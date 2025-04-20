14 случаев, когда добро вернулось бумерангом, да так, что герои присели от неожиданности
Истории
22 минуты назад
Мы уверены, что герои сегодняшней статьи хотели сделать доброе дело по велению души и не ждали, что люди им за это в ножки поклонятся. Те, кто получили эту помощь, отреагировали по-разному. Кто-то сделал неожиданный подарок в ответ, а кто-то без стеснения попытался сесть на шею хорошему человеку.
- Еду в трамвае и на одной из остановок заходит дедушка лет 85-90. Ну я встаю, чтобы место уступить, а он меня спрашивает, выхожу я или просто место уступила. Отвечаю, что просто уступаю. Он садится, весь довольный, лезет в свою сумку, из которой тут же достает букетик нарциссов и дарит их мне. Настроение на весь день. © Палата № 6 / VK
- Решила разгрести шкаф, ненужное раздать. Выложила объявление в специальной группе и понеслось. И живу-то я далеко, и время-то неудобное, а вот доставку бы и прочее. Ужас! Одна дама вообще мозг вынесла, что я посмела отдать куртку кому-то другому, ведь она готова была приехать, хоть и далеко, и неудобно. © Подслушано / Ideer
- Стою в вагоне метро. Одна дама сунула в двери сумочку, зайти не успела, а поезд как тронется! Кричу ей, что буду ждать на следующей станции с сумкой. Встретились, она вырвала у меня сумку и давай в ней копаться. Я уже хотела уйти, как вдруг она хватает меня потной рукой и говорит: «Нет, подождите, я еще не все проверила». Спасибо не сказала, допроверяла, посмотрела на меня и гордо ушла. © Вера Разлетаева / Dzen
- Начальник на прошлой работе попросил меня найти маляра. Несмотря на то, что это не входило в мои обязанности, я решил помочь и нашел ему специалиста. Маляр в итоге пришел и ушел, они не смогли договориться об оплате. Шеф после этого стал обращаться со мной, как с самым некомпетентным сотрудником и пригрозил уволить. Потом он все утро следил за каждым моим движением по камерам, а когда мы сталкивались, пытался поучать. После того дня я ушел оттуда и больше не вернулся. © KhajitCaravan / Reddit
- Нашла на работе золотую цепочку. Развесила объявления, мол, ищу владельца. Пришла коллега, забрала ее, поблагодарила. Недели через 2 недели еду в автобусе и чуть не падаю: стоит передо мной наша растеряша и другой коллеге говорит примерно следующее: «Я цепочку потеряла, а такая-то из такого-то отдела, ну белобрысая, нашла ее и сразу схватила, прикарманить решила! Но, видимо, кто-то застукал ее, так ей пришлось писать объявления и цепочку возвращать!» © Voyager / Dzen
- Мой парень терперь не может, когда люди переходят дорогу в непредназначенных для этого местах, всегда на меня ругается, когда я так делаю... Я понимаю, что он волнуется, и что это действительно опасно, но иногда так хочется! Недавно гуляли с ним по городу и увидели женщину, которая хотела перебежать дорогу там, где дофига машин. «Не могу на это смотреть! Когда люди перестанут делать такие глупости?» — сказал Рома и пошел прямо к этой женщине. Начал читать ей лекцию, почему так лучше не делать. Она будто поняла, но, когда мы отошли, все равно перебежала дорогу. © Не все поймут / VK
- Однажды заказала белье в интернет-магазине. Приехал парень и у него не было сдачи. Он побежал в магазин, разменял свои деньги, оставил сдачу, а вот плату взять забыл. Я догнала его уже на улице и отдала деньги. Долго благодарил, но это еще не все. На следующий день я пошла в магазин, уложила покупки в сумку, а кошелек с деньгами уронила в тележку и не заметила. На улице меня догнала пожилая женщина и отдала мне мой кошелек. © Татьяна Кудрявцева
- Недавно зашла в магазин косметики и увидела акцию: «Два по цене одного». Причем без обмана и завышения цен. Взяла кое-что и на радостях написала подружкам. Тут одна из них позвонила и предложила вместе сходить туда, чтобы набрать что-то на двоих. Я согласилась. В магазине я взяла шампунь, бальзам и лосьон. А подруга молчит, ничего не берет. На кассе мне все пробили, я заплатила. И тут она спокойно берет мой пакет и складывает половину покупок себе. На мой шокированный взгляд отвечает: «Какая тебе разница? Второй же бесплатно». © Подслушано / Ideer
- На площадке три квартиры. В одной наша семья (я, муж и годовалый ребенок), в другой — супружеская пара и их сын лет 18-19, в третьей — мать и дочь. Матери лет 90, дочери где-то под 70. У обеих здоровье не очень, в основном сидят дома и перемывают кости соседям. На днях лифт сломался. Соседский сын помог мне затащить детскую коляску по лестнице. Младшая бабуля пришла ко мне выяснять, не от него ли у меня ребенок. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Лет 10 назад я работала официантом. У нас был бизнес-ланч, зашел какой-то дедушка, спросил цены и, вздохнув, хотел уходить. Жалко его стало, накормила и оплатила все сама. Администратор меня отругала, сказала, что постоянно теперь такие ходить будут, но дело сделано. А вечером внезапно какой-то парень взял и оставил очень приличную сумму на чай. Деньги тогда мне как раз очень нужны были, чтобы и за квартиру отдать, и долг вернуть. На все хватило. © Катя Савченко
- Был я как-то в продуктовом магазине, передо мной стояла женщина с пакетом яблок, и у нее никак не проходила оплата картой. Я решил заплатить за нее и сказал об этом кассиру. Дамочка обрадовалась и быстро отошла куда-то, мы с продавцом вообще ничего не поняли. А потом смотрим, она вернулась и у нее в руках еще куча всякой всячины. Я сказал, что вообще планировал оплатить только ее яблоки, а не все, что она выберет. В итоге она разозлилась и ушла, обозвав меня эгоистом и грубияном. © Mateba6 / Reddit
- Моя мама лежала в больнице, и один из родственников оплатил ее лечение. Денег с нас не взял. Я была так благодарна ему, что в ответ на эту ситуацию решила простить долг коллеге, которая у меня попросила денег на съем жилья. В этот же день я работала в отделе женской одежды, и одна из покупательниц купила у меня дорогой сарафан, хотя он был на несколько размеров меньше — она решила, что перешьет его. Благодаря этому я получила хорошую зарплату в этот день и подозреваю, что это был мне бонус за поступок. © Мадлен Дутова
- Мы с братом увидели женщину с проколотой шиной на обочине шоссе. Поменяли ей колесо под проливным дождем. Как только мы закрыли крышку багажника, она нажала на газ и рванула с места. Мы так удивились, что просто рассмеялись. До сих пор время от времени вспоминаем с ним об этом случае. © dutchman62 / Reddit
- Помог другу устроиться на работу (профессии у него нет, только школа за плечами). Зарплата не очень большая, но и не самая маленькая, и работа сама несложная с возможностью перевода на другую должность. До первого рабочего дня все было отлично... Теперь обвиняет меня в том, что я подсунул ему какую-то ерунду 2/2 по 14 часов. Хотя он знал, куда шел, и от него ничего особо не требуется, так как он консультант по электронной очереди. Сказал, что больше не выйдет на работу. © Подслушано / Ideer
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