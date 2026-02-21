У зелененького имя должно быть, Карл! Что он для тебя, просто мафынка что ли?
15+ любимых клиентов, которых весь коллектив поминает только добрым словом
В каждом магазине, кафе, парикмахерской или отеле есть те особенные гости, после встречи с которыми у персонала остается улыбка на весь день. Это может быть покупатели, который помнит имя каждого кассира, постоянный посетитель с собакой, которая бежит к стойке баристы радостно виляя хвостом, или клиент угощяющий всех конфетками. Они не просто покупают услугу: они превращают рутинную работу в удовольствие, а иногда и протягивают руку помощи в нужный момент.
- Работаю юристом, и когда приходят граждане, то каждая вторая история начинается с «я тут узнал» или «я тут услышал». Но недавно приходил мужчина, который все время говорил: «Мы узнали...», «Мы хотели бы спросить...» Я сначала подумал, что он немного не с нашей планеты. А у него, оказывается, был кот, его любимый кот, которого он берет с собой, носит в рюкзаке на спине. Теперь это будет мой любимый клиент. © Подслушано / Ideer
- Зум-созвон с важными клиентами, все серьезно. Я дома, сверху рубашка, снизу трусы, ну как все. Вдруг кошка прыгает на стол, сбивает кружку, я рефлекторно вскакиваю, и камера ловит полный кадр. Я, в трусах, с кружкой в руках. Повисает мертвая тишина. Я краснею, думаю: ну все, конец. И тут один из клиентов — очень серьезный дядька, тоже встает, и спокойно так показывает в камеру свои полосатые трусы. Говорит: «Не переживайте, я тоже не заморачиваюсь.» Все начинают смеяться, даже наш финансист, который обычно не улыбается вообще. В итоге сделку закрыли на ура, а я теперь проверяю фон и штаны перед каждым звонком. Хотя трусы были нормальные. Стильные. С акулами. © Не все поймут / VK
«Ремонтируем машины. Заказчик торопит с работой. Прислал нам это для мотивации»
В записке написано: «Зеленый Крузер номер ххх, поправляйся скорее. Скучаю, Карл»
- Однажды в магазин зашли маленькая девочка и ее папа, которые искали шоколадную крошку, потому что пекли печенье. Я показала им и пошутила, что после того, как она его испечет, я рассчитываю на пару штучек. Через несколько часов они вернулись с печеньем, и папа сказал, что она все время говорила о том, чтобы принести мне печенье. Это было так мило, и девочка выглядела такой счастливой, что у меня на глазах навернулись слезы. Определенно, это была самая милая и потрясающая смена в моей жизни, а печенье было восхитительным! © Hannahbanana18769 / Reddit
- Работаю в рыбном магазине. Ходит к нам милая пара лет 50, с мужиком постоянно о рыбалке трещим и он хвастается каких рыбин когда-то ловил. И вот как-то вваливается он со всем снаряжением, но руки пустые, а удочки сухие. Ага, думаю, рыбалка «удалась». Выбрал он крупную рыбу, живую взял. Хочу ее упаковать, но тут он такой: «А можешь кинуть ее мне в руки?» Желание клиента — закон, но брови у меня вверх поползли он такой: «Я ее поймаю и, когда жене буду клясться, что это я сам поймал, меня совесть меньше будет мучить».
«Недавно один постоянный клиент застал меня в слезах. Сегодня он зашел и подарил мне вот это»
Надпись на камне «И это пройдет»
- Мне такое тоже надо! Где взять? © Phoenax7 / Reddit
- Сегодня у меня был клиент, который сначала так разозлил меня, что я уже хотела не брать заказ. Написал в 23:40: «Можно заказать шарики? На завтра. Очень срочно». Я уже закрыла переписку, но вдруг приходит второе сообщение: «Извините, просто это единственное, что я успею сделать для дочи. Я весь день на работе...» И все. Внутри сразу выключился весь стресс. Собрала набор ночью, в 00:30 он приехал. Усталый, но с такими глазами — как у человека, который правда хочет порадовать ребенка.А утром он прислал фото: девочка обнимает шары и улыбается. И я снова поняла, почему я этим занимаюсь. © qazaq_shar_01
- У меня была клиентка Мишель, я видел ее всего несколько раз. Однажды в субботу — обычно это спокойный день, народу мало, я один на ресепшене — она приехала на замену масла, и мы разговорились о поездках, которые планируем или ждем с нетерпением. Она рассказала, что в Италии всегда покупает вот такие маленькие цветные складные ножики-брелоки, которые ей очень нравятся. Я говорю — о, здорово! У меня был точно такой же, дядя подарил когда-то давно! Проходит полгода, она снова приезжает на замену масла — и заходит с подарком из Италии. Маленький ножик-брелок. У меня аж сердце растаяло, вот это женщина — золото.. © Unknown author / Reddit
