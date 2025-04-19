20+ историй о богатых, чья жизнь оказывается куда сложнее, чем все эти картинки из глянца

Есть люди, которые любят изображать богатых: бренд на бренде, сторис из арендованных машин, кафе, где кофе дороже, чем их реальный счет в банке. А есть те, у кого деньги действительно водятся. Много. Но живут они совсем иначе — и не всегда так, как мы себе это представляем. Кто-то экономит на всем, даже имея миллионы. Кто-то вечно один, так как никому не доверяет. Кто-то тратит без разбора и сам не знает, зачем. Мы собрали истории настоящих богатеев — без глянца, без позы, таких, какими их видят близкие люди и случайные знакомые.