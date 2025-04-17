12 розыгрышей, после которых не знаешь смеяться или плакать
Истории
1 час назад
В детстве многие из нас грешили розыгрышами по телефону, а подшутить над своими одноклассниками, сказав, что у кого-то белая спина, — вообще было обычным делом. Пользователи поделились странными, милыми и глупыми розыгрышами, которые случались в их жизни.
- Мама разыграла моего брата первого апреля. Она разбудила его в панике и сказала ему, что он проспал и надо бежать в школу. Он быстро собрался, побежал в школу, которая находилась через дорогу, потянул за дверь, а она оказалась заперта. Все это время мама наблюдала за ним в окно. Он вернулся домой очень расстроенный тем, что его даже не пустили. И тут мама ему сказала с улыбкой: «С 1 апреля! Сегодня суббота!» Мой брат до сих пор не может забыть этот розыгрыш, хотя прошло уже 30 лет! © dumbbutterfly / Reddit
- Я никогда не забуду, как мой брат разыграл меня, когда мне было лет 6 или 7. Он засунул бумагу в мои новые ботинки, так что когда я попытался их надеть, они не налезли. Но моя мама не хотела верить, что они не подходят, и продолжала натягивать их, приговаривая: «Они подошли вчера», а мой брат все это время громко смеялся. © Tubbsmgrubbs / Reddit
- Моя соседка в общаге решила разыграть парня. Отправила ему фото положительного теста на беременность из интернета. Он пару дней молчал, а потом вдруг приехал и выдал: «Все, любимая, я поговорил с родителями, через три месяца свадьба, жить будем у них, на неделе поедем знакомиться». Они у него, к слову, влиятельные люди. Короче, через месяц она была уже реально беременна, так как обман раскрыть было страшно. Сейчас уже 3 года в браке и растят дочку. Вот тебе и розыгрыш! © Палата №6 | Анонимные Истории / Telegram
- Худший розыгрыш, который я помню, был сделан мной. Первого апреля я решил подшутить над своей девушкой и перетянул резинкой шланг на кухонном кране. Стал ждать, когда моя девушка включит воду и обольется. Я просидел тридцать минут, после чего решил, что пора пойти попить воды. Естественно, я облился, моя девушка смеялась и оправдывалась, что это сделала не она. Я был в таком шоке, что на долю секунды даже забыл, что сам все подстроил. © BoatPlz / Reddit
- У меня день рождения 1 апреля. Каждый раз, когда я прихожу в новый коллектив, будь то школа, университет, работа — меня разыгрывают. Прихожу на работу — руководитель меня поздравляет, а у остальных — на лицах удивление и смятение. Потом говорят: «Блин, Андрюха! А мы и забыли про твой день рождения! Ты ведь не обижаешься?» Я после давлю улыбку и говорю: «Эх, жалко, конечно, но ничего». А потом они хором: «Ха, купился! С 1 апреля! С днем рождения!» Смешно было первые три раза, а сегодня — уже шестой. © Подслушано / Ideer
- Однажды наш дедушка ушел и не вернулся. Мы искали его, но безуспешно. Спустя полгода, разбирая вещи в шкафу, взяла дедушкино пальто и почувствовала, что в кармане что-то есть. Достала записку, развернула и увидела, что это был почерк дедушки. В записке было написано: «Дорогие мои, это не прощальное письмо и не завещание. Это розыгрыш! Я все это время жил в лесу у старого друга, о котором вы не знаете. Вот адрес. Как найдете письмо — приезжайте. Хочу увидеть ваши лица!» © Не все поймут / VK
Деменция там дедушку забирает, что ли?... Или что? Я серьёзно сомневаюсь, что после такого прикола кто-то его видеть захочет.(((
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- В школе после написания какого-то важного огромного теста, директор нам объявил, что весь наш класс сдал его ужасно и что нас придется распределить в другие классы, чтобы наши показатели стали лучше. Меня распределили в тот класс, где были все мои друзья! Моя мечта сбылась, но через 20 минут после начала урока зашел директор и объявил, что это был первоапрельский розыгрыш! Наши тесты даже не проверяли, поэтому нам надо вернуться в наш обычный класс. Я был убит горем. © devilknight / Reddit
- В студенчестве звонили по разным номерам и торжественно объявляли: «Вас приветствует радио "Юность", ваш номер выбран случайным образом. Предлагаем вам поучаствовать в розыгрыше». Включали на другом телефоне мелодию и предлагали угадать. Было забавно слушать, как люди начинали нервничать, просили повторить и передать привет маме, папе и братику. © Подслушано / VK
- В детстве я решила, что будет забавно поменять местами муку, сахар и другие сухие продукты. Начала перекладывать, но это быстро наскучило. Убрала и забыла об этом. Но спустя три месяца, когда мой отец решил приготовить нам блины. Он все время жаловался на то, как ужасно они получаются, как, впрочем, и вся его выпечка последнее время. Мне пришлось рассказать ему о своей шутке. Мои родители не были впечатлены, им пришлось выбросить все испорченные продукты, а меня, конечно, же наказали. © ProfHess / Reddit
Розыграши по большей части смешны тем кто разыгрывает, но не разыгрываемому. А это не правельно.
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- За несколько месяцев до свадьбы я решил убедить жену, что я собираюсь окунуть ее лицом в торт во время церемонии. Конечно, я бы этого не сделал, но было забавно наблюдать, как моя невеста снова и снова просила меня не делать этого. Наступил день свадьбы, и она, чтобы не оказаться лицом в торте, решила окунуть меня в него. Летят стаканы, я вижу торт перед лицом. После, уже в ванной, смывая остатки с себя, я увидел, что она поцарапала мне нос. © Stinky_Eastwood / Reddit
- Однажды, 1 апреля, нам в офис доставили новый принтер. Кто-то оставил на нем записку, что он управляется голосом. Это была шутка, которая вышла из-под контроля, потому что весь офис кричал на бедный принтер, пытаясь его заставить хоть что-то сделать. © vanillax2018 / Reddit
- Однажды первого апреля я вернулся с работы около 6 утра и перевел все часы в доме на час вперед. Затем я разбудил жену и спросил: «А что, дети сегодня в школу не пойдут? Они обычно выходят в 7:10». Потом я с каменным лицом наблюдал за хаосом, творившимся вокруг, пока они собирались. Никто ничего не понял, пока моя жена не увидела часы в машине и меня, хохочущего во весь голос. © super cool username / Reddit
В забавной ситуации можно оказаться не только из-за чьего-то розыгрыша, но и в обычной жизни. Вот 12 историй о том, как люди неожиданно попали в неловкое положение.
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