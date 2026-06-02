20+ веселых историй из спортзала, где качают порой не только мышцы, но и чувство юмора

02.06.2026
Современный спортзал давно перестал быть местом, куда приходят исключительно ради кубиков пресса и стратегий похудения. Сегодня фитнес-клуб — это отдельная вселенная со своими негласными правилами, курьезами и драмами. Здесь хрупкие девушки легко поднимают чужой максимальный вес в качестве разминки, строгие тренеры выслеживают клиентов с мороженым на крыльце, а на беговых дорожках кто-то просто лежит с подушкой, спасаясь от жизненных бурь. В этой атмосфере всеобщего стремления к идеалу постоянно случаются моменты, которые начисто ломают любую серьезность, превращая обычную тренировку в готовый сюжет для комедии.

  • Сегодня мой тренер спалил, что я ем мороженое после тренировки. После зала я обычно иду в магазин в соседнем здании и покупаю низкокалорийное мороженое, это мой приз после тренировок. И вот стою я на крылечке, открыла упаковку, собираюсь откусить кусочек. И тут вопль чайки: «Оксана, что ты делаешь?!» Я, не разворачиваясь, начинаю судорожно кусать мороженое, набивая полный рот, как голодный медведь, одновременно кося глазом в сторону тренера. Когда мороженое уже не помещалось во рту, повернулась к нему и стою лыблюсь во все лицо. С глазами кота из Шрека. Получила строгий выговор, но мороженое буду покупать себе все равно.
o_kobzarenko
Алина
только что

Не понимаю. Если клиент требует его «похудеть», но при этом жрет как не в себя, и кидает претензии тренеру, что вес не снижается - это одна история, клиент тупой.
Но если клиент в адеквате, то тренер должен выстроить его тренировки и рацион так, чтобы там была разная еда, в том числе и мороженое. А если тренер тупо всё запретил, грош ему цена: так любой похудеет, если ничего не есть. Заслуги зала в этом случае практически не будет.

  • Работаю в тренажерном зале, есть тут аквариум с огромной рыбой, и уборщица, проходя мимо нее, постоянно разговаривает как с ребенком, вроде что-то: «Да ты моя сладкая девочка, да сейчас мы тебя покормим». Люди реагируют на это странно, но мне кажется, что это очень мило.
Алина
только что

Пффф. Если из лифта на меня выходит сосед (любой) с собакой, я сперва здороваюсь с собакой и только потом с соседом.

  • Работаю в фитнесе с бассейном. Всегда веселили вопросы от клиентов, но сегодня девушка побила все рекорды, поставив меня в тупик, спросив: «А на всех дорожках температура воды одинаковая?» На что я с невозмутимым видом беру телефон, изображая звонок: «Добрый вечер, а вы не могли бы сделать на седьмой дорожке потеплее?!»

На скамье этого тренажера обнаружились следы зубов. Должно быть, последний подход скручиваний давался совсем тяжко.

  • Мы с женой ровесники, нам по 34 года. Я выгляжу на свой возраст, у меня нет лысины, морщин, тело подтянутое. Жена выглядит младше, очень миловидная, но я никогда не думал, что со стороны такая разница. Неделю как мы вместе ходим в спортзал новый. Сегодня на ресепшене меня спрашивают:
    — А где ваша дочь?
    — В садике...
    — Нет, старшая, которая с вами ходит.
    — Это моя жена...
    — А сколько ей лет?!
    — 34.
    — Ой, а я думала, девушка в классе 9...
    Неужели мы реально так смотримся?
a
только что

моей супруге как то сигареты не продали, сказали несовершеннолетним не продаём! ей на тот момент было примерно 24-25 лет

  • Когда я работала в тренажерном зале, однажды мне пришлось столкнуться с очень агрессивным клиентом, который якобы потерял у нас наушники. Он орал, обвинял меня в том, что я на самом деле их нашла и просто не хочу отдавать обратно. Было очень неприятно, но я стойко выдержала все нападки, не повела даже глазом. И он ушел. А через пять минут вернулся и сказал, что нашел наушники в кармане. В качестве извинений он купил мне букет цветов и скоро привел заниматься в зал пятерых своих друзей.

Когда банк получил повышение и стал тренажерным залом. Зато все штанги и гантели в безопасности.

