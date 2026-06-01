18 зарисовок о жизни на даче и в деревне, которые напоминают о речке, солнце и беззаботном лете
Народное творчество
01.06.2026
Весна и лето на даче или в деревне — целая маленькая жизнь со своими приключениями. В программе: незабываемое общение с живой природой, дружелюбные и не очень соседи, а также грядки-грядки-грядки! Счастливые люди помимо этого успевают позагорать, искупаться в речке и поесть шашлыков. Все это можно с теплом и ностальгией вспоминать зимними вечерами.
- Мы приехали на дачу бабули. Натолкнулись на дом, из которого выбежало штук 6 котов. Мы думали, их злые люди оставили на даче, не взяли с собой, начали их срочно кормить. Хотя видно было, что коты прям холеные, справные. Насыпали им корма, стоим ждем, пока доедят. И тут из дома выходит мужичок лет 65-ти и смеется. Оказалось, это его коты, он приютил кошку, а она троянской оказалась. Всех себе оставил. А коты часто такой трюк с прохожими проделывали, притворялись голодными.
- Поздний вечер. Иду по глухой тропинке, вокруг ни души. Вдруг слышу: через кусты сирени кто-то ломится в мою сторону. Такой треск и топот, я думала, это кабан! И тут слышу грохот мисками для местных котов, потом чавканье. Смотрю, а это еж! Чавкает, как свинья, кошачьей кашей.
«Впервые попробовала себя в роли садовника. Нужны были цветы, которые хорошо переносят тень и яркое утреннее солнце»
«В наличии — садовый инспектор, который ничего не делает, кроме как гоняет пчел».
- Мама купила домик в пригороде, завела кур. Укатила на Мадейру, попросила недельку пожить — покормить кур. Ранее утро субботы, нежимся с мужем в постельке и вдруг слышим вопль лисицы. Лиса! Куры! Выскакиваем на улицу, а там сойка сидит на дереве и орет. Нас увидела, махнула хвостом и улетела — дальше суету наводить.
ADME
«Вчерашний закат над нашим огородом был невероятным»
- У меня были соревнования с птицами: кто быстрее соберет урожай черешни! А она неспелая еще. Птицы ее пробуют, и тоже понимают — рано! Ну я чучелку и поставила. На высокой палке. В белой рубашке мужа. Сработало! Птицы сидят, обсуждают, какая я плохая, но чучелки бояться. А в сумерках я выглянула в окно, забыв про чучелку, и сама испугалась — кто это?!
Наталья Р. / Dzen
«Нашла на обочине дороги каноэ и превратила его в большой цветочный горшок. Моей маме трудно наклоняться, так что ей очень нравится эта идея»
- У нас домик в деревне в 10-ти км от города, летом живу там. Выросли у меня 2 первых огурца в теплице — и пропали. Вижу, сосед через забор огурцом нагло хрустит. Я: «Откуда?!» А он: «Да меня угостили». Решила ночью с фонариком покараулить и поймать наглеца. И вот сижу и вижу, как по тропинке в темноте идет мужская фигура. Я на него свечу фонарем, а это... мой муж! Шел в теплицу за добавкой. Вот как было дело.
Я-то живу в деревне, а муж в — городе, в квартире, обычно только на выходных приезжает. А в этот раз он по какой-то надобности приехал, а я в этот момент в магазин ушла. Он мне ничего не сказал, но зашел в теплицу, обнаружил 2 огурца и радостно их схарчил. Свежие, вкусно! Потом извинялся, что не поделился. Ну а я посмеялась, такой себе из меня деревенский Шерлок Холмс.
ADME
«В этом году купили рассаду огурцов в местом „Зеленхозе“. Горшочки тесные, а огурцы уже зацвели — пришлось их в теплицу высадить. Сейчас-то у нас 20 градусов, но скоро похолодает до 10-ти. Волнуемся за грурчики»
ADME
- Коллега всегда подшучивал над моей любовью к огороду. Она у меня не до фанатизма, но всего понемножку сажаю. И вот переехали они с семьей в свой дом и сделали на всем участке газон. Через год его жена захотела посадить несколько кустов роз, еще через год — грядочку с зеленью, потом парочку ягодных кустов. А недавно коллега радостно поделился, что они купили участок по соседству и теперь едят вкусную картошку, огурцы и помидоры. Напомнила ему о его насмешках, ответил, что глупый был.
Елена Нннннн / Dzen
«Завизжала от радости, когда увидела, что он расцвел. Даже неловко перед соседями»
- Когда мы с мужем были еще молодые, взяли участок. Был огород, 15 соток. Выращивали все, от картошки до ягод.
А потом купили другой участок, поменьше, у реки. В хорошем обществе. Поставили добротный дом, баню. И теперь у нас настоящая дача для отдыха. Конечно, есть теплица с огурцами-помидорами, немного зелени и клубники, ягодные кустарники и фруктовые деревья. Но огорода самый минимум, не в напряг.
Все лето живем на даче, оттуда ездим на работу, рядом моя сестра, дети, внуки. Весело. И именно жизнь на природе — самое ценное в этом. В выходные по пять раз бегаем на речку. Валяемся на солнышке, а не стоим горбатимся на грядках. И даже цветник теперь такой, что не требует особого ухода.
Эн. / Dzen
«Нашел старый засохший пень на участке бабушки и дедушки и превратил его в горшок для суккулентов»
- Я выросла в семье с дачей. К труду нас с сестрой приучали с детства: прополоть, полить, что-то собрать, отнести, удобрить. Когда я уже стала студенткой (уже в другом городе) и познакомилась с моим будущим мужем, он первый раз позвал меня на дачу. Поехали с его родителями. Дело было ранней весной. Приехали, а им как раз привезли навоз, замерзшими большими кусками. И надо было его с дороги перетаскать в огород. Ну, я, как ни в чем не бывало, надела перчатки, старую куртку, и давай таскать. Никто меня не заставлял. Дело знакомое. Я худенькая, а эти «плюхи»- чуть не с полменя! Мой любимый — рядом, тоже таскал. И его родители. За полдня все стаскали! С тех пор я у них стала «своим человеком»! Теперь уже свекров нет, а мы уже сами дед и бабка. А дача — это то, что нас объединило!
Helen Г. / Dzen
«По моей грядке со спаржей бродит беременная олениха. Похоже, мой двор официально стал зоной, благоприятной для оленей!»
«Просто сад моей свекрови»
- У меня был такой случай. Еду как-то с деревни мимо остановки и вижу: котенок рыженький под лавкой, а на улице осень, холод и эта животинка сидит и дрожит. Маленький, жалко стало, забрал домой. Живет Рыжик, растет, лопает все, что и мы. Летом едем на дачу, Рыжик с нами. Потом, как домой ехать, стал прятаться. Ну, оставили его на даче. На другой день приезжаем — нас встречает довольная рыжая морда, а ближе к августу Рыжик лежит в теплице, а у Рыжика два котенка. Оказался девочкой.
«Моя сирень расцвела, аромат просто невероятный!»
