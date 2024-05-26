Изменили маршрут ради пассажира. Стоящие на остановках основного маршрута люди поедут на следующем автобусе, невелика беда. Если, конечно, там тоже не решат кого-нибудь подбросить до дома. Все правильно?
Upd: Не заметила, что автобус последний. Ну ничего, дойдут пешком.
15 человек, для которых поездка в общественном транспорте обернулась целой эпопеей
Многие из нас пользуются общественным транспортом чуть ли не ежедневно. И тут нас могут поджидать такие казусы, что иногда про них просто невозможно не рассказать другим. То в автобусе просят заплатить за коляску как за багаж. То машинист трамвая вдруг становится рыцарем справедливости. А то и вовсе водитель маршрутки устраивает людям фейс-контроль.
- Утром влетаю в вагон, а парень, бегущий за мной, не успевает и врезается в закрывшиеся перед ним двери. Улыбается, шлет мне воздушный поцелуй: настроение у человека, видимо, игривое. Я ему улыбаюсь и машу в ответ. У соседней двери вижу ржущего коллегу, который живет за 2 остановки от меня. Машем друг другу, ржем. И тут раздается мужской голос из-за спины: «Девушка, а вы всех в метро знаете?» Поворачиваю голову — ба, это ж бывший тренер моего сына. Не помнит меня, конечно. 12 лет прошло. Я ему: «Здрасьте, всех — нет, а вас знаю. Вы тренер в детской футбольной секции». Завтра, пожалуй, при входе в вагон сразу со всеми поздороваюсь. На всякий случай. © crazyEmpress / Pikabu
- Каждый день после работы я добираюсь на последнем троллейбусе, идущем в депо. Вчера вот все вроде было как обычно. А потом ко мне вдруг подошел кондуктор и спросил, на какой я остановке буду выходить. Я ответил, мол, еду до конечной, а дальше пешком по определенному маршруту. Тут он разворачивается и кричит: «Юля, поворачивай — везем пассажира домой». И, о чудо, ради меня одного они изменили маршрут и остановились ровно у моего дома (я живу между двумя остановками). Сказать, что я был шокирован этой всей ситуацией, — это ничего не сказать. © Loriensed / Pikabu
- В нашем городе с недавних пор запустили новые большие автобусы. Однажды с сыном поехали в парк. Сын в коляске. И вот садимся мы в автобус, подходит к нам кондуктор, я плачу только за себя. Дети до 7 лет ездят бесплатно. Но кондуктор такая:
— А за багаж?
— За какой, простите, багаж?
— За коляску.
— А с каких пор детские коляски стали багажом?
— Коляска — это багаж. Платите!
— Мы и раньше с сыном ездили в общественном транспорте, и нигде коляску багажом не называли.
— Я спрошу у водителя.
Спросила. Водитель на весь автобус кричит, что коляска — это багаж и надо платить! Я спросила, а где же про это написано. Водитель почесался и крикнул: «Ладно, не плати!» © Schastje / Pikabu
- Я живу на юге Флориды. И вот еду я как-то в автобусе и вижу за окном парня верхом на верблюде! Знающий пассажир, заметив это, рассказал мне, что, оказывается, в этом районе есть частный заповедник с жирафами, верблюдами и шимпанзе. © Unknown author / Reddit
Изменили маршрут ради пассажира. Стоящие на остановках основного маршрута люди поедут на следующем автобусе, невелика беда. Если, конечно, там тоже не решат кого-нибудь подбросить до дома. Все правильно?
