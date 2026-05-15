14 человек, чьи отношения с деньгами привели к занятным историям
Со стороны кажется, что деньги приносят сплошные радости, роскошь и жизнь без забот. Но за красивой картинкой часто скрываются вещи, от которых не спасает ни один банковский счет. Порой богатство становится проверкой на человеческие отношения, где дружба и семья внезапно получают свою цену. А порой чужие причуды выглядят как готовая комедия — настолько абсурдными бывают ситуации вокруг денег.
- Занимаюсь отделкой и ремонтами. Работала в супер-пупер элитном ЖК в центре Питера. В парадной ковры, фикусы. Консьержка шепнула, что тут живут дико богатые и влиятельные люди. Как же я обалдела, когда увидела, что в парадной у этих богачей на стене болтается стенд с информацией о долгах с номерами квартир (дело было 8 лет назад и тогда еще была такая практика). Мы впечатлились суммами задолженности. Похоже, что некоторые люди не платили с момента въезда в жилье!
- Устроился в 2016 году в зиму таксистом, чтобы дома не сидеть. Везу поздно вечером 3-х мужиков с бани, развожу по городу. Всю дорогу они рассказывали друг другу как они отдыхали на Мальдивах, в Турции, Таиланде, сколько они там тратили денег и как это круто — сорить деньгами. Я уже раскатал губу, что и мне заплатят щедро, но не тут-то было. Рассчитывался, как водится, последний, отсчитал кучу мелочи, рублик в рублик. Вот такие они — понты в жизни.
Так правильно, поэтому люди и богатые, и могут позволить себе отдых на любом курорте, так как не швыряют деньги направо и налево, и платят везде столько, сколько нужно, без переплаты.
- Муж неплохо зарабатывает, но спускает деньги на компьютерные игры и посиделки с друзьями. Решила подарить курс по финансовой грамотности. Вернулся вдохновленный, мол, просчитал все траты и больше не будет расточительным. И выдал, что теперь мы будем покупать коту самый дешевый корм. Говорит: «Много на этого дармоеда уходит, в остальном все отлично».
«Только вклады. Иначе кусь за палец!»
- Сходила на свидание с мужчиной. Он лет на 20 меня старше, но от темы возраста кокетливо ушел. В конце ужина сказал, что, если я не против, хотел бы поддержать меня по мелочи. И сунул конвертик. Дома я его открыла, а там 200 тыс. Мысли были разные: вернуть на следующем свидании, оставить, уточнить, за какие такие заслуги. В итоге решила подождать, чем дело кончится. Но я отчетливо поняла для себя, что он все же слишком взрослый. В итоге не знаю, что произошло, но он не появлялся. Просто растворился. Я мысленно его от души поблагодарила и отдала часть денег на благие дела. Спустя год я видела его. Он жив, здоров. Просто, видимо, тоже понял, что я не его тип, как и он — не мой. И я очень благодарна ему за его подарок.
- Мы женаты уже почти 12 лет. Муж мне вчера сказал: «Я всю жизнь откладываю деньги на твой пенсионный счет. Иногда я думаю, что это необязательно, ведь все равно, если что-то случится и мы разведемся, ты получишь половину всего (а это много), но черт, как тебе будет приятно увидеть эти накопления и подумать: «Офигеть, он заботился обо мне всю жизнь, он обеспечил мне богатую старость, я это даже не просила!»
- Мужу дали премию, почти как полугодовая зарплата. Я уже на эти деньги рот раззявила. Сыну — брекеты, в отпуск, ремонт в ванной. Но муж отбрил: все до копейки уже распределено. Думала, он машину себе новую купить решил, а этот красавчик взял и решил уволиться. Посчитал так — полгода не буду работать, за это время выучусь на программиста и сменю сферу. Мол, ему понравилось большие деньги получать, а на его работе ему такое разве что раз в пару лет светит.
«Вот как выглядит истинное богатство»
- Мы с женой обычные люди с зарплатой чуть выше средней. Взяли ипотеку на 20 лет и сумели закрыть за 6. Но никто из родных об этом не узнает, потому что все они бездумно тратят деньги и имеют по 3-4 кредита, а мы тратим разумно. У жены чесался язык поделиться радостью, но на семейном застолье дядя зарядил: «Когда вы уже эту ипотеку закроете, а то я хотел у вас денег занять, машину обновить». А мать такая: «Да, а мне бы кухню обновить». Они уже делят наши деньги!
- Моя семья не была особо богатой, но родителям удалось впихнуть меня в хорошую школу. Я оказалась среди «золотой молодежи», меня не смущало, что у всех дорогие машины, последние модели телефонов. Но однажды на мою жалобу о том, что мне запретили играть в комп, одноклассник выдал: «Ох, как я тебя понимаю. Мне однажды тоже запретили играть в комп за то, что я коцнул батину яхту...»
