12 розыгрышей, после которых не знаешь смеяться или плакать

В детстве многие из нас грешили розыгрышами по телефону, а подшутить над своими одноклассниками, сказав, что у кого-то белая спина, — вообще было обычным делом. Пользователи поделились странными, милыми и глупыми розыгрышами, которые случались в их жизни.