще был случай: приехала компания. С утра купили селедку, а вечером хотели вернуть, так как друг, что купил, забыл ее в багажнике и уехал. То есть они ее целый день катали в багажнике в жару, а потом решили, что я ее обратно в ведро с другой селедкой положу. © Лена Алексеевна / ADME
- Работала в службе сервиса магазина бытовой техники. Барышня приносит на возврат полностью исправный и дешевый эпилятор. Причина: ей больно его использовать. Она думала: раз он дорогой, то и волоски будет удалять безболезненно. А он также «просто щиплет и вырывает...» © Елена Николаева / ADME
- Вчера зашел в ателье, нужно было заменить молнию на куртке. Так как наличных денег с собой не ношу, спросил, можно ли предоплату отправить на карту. Женщина-швея согласилась и начала искать карту. Перерыла весь кошелек, заглянула в свою куртку, посмотрела на столе, под столом, нигде найти не может. В общем, я не выдержал и спросил:
— У вас карта к телефону не привязана?
Она воскликнула:
— О, точно! Совсем забыла!
Взяла телефон, отогнула чехол и достала оттуда карту. © Убойные Истории / VK
- Работаю в издательстве. Наш шеф очень строгий, требует идеальной тишины. Вчера заходит в отдел, в руках — деревянная поварешка. Мы все в недоумении: это что за перформанс? А он — бочком к окну и начинает аккуратно подсыпать поварешкой землю в горшок с цветком. Оказалось, он где-то вычитал, что это самый лучший инструмент, чтобы не повредить корни растения. А главное, бесшумный.
- Работаю в турагентстве. Приходит знакомая с импозантным мужчиной, они берут путевку. Вечером заявляется снова, но уже с другим кавалером. Я не удержалась: «Какая у тебя насыщенная жизнь!» А она наклоняется ко мне и заговорщически шепчет: «Просто мы близняшки!» А я и не знала, что у нее сестра есть. Посмеялись с ней вместе над этим недоразумением.
- В понедельник в 8 утра обнаружили у себя в офисе лягушку. Причем не маленькую, а такую конкретную. Самое интересное, входные двери были еще заперты, так что мы не поняли, как эта малышка попала в вестибюль. По идее, ей для этого надо было перепрыгнуть через все здание. © Unknown author / Reddit
- В студенчестве я работала в типографии. Особенно меня радовал один повторяющийся шаблон: сидит у меня клиент где-то в 6 вечера и говорит, мол, ну что, завтра будет готово? Я отвечаю: «Нет, нужно минимум два дня». Дальше идет возмущение: «Как так? Я от вашего начальника! Сейчас пойду к нему и все решу!» А там все заказы были от знакомых либо партнеров генерального. На что у меня был один ответ: «Сходите, сходите. Если вы думаете, что мой начальник сам сегодня ночью дизайн сделает, а также тираж распечатает, порежет и соберет, то завтра будет заказ!» © Выборгский крендель / ADME
- Реальный диалог нашего менеджера и бухгалтера заказчика:
Мы:
— Вы не оплатили два месяца наших работ, мы не будем делать перенос данных в новую базу.
Она:
— Так что, если мы вам не будем платить, вы вообще работать не будете?! © Рабочие истории / VK
- О, у меня есть что рассказать. Однажды наш директор купил здоровенную рождественскую елку. А вот высоту потолков в офисе проверить заранее не подумал. © RustyDiamonds / Reddit
- У нас на работе одна коллега решила пойти в автошколу. Теперь она усиленно тренируется. Под столом у нее три дырокола, которые она подписала как «сцепление», «тормоз» и «газ». Нажимает их, пытается привыкнуть к педалям. Говорит, что скоро еще и переключатель передач сделает, чтобы полноценно тренироваться. Один из наших коллег предложил ей добавить на стол три пудреницы: одну справа, другую слева и одну поверх монитора. Говорит, мол, это у тебя будут боковые зеркала и зеркало заднего вида. © Real Story / VK
- Ездил на встречу с клиентом, с которым отношения не очень хорошие были. Думал, что как-то надо позитивно начать встречу с девушкой-менеджером. Долго думал как, а в итоге начал с прекрасного комплимента: «Вы сегодня замечательно выглядите, я даже вас не узнал».
Отношения почему-то не улучшились... © Убойные Истории / VK
- Шеф заглянул в отдел и крикнул: «Кто свободен? Нужно помочь разгрузить машину с канцелярией!» Коллега, не отрываясь от монитора, машинально поднял руку, продолжая печатать отчет другой. Шеф кивнул и ушел. Через пять минут мы увидели в окно, как наш коллега пыхтит и тащит по парковке огромную коробку с бумагой, прижимая к уху телефон. Оказалось, он вообще не слышал вопроса, а руку поднял, чтобы поправить кондиционер. Когда он вернулся в офис, весь взмыленный, шеф торжественно вручил ему грамоту «Сотрудник месяца» за «невероятную многозадачность».
- Как-то наблюдал такую картину: мой менеджер залез на стол для совещаний и уселся на него сверху. Взял пакет, который лежал на столе, перевернул его, оттуда посыпались сотни упаковок с мармеладными мишками. Это был его обед. Тому парню около 30 лет. © AmbieeBloo / Reddit
- Коллега в отпуске, доступа к рабочей почте у нее нет. Но она вдруг захотела решить один давний вопрос. Зашла в нашу рабочую программу, создала новую задачу и назвала ее «Позвони мне», о чем мне тут же пришло уведомление. Самое забавное, что для создания задачи требуется прикрепить какой-нибудь файл. Она додумалась прикрепить рецепт итальянского супа. © Reddit
- Я работаю в продуктовом магазине и за всю практику слышала разное. Покупатель задал вопрос о консервированных ананасах, мол, какого цвета они внутри? Такие же желтые, как на рисунке? А как вы здесь работаете и не знаете? Тут я вообще не нашла, что ответить. © Алёна Пепеляева / ADME
А над чем вы смеялись на работе в последний раз? Расскажите нам! Возможно, это были забавные просьбы клиентов, как в статьях ниже:
