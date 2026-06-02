Не понимаю. Если клиент требует его «похудеть», но при этом жрет как не в себя, и кидает претензии тренеру, что вес не снижается - это одна история, клиент тупой.
Но если клиент в адеквате, то тренер должен выстроить его тренировки и рацион так, чтобы там была разная еда, в том числе и мороженое. А если тренер тупо всё запретил, грош ему цена: так любой похудеет, если ничего не есть. Заслуги зала в этом случае практически не будет.
20+ веселых историй из спортзала, где качают порой не только мышцы, но и чувство юмора
Современный спортзал давно перестал быть местом, куда приходят исключительно ради кубиков пресса и стратегий похудения. Сегодня фитнес-клуб — это отдельная вселенная со своими негласными правилами, курьезами и драмами. Здесь хрупкие девушки легко поднимают чужой максимальный вес в качестве разминки, строгие тренеры выслеживают клиентов с мороженым на крыльце, а на беговых дорожках кто-то просто лежит с подушкой, спасаясь от жизненных бурь. В этой атмосфере всеобщего стремления к идеалу постоянно случаются моменты, которые начисто ломают любую серьезность, превращая обычную тренировку в готовый сюжет для комедии.
- Сегодня мой тренер спалил, что я ем мороженое после тренировки. После зала я обычно иду в магазин в соседнем здании и покупаю низкокалорийное мороженое, это мой приз после тренировок. И вот стою я на крылечке, открыла упаковку, собираюсь откусить кусочек. И тут вопль чайки: «Оксана, что ты делаешь?!» Я, не разворачиваясь, начинаю судорожно кусать мороженое, набивая полный рот, как голодный медведь, одновременно кося глазом в сторону тренера. Когда мороженое уже не помещалось во рту, повернулась к нему и стою лыблюсь во все лицо. С глазами кота из Шрека. Получила строгий выговор, но мороженое буду покупать себе все равно.
- Работаю в тренажерном зале, есть тут аквариум с огромной рыбой, и уборщица, проходя мимо нее, постоянно разговаривает как с ребенком, вроде что-то: «Да ты моя сладкая девочка, да сейчас мы тебя покормим». Люди реагируют на это странно, но мне кажется, что это очень мило.
Пффф. Если из лифта на меня выходит сосед (любой) с собакой, я сперва здороваюсь с собакой и только потом с соседом.
- Работаю в фитнесе с бассейном. Всегда веселили вопросы от клиентов, но сегодня девушка побила все рекорды, поставив меня в тупик, спросив: «А на всех дорожках температура воды одинаковая?» На что я с невозмутимым видом беру телефон, изображая звонок: «Добрый вечер, а вы не могли бы сделать на седьмой дорожке потеплее?!»
На скамье этого тренажера обнаружились следы зубов. Должно быть, последний подход скручиваний давался совсем тяжко.
- Мы с женой ровесники, нам по 34 года. Я выгляжу на свой возраст, у меня нет лысины, морщин, тело подтянутое. Жена выглядит младше, очень миловидная, но я никогда не думал, что со стороны такая разница. Неделю как мы вместе ходим в спортзал новый. Сегодня на ресепшене меня спрашивают:
— А где ваша дочь?
— В садике...
— Нет, старшая, которая с вами ходит.
— Это моя жена...
— А сколько ей лет?!
— 34.
— Ой, а я думала, девушка в классе 9...
Неужели мы реально так смотримся?
моей супруге как то сигареты не продали, сказали несовершеннолетним не продаём! ей на тот момент было примерно 24-25 лет
- Когда я работала в тренажерном зале, однажды мне пришлось столкнуться с очень агрессивным клиентом, который якобы потерял у нас наушники. Он орал, обвинял меня в том, что я на самом деле их нашла и просто не хочу отдавать обратно. Было очень неприятно, но я стойко выдержала все нападки, не повела даже глазом. И он ушел. А через пять минут вернулся и сказал, что нашел наушники в кармане. В качестве извинений он купил мне букет цветов и скоро привел заниматься в зал пятерых своих друзей.
Когда банк получил повышение и стал тренажерным залом. Зато все штанги и гантели в безопасности.
