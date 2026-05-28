15 живых историй от родителей подростков, чьи будни напоминают американские горки

Истории
28.05.2026
Еще вчера ваш любимый ребенок смешно пускал пузыри в ванне и лопотал что-то на своем, вызывая умиление, а сегодня он заявляет, что уже взрослый и идет бить татуировку. Жизнь с подростком — это приключение, в котором ожидать можно чего угодно, а каждый день похож на заезд по американским горкам. С детьми проезд бесплатный, как говорится, пристегиваем ремни, будет весело!

  • Мой сын в возрасте 14 лет на границе (летели в Таиланд) на вопрос пограничницы «C кем летите?» заявил, что он меня не знает. Фамилии у нас разные, но я с собой взяла оригинал свидетельства о рождении и нотариальное разрешение от его отца на выезд в Таиланд. Причем детеныш уже тогда был повыше и покрупнее меня. Пограничница вздохнула, сказала: «Какой забавный мальчик!» и пропустила нас на рейс. Видимо, у нее дома пара таких же.
hawaiian_guide
  • Один раз старшая, ей было что-то около 14-ти, ушла в школу в моих новых сапогах. А там каблук 10 см. Мне на работу идти, а сапоги в школу уже ушли. Сын лет в 15 устроил в школе флешмоб и подговорил всю параллель прийти в школу в пижамах, сам пришел в халате. Я узнала об этом только на собрании. Учителя, конечно, выписали ему там, но меня беспокоить не стали. Младшая пока сидит тихо.
safronova.mila
  • Младший сын решил прочитать книгу, это сейчас модно. Ну типа, такой умный на скамейке сидит и настоящую книгу бумажную читает. Запрос, который он набрал в поисковике: «Достоевский. Приступ лени на Казани». У меня все. Сижу плачу.
dennis.nee
Лидия И.
только что

"Мы же на ты" и "Мы женаты" - буквы одни и те же, но какой разнй смысл)

Ответить
  • Моя дочь-подросток «разошлась» с лучшей подружкой. Не было ссор и скандалов, просто девочка решила, что больше не хочет общаться с моей, о чем и сообщила. Дочь поплакала, мы все обсудили, проговорили, она пережила это. Через месяц подружка решила «вернуться». Просит прощения, пишет записки, упрашивает. А моя выдает: «Нет, я больше не смогу тебе доверять, теперь мы можем быть только знакомыми и общаться нейтрально, как одноклассницы». У этой 12-летки мудрости уже больше, чем у меня было в 30.
dariko_mom
  • Сын сегодня вальс танцевал. Раньше жаловался, что девочка его «строит» на репетициях. И вот линейка. Девочка: «Чтоб нормально танцевал, понял?!» Сын: «Да понял, понял...» И смотрит на меня, смирившись с участью. Тут девочка меня замечает и немного смущенно здоровается. Станцевали идеально, на мое удивление. Надо ее в невесты сыну брать!
noraproai
  • Отдала вещи сына-выпускника в химчистку. Рубашка и брюки. Завтра у него последний звонок. Так как сама не смогла забрать, попросила его забрать. Он пошел и забрал. Прихожу домой в 11.00 ночи. Он ходит ищет брюки. Я говорю, мол, так ты ж должен был забрать их с химчистки. Он говорит, я только рубашку забрал. У меня паника. Давай звонить, писать. Никто не отвечает. За час успели переругаться всей семьей. Зашить старые брюки. Написать гадости в химчистку. В итоге сын заходит в комнату и говорит, брюки под рубашкой. Сижу пишу извинения в химчистку. Так как удалить их уже не получается.
inabat.v

«Моя мама знатно удивилась, когда я подростком пришла домой вот с такой прической»

ADME
  • Короче, история: у меня сегодня день рождения и мой подросток говорит утром: «Мама, что тебе подарить?» Я говорю: «Пожалуйста, разложи вещи в своем шкафу. Это будет супер-подарком для меня». Прошло 6 часов, дошел до шкафа, слышу, как бубнит: «Нафига спросил, мог же молча рисунок нарисовать».
raisa_dobrrynina
  • Сегодня я услышала от сына сакраментальное:
    — Я не просил меня рожать!
    — А что мне нужно было делать?
    — Нужно было у меня спросить!
    — Как?
    И тут мой подросток сломался и завис.
elenasalihova7
  • Дочь 17 лет написала, что машина ее молодого человека не заводится, они на даче (мороз −17), он там что-то решает, но если я приеду ее забрать — будет круто. Первое — я счастлива, что мой ершистый подросток обратился ко мне. Второе — я написала ей: «Я как Чип и Дейл спешу на помощь!» и тут же осознала, что она же не в курсе, кто такие Чип и Дейл.
mi.pavlova
КолоБася
только что