«Дедушка владелец парикмахерской, и один из его давних клиентов написал портрет, запечатлев его за работой. Это мы вместе воссоздаем эту картину»
- Есть такие постоянные покупатели, которые прям как родные становятся. У нас это Валентина, бабуля-божий одуванчик. Делает заказы на дом, так как ходить ей тяжело. Но всегда оставляет милые комментарии для сборщиков, поздравляет с праздниками, проявляет заботу о курьерах, знает всех практически по именам. А если ей позвонить, чтобы обсудить детали заказа, то может заболтать. Я всегда ей стараюсь положить вкусняшку без сахара — мало ли сахар нельзя — или записку с пожеланиями. © marynigailamiya
- Я работаю дизайнером интерьера уже много лет, но на днях попались клиенты, которые меня просто покорили. Создала чат с заказчиками и с еще несколькими коллегами, чтобы вместе договариваться обо всем. Мы должны были оформить квартиру для пары и их 12-летнего сына. И вот мы уже большинство моментов обсудили, дошли до детской комнаты, от меня и коллег посыпались миллион вопросов и предложений, на что клиентка просто добавила сына в общий чат и попросила рассказать, какую комнату он хочет. Тогда ребенок записал нам несколько голосовых сообщений, отправил картинки и мы имели полноценное представление, что от нас хотят. Сказать, что я была потрясена, это ничего не сказать, потому что я раньше нигде не видела, чтобы к ребенку так прислушивались и не спорили с его желаниями. © Карамель / VK
«Стенд с фотками постоянных клиентов в моей местной кофейне»
- Я — бариста. Мой любимый клиент — один мужик, назовем его Уилл. Отличный чувак, ходит к нам постоянно уже несколько лет. Уилл приходит каждое утро, с понедельника по пятницу, через пятнадцать минут после открытия. Берет латте с корицей, с собой, в своей личной кружке. Его личная кружка — это не термокружка, а обычная керамическая. Без крышки, без ничего. Он просит налить до краев и навалить сверху столько взбитых сливок, сколько физически возможно. Еще раз — обычная кофейная кружка. Время от времени кто-нибудь его спрашивает — а не боится ли он залить кофе всю машину? Каждый раз он отвечает: «Прольется — значит прольется. Кто я такой, чтобы спорить с судьбой?» Меня это каждый раз безумно смешит. © squilliam_c / Reddit
- Работаю в отеле. У нас несколько месяцев жил один гость, экспат из Новой Зеландии. Он был в городе по работе, хотя работал удаленно прямо в отеле.Он был одним из самых оригинальных типов, каких я вообще встречал. Вообще не носил обувь. Мой начальник забил на попытки заставить его обуться, когда тот приходил зависать в лобби. Спускался вниз и мог часами болтать с нами, администраторами на стойке, о путешествиях и фондовом рынке. Он пытался научить меня всяким финансовым штукам, но мне тогда было 18, я еле делал вид, что мне интересно, а сейчас жалею, что не слушал внимательнее. Когда он уезжал, подарил каждому из нас банку меда из Новой Зеландии. © Objective_Train_6040 / Reddit
«У меня был паршивый день, и тут к нам заходит постоянный клиент за своим обычным сэндвичем и дарит мне эту футболку. Я фанатею от „Звездных войн“, и он просто спас мой день»
- Работаю продавцом в магазине одежды. Бывают очень грубые покупатели и как-то на меня ни с того ни с сего накричала одна из них. Видимо, день у нее не удался. Однако я же не виновата. Довела меня до слез, хотя я, также, довольно стрессоустойчивый человек. Заходит еще одна покупательница. Я с краснющими глазами и вся в слезах улыбаюсь ей и вежливо говорю стандартные фразы. А она достала из сумки шоколадку, протянула мне и сказала: «Не плачьте, все будет хорошо». Это было безумно мило. Настроение на весь день! © Не все поймут / VK
- Работаю грумером и одна милая клиентка всегда оставляет забавные записки о своей собачки. Мы все их храним. Вот пример одной такой: «Дорогие феи груминга! Подстригите, пожалуйста, Олли как можно короче. У него недавно глаза болели (мы его лечили, как могли), так что он может быть чувствительным, если трогать голову и морду. Передаю вам конфетки — кладите по одной в рот каждый раз, когда захочется на него прикрикнуть — он у нас вредный ворчливый старикашка. Огромное спасибо!» — и надо сказать, что это был приличный пакет леденцов. Пес, конечно, та еще заноза, но честно говоря, далеко не самый худший из тех, что у нас бывают. © trash_***_supreme / Reddit