  • Начала заниматься в зале с тренером. Прихожу вчера с работы, готовлю вкусняшку, только открываю рот, чтобы ее схомячить, как приходит сообщение от тренера: «Хватит жрать!» Откуда он узнал?
  • Купила как-то светло-коричневые леггинсы да и забросила их в шкаф. А тут летом съездила в отпуск. Вернулась, решила их на фитнесе выгулять. Иду по залу — все пялятся! Думаю, ну красотка же. Вдруг ко мне подходит дежурный тренер и, смущаясь, выдает: «Девушка, вы, конечно, извините, но в следующий раз лучше другие леггинсы наденьте». Я в недоумении: «А что не так-то?» А он краснеет: «Да просто выглядит так, будто вы без одежды. Загорели, вот и цвет ткани сливается с кожей»
ADME
  • У меня в зале занимался мужчина преклонного возраста, но явно с диким желанием выглядеть всегда как на свидании. Он был одет в туфли, брюки и рубашку, расстегнутую до груди. Никто и слова ему ни разу не сказал.
arielli_photo

Кажется, в одном из этих тренажеров начала зарождаться новая цивилизация.

  • Сегодня в тренажерном зале ко мне подошел мужчина и сказал, что всю тренировку я пью воду из его бутылки. Я больше не приду в эту тренажерку и вообще уйду из спорта.
vel.vetsoulll
  • Хожу в тренажерный зал. Там все упражнения идут со счетом, и вот вышла я значит водички попить, пью, пью и тут поймала себя на мысли «9, еще один». Я считала глотки! Вот что значит перезанималась.
  • Пришел сегодня в тренажерный зал рано утром, решил для разминки побегать на дорожке. Подхожу, а на ней просто лежит парень с подушкой и играется на телефоне. Посмотрел на мой непонимающий взгляд и сказал: «ПМС». Три буквы, но в них я прочувствовал всю безысходность его ситуации.

В тренажерном зале не только посетители упахиваются до седьмого пота. Вон, тренажер тоже выглядит крайне уставшим.

  • Всю жизнь профессионально занимаюсь бегом. Часто бегаю в фитнес-клубе на беговой дорожке. Бегаю от 20 км за короткое время. И каждый год одно и то же — ко мне подходят фитоняшки и просят не сбрасывать время после пробежки или сфотографировать их на моей дорожке, чтобы были видны цифры. Одну даже ради интереса нашла в соцсетях, и под фото с моими результатами было написано что-то типа: «Иду на рекорд». Я одного не понимаю: зачем? Что им это дает? Мне не жалко, но очень смешно на это смотреть.
Конфуз
только что

За шкафом. показать, что они не хирургические, а очень даже спортивные

  • У нас в зале одна женщина — красотка неописуемая — приходит и на час занимает дорожку. Ставит большой уклон, пыхтит и периодически выдает: «Вот же блин!» Как-то раз я шла мимо, заглянула на экран тренажера и сложилась от смеха. У нее там стоял телефон с включенным турецким сериалом. Видимо, рабочая схема. И мне, что ли, попробовать?
ADME
  • Недавно мне сделали самый приятный комплимент в жизни... Я занимаюсь в тренажерном зале. Туда пришел какой-то новенький паренек и увидев меня (я приседания со штангой делала) сказал: «Отдай штангу. И так фигура офигенная». Блин, как же приятно.

В этом зале ответственно подошли к вопросу выбора тех, кто будет мотивировать своими результатами других людей. Ну как, вы уже вдохновились? Уже на полпути к турнику, чтобы подтягиваться от сорока раз?

  • Недавно с подругой были в зале, переодевались перед тренировкой. Заходит девушка и плачет. Спросили, что случилось и можно ли чем-то помочь. «Рассталась с парнем». Ну мы и накинули, мол, он такую красотку потерял. Она хихикнула, немного успокоилась, сказала «тренировку никто не отменял» и пошла в зал. Позже иду мимо, вижу ее на тренажере — ревет, но делает подход. Восхищаюсь короче.
podym.ka
  • Сейчас было ну очень неловко в зале. Завершаю, еле пыхтя, последний подход на тренажере для ног с платформой с максимальным для меня весом. Подбегает хрупкая девчушка с вопросительным лицом. Да, говорю, я закончил. Встаю и хочу снимать блины. А она такая: «Ой, не надо снимать, это мой разминочный вес».
real_king_artur