Ну не показать ребенку "Чип и Дейл" - это прям упущение в воспитании :)))))

Ответить
  • Разбудила в школу, позавтракал, оделся. В 8:15 звонок от учителя, мол, где? До 14:00 я не могла дозвониться. А он в одежде прилег и уснул. И так не единожды. Почти 15 лет парню.
viktory_win_white
Руконожка Ай-Ай
только что

А лет через 10 мама будет искать девушку, которой можно сплавить это сокровище.
Пусть уже жена будит, кормит, одевает и доводит за ручку до работы)

Ответить
  • Иногда узнаешь о своем ребенке что-то такое, после чего хочется просто молча гордиться. Моему сыну четырнадцать, обычный подросток: нормально учится, без проблем с поведением, спокойный и добрый. Недавно выяснилось, что он вдохновляется одним блогером, который помогает пожилым людям и делает хорошие поступки. Но дальше оказалось еще интереснее — сын собрал друзей, и у них получилась целая маленькая команда добрых дел. Они помогают старикам, скупают продукты у бабушек, причем тратят на это свои карманные деньги, иногда сдают мусор на переработку, а на вырученные средства покупают еду тем, кому она нужна. Сижу, прокручиваю все это в голове и понимаю, что пусть детство у нынешних детей совсем другое, не такое, как у нас, но сердца у них точно не меньше. Столько доброты, ласки и настоящего сочувствия.
  • Я с улыбкой наблюдаю, как сын хочет выглядеть старше. Ему 12, а во дворе всем врет, что уже стукнуло 15. На мой вопрос, зачем говорит неправду, закатывает глаза. И объясняет, что это круто быть взрослым и общаться со старшими наравне. Попросил меня не выдавать его и всем вокруг подтверждать, что ему 15. Чего только не сделаешь ради ребенка, пообещала подыграть. Но при одном условии. Договорились, что мне для всех вокруг 35, особенно, если подойдут знакомиться мужчины.
  • Моя 12-летняя дочь сама удалилась из классного чата (который без учителя, оставив себе только официальный классный чат с учителем), потому что там, цитирую: «Очень много ругани, куча фотографий неприятных и тысяча сообщений в минуту ни о чем». Я в шоке от того, как она выбирает свой комфорт и принципы, я в ее возрасте просто побоялась бы «пойти против толпы». При этом моя дочка занимается воздушной гимнастикой, говорит свободно на арабском и английском и создает мультики свои.
irishkanasser_
  • Решила я, что пора учить дочку самостоятельности, и начала давать ей по 5 тысяч в месяц на свои расходы, кроме еды — это я беру на себя. Думала, что все будет отлично: прошел год, она ни разу не попросила добавки и даже смогла что-то отложить. Но недавно нас вызвали в школу, и вот сюрприз: оказывается, другие родители в шоке от моего подхода и возмущаются. Они требуют, чтобы я либо прекратила давать деньги дочке, либо чтобы мы поменяли школу. Говорят, их дети чувствуют себя «беднее» из-за этого. Полный бред, на мой взгляд. Почему мой ребенок должен страдать от этого?
  • У меня 2 дочки (14 лет и 3 года). Старшая подсела на маркетплейсы. Младшая думает, что она королева и носит платья с золотыми пайетками. Приносит старшая очередной маленький серый пакетик с ПВЗ. Младшая с набитым клубникой ртом: «Что принесла, опять что-то бедное?» Я в осадок. Жена чуть не подавилась пельменем.
kazgulov.k

Быть родителем подростка — это значит быть и следопытом, и швеей, и поваром, и личным секретарем. В один момент они поражают нас своей рассудительностью и добротой, а в другой — заставляют краснеть перед учителями, соседями или даже пограничниками. Но под слоем мешковатых вещей и нудного «ма, не начинай» все еще живут те самые дети, которых мы так любим и не перестанем ими гордиться.