- Я училась в Великобритании. Среди студентов было много иностранцев, как я, и была возможность познакомиться с людьми из разных культур. Например, я долгое время снимала квартиру с одной девушкой из Китая. Как-то мы говорили по душам, и она рассказала, что ее отец — очень богатый человек. Но сам он из бедной семьи, ведет довольно скупой образ жизни и даже в свободное время подрабатывает таксистом. Для меня это казалось какой-то фантастикой, пока я однажды не побывала у нее в гостях. Они живут в огромной роскошной усадьбе. Пока мы с соседкой сидели в ее комнате и разговаривали, зашел ее отец и что-то угрожающе сказал по-китайски, на что соседка расхохоталась и ушла ненадолго. Я поинтересовалась, что же он такого сказал. Соседка ответила: «Папа пришел напомнить, чтобы я свет на кухне не забывала выключать — коммуналка не бесплатная. Говорит, пока твой отец ночами в такси работает, ты тут деньгами разбрасываешься».
- Встречаюсь с девушкой уже 8 месяцев, и у нас возникает только одна причина для ссор — она воспринимает любые подарки как подачки. Она выросла в небогатой семье, все детство прожила в неблагополучном районе. Родители ей никогда не помогали, но, несмотря на это, она сама справилась со всеми трудностями и уже к 19 годам многого добилась. Сейчас, например, мои родители дарят мне машину, но она отказывается ею пользоваться, говоря, что лучше поедет на автобусе, чем будет принимать такие дорогие подарки. А после ужина, который оплатили мои родители, она выдала: «Вообще-то я и сама могу заплатить за свою еду».
- Адвокат бывшего супруга в суде решил истребовать данные о счетах моей клиентки. Мы показали 2 млн, и он так удивился, что судья обязала его предоставить данные о его счетах. В результате мы обнаружили 17 млн «подушки безопасности», которую создавал себе полубезработный супруг. Моя доверительница даже представить не могла, что супруг так готовился к разводу.
- У меня есть старшая сестра, она у мамы от первого брака, а я — от второго. Сестра старше на 5 лет, и ее отец очень богатый. Помню, в детстве он постоянно дарил ей дорогие игрушки, косметику. Компьютер и телефон появились у нее раньше всех в нашей семье. На день рождения он возил ее в парижский Диснейленд! Я ужасно ей завидовала. А мой родной отец был рядовым инженером, работал на телефонной станции, и денег в семье было мало. Когда мы стали старше, отец оплачивал сестре репетиторов и поступление в вуз. На 20-летие он подарил ей квартиру, потом оплатил курсы вождения и купил машину. Я понимаю, что этот мужчина мне никто, что мне он ничего не должен. Сейчас она живет в своей большой квартире, ездит на дорогой машине, ее пристроили на теплое местечко. Она просила и за меня, но он сказал, что у меня свой отец есть, и пусть он заботится о моем благополучии. Вот и работаю я за небольшие деньги, снимаю квартиру без ремонта, а отпуска провожу с родителями на даче.
У меня только один вопрос в этой ситуации - почему мама этих дочерей развелась с первым богатым мужем и вышла за небогатого?
Миллениалы, а вы помните это богатство?
- Я из богатой семьи. Родители подарили мне квартиру и акции бизнеса, который я развиваю. Недавно парень сделал мне предложение. Как только об этом узнал мой папа, он сразу сказал, что надо составлять брачный контракт перед тем как расписываться. Мне бы этого очень не хотелось, потому что это означает, что я не доверяю своему будущему мужу, однако мой отец на этом настаивает. Не знаю как сказать об этом жениху, у нас с ним такая любовь, романтика и я с этим контрактом. Хотя где-то в глубине души я понимаю, что это было бы правильно, потому что сам парень не имеет ничего.
Правильно отец говорит. Нужно подписывать брачный контракт. Можете считать меня циничной, но недаром есть такая поговорка: "Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда" (с) Ещё хочу заметить, что как правило долго вместе живут люди, которые вышли из одного социального слоя - оба богатые, или оба бедные, оба с похожим образованием, оба выросли в похожих условиях. Как правило, люди, сильно отличающиеся друг от друга, когда проходит первое сильное чувство влюблённости, либо разводятся, либо живут вместе по привычке, почти как соседи.
- Когда я был маленьким, мы с семьей жили в хорошем районе, но в небольшом доме, у нас была старая машина, и раз в год мы ездили в отпуск. Мне всегда казалось, что деньги на все это родители добывают тяжким трудом и очень стараются, чтобы у нас сестрой было все необходимое. Но недавно мне открылась семейная тайна. Оказалось, что у моих родителей на счету много денег, которые остались после продажи отцовского бизнеса, то есть они могли жить все эти годы, не работая и ни в чем себе не отказывая, но почему-то решили не тратить эти средства.
Правильно делали родители. Можно быстро растранжирить деньги, которые остались после продажи отцовского бизнеса, а что потом бы делали - простите за выражение, лапу бы сосали?