- Начала заниматься в зале с тренером. Прихожу вчера с работы, готовлю вкусняшку, только открываю рот, чтобы ее схомячить, как приходит сообщение от тренера: «Хватит жрать!» Откуда он узнал?
- Купила как-то светло-коричневые леггинсы да и забросила их в шкаф. А тут летом съездила в отпуск. Вернулась, решила их на фитнесе выгулять. Иду по залу — все пялятся! Думаю, ну красотка же. Вдруг ко мне подходит дежурный тренер и, смущаясь, выдает: «Девушка, вы, конечно, извините, но в следующий раз лучше другие леггинсы наденьте». Я в недоумении: «А что не так-то?» А он краснеет: «Да просто выглядит так, будто вы без одежды. Загорели, вот и цвет ткани сливается с кожей»
Одна мамзель так на работу у нас приходила. Хотя "корма" у нее была размера 54-56....
- У меня в зале занимался мужчина преклонного возраста, но явно с диким желанием выглядеть всегда как на свидании. Он был одет в туфли, брюки и рубашку, расстегнутую до груди. Никто и слова ему ни разу не сказал.
Кажется, в одном из этих тренажеров начала зарождаться новая цивилизация.
- Сегодня в тренажерном зале ко мне подошел мужчина и сказал, что всю тренировку я пью воду из его бутылки. Я больше не приду в эту тренажерку и вообще уйду из спорта.
- Хожу в тренажерный зал. Там все упражнения идут со счетом, и вот вышла я значит водички попить, пью, пью и тут поймала себя на мысли «9, еще один». Я считала глотки! Вот что значит перезанималась.
- Пришел сегодня в тренажерный зал рано утром, решил для разминки побегать на дорожке. Подхожу, а на ней просто лежит парень с подушкой и играется на телефоне. Посмотрел на мой непонимающий взгляд и сказал: «ПМС». Три буквы, но в них я прочувствовал всю безысходность его ситуации.
В тренажерном зале не только посетители упахиваются до седьмого пота. Вон, тренажер тоже выглядит крайне уставшим.
- Всю жизнь профессионально занимаюсь бегом. Часто бегаю в фитнес-клубе на беговой дорожке. Бегаю от 20 км за короткое время. И каждый год одно и то же — ко мне подходят фитоняшки и просят не сбрасывать время после пробежки или сфотографировать их на моей дорожке, чтобы были видны цифры. Одну даже ради интереса нашла в соцсетях, и под фото с моими результатами было написано что-то типа: «Иду на рекорд». Я одного не понимаю: зачем? Что им это дает? Мне не жалко, но очень смешно на это смотреть.
- У нас в зале одна женщина — красотка неописуемая — приходит и на час занимает дорожку. Ставит большой уклон, пыхтит и периодически выдает: «Вот же блин!» Как-то раз я шла мимо, заглянула на экран тренажера и сложилась от смеха. У нее там стоял телефон с включенным турецким сериалом. Видимо, рабочая схема. И мне, что ли, попробовать?
- Недавно мне сделали самый приятный комплимент в жизни... Я занимаюсь в тренажерном зале. Туда пришел какой-то новенький паренек и увидев меня (я приседания со штангой делала) сказал: «Отдай штангу. И так фигура офигенная». Блин, как же приятно.
В этом зале ответственно подошли к вопросу выбора тех, кто будет мотивировать своими результатами других людей. Ну как, вы уже вдохновились? Уже на полпути к турнику, чтобы подтягиваться от сорока раз?
- Недавно с подругой были в зале, переодевались перед тренировкой. Заходит девушка и плачет. Спросили, что случилось и можно ли чем-то помочь. «Рассталась с парнем». Ну мы и накинули, мол, он такую красотку потерял. Она хихикнула, немного успокоилась, сказала «тренировку никто не отменял» и пошла в зал. Позже иду мимо, вижу ее на тренажере — ревет, но делает подход. Восхищаюсь короче.
- Сейчас было ну очень неловко в зале. Завершаю, еле пыхтя, последний подход на тренажере для ног с платформой с максимальным для меня весом. Подбегает хрупкая девчушка с вопросительным лицом. Да, говорю, я закончил. Встаю и хочу снимать блины. А она такая: «Ой, не надо снимать, это мой разминочный вес».
