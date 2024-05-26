15 человек, для которых поездка в общественном транспорте обернулась целой эпопеей

Я училась на третьем, что ли, курсе. Лингвистика, зубрежки много: 3 языка, каждую неделю до 700 новых слов.

Сижу однажды в метро, в руках тетрадь-словарь. Зубрю. Смотрю в тетрадь, выхватываю 3-4 слова, поднимаю глаза и долблю до тошноты. Потом следующие несколько слов.

В какой-то момент замечаю бабку напротив. Смотрит на меня, то краснеет, то бледнеет, крестится, крестит меня, потеет, охает, привстает, снова садится. Я удивляюсь, но продолжаю зубрить. Наконец бабка не выдержала и кинулась на меня с воплем: "Так она ж колдует, вот сидит и колдует! И креста святого не боится!"