- Еду в метро. Напротив меня мужик сидит с книгой в руках и так пристально на меня смотрит, что мне аж неуютно становится. Отворачиваюсь ненадолго, потом тайком за ним наблюдаю, а он все взгляды на меня кидает. И явно не влюбленные, а какие-то изучающие, что ли. Надоел ужасно, но, думаю, мне скоро выходить, пусть пялится. Когда я на остановке проходила мимо него, успела разглядеть название книги в руках мужика: «Как распознать ведьму». Никогда не думала, что я на ведьмочку похожа. © Палата № 6 / VK
- Трамвай, на котором я ехал, остановился на повороте, метрах в пятидесяти от остановки. Двое подростков рвутся в закрытую дверь. Машинист им сразу: «Ребята, что вы делаете? Остановка вон там». И показала рукой вперед. Ребята понимают, что дверь им не откроют, и показывают неприличный жест машинисту. И, довольные собой, направляются к той самой остановке. Трамвай тоже тронулся. Подъехал к остановке, забрал пассажиров, машинист дождалась тех двух дундуков и прямо перед ними закрыла дверь! Они недовольно застучали по трамваю, а она с улыбкой на лице поехала дальше. © Палата № 6 / VK
- Еду с работы, сажусь на конечной в автобус. К первой остановке подъезжаем — никто не выходит, не заходит. Ну ок, едем далее. На второй людей не было, водила даже останавливаться не стал. На третьей и четвертой остановках людей немало, но никто садиться не стал — летим дальше. Лишь на пятой остановке выяснилось, что не так-то. В переднюю дверь зашел мужик и спросил водителя: «Маршрут какой?! У тебя табло не горит!» © Sir.****naft / Pikabu
Я училась на третьем, что ли, курсе. Лингвистика, зубрежки много: 3 языка, каждую неделю до 700 новых слов.
Сижу однажды в метро, в руках тетрадь-словарь. Зубрю. Смотрю в тетрадь, выхватываю 3-4 слова, поднимаю глаза и долблю до тошноты. Потом следующие несколько слов.
В какой-то момент замечаю бабку напротив. Смотрит на меня, то краснеет, то бледнеет, крестится, крестит меня, потеет, охает, привстает, снова садится. Я удивляюсь, но продолжаю зубрить. Наконец бабка не выдержала и кинулась на меня с воплем: "Так она ж колдует, вот сидит и колдует! И креста святого не боится!"
- Уснула в автобусе у какого-то парня на плече. Проснулась на конечной, когда водитель выгонял нас, потому что у него смена уже закончилась. Парень не хотел меня будить и ехал со мной до конечной, хоть ему и выходить намного раньше нужно было. Отблагодарила его своим номером телефона. © Палата № 6 / VK
- Мы с незнакомцем пришли на автобусную остановку в одно и то же время и в автобусе сели рядом, потому что других мест не было. Просидели вместе 40 минут. Потом вышли на остановке и прошли 20 минут пешком до колледжа. Шли потом опять вместе и зашли в соседние кабинеты. И потом, блин, домой мы возвращались опять вместе! Чисто случайно! Когда мы зашли в пустой автобус, то сели так далеко друг от друга, как только возможно. © nathanplays / Reddit
- Еду в маршрутке домой после учебы. Маршрутка битком, даже стоять негде. Я еду, дремлю, и вдруг искры из глаз посыпались! Сразу не врубилась, что произошло. Открываю один глаз, а правый открыть не могу. Тетка смотрит на меня испуганно и начинает извиняться. Короче, она облокотилась на спинку сиденья впереди меня и задремала. Маршрутка резко притормозила, и ее локоть встретился с моим глазом. На работе не сразу поверили в эту историю. Но начальник дал отгул. © Подслушано / Ideer
- Еду в метро. И тут слышно женский голос: «На следующей, пожалуйста». Потом опять то же самое. Пассажиры уже активно оглядываются по сторонам. До нашей части вагона дошел слух, что какая-то женщина нажимает на кнопку связи с машинистом. Остановились, двери открылись, но никто не выходит. Вдруг раздается голос машиниста: «Женщина, ваша остановка!» Тетка выбегает. И тут снова машинист: «Эта ненормальная вышла?» И весь вагон: «Да!» © Успех & Провал / VK
"Отблагодарила его своим номером телефона" ну такая себе благодарность, лучше бы "спасибо" сказала хотя бы)
- Выхожу из маршрутки и через пару минут обнаруживаю, что у меня из сумки стащили мобильник, кошелек и ключи. Бросаюсь к первому попавшемуся таксисту и прошу его помочь догнать ту маршрутку. Мчимся за ней, проехали чуть ли не полгорода, прошу водителя дать мне его телефон, чтобы позвонить на свой. И тут слышу знакомое треньканье у себя под боком, тупо смотрю на таксиста и такая: «О?!»
«О?!», — поддержал мой выкрик водитель. Оказалось, в сумке порвалась подкладка, и все туда завалилось. Достала кошелек и попросила таксиста вернуть меня туда, где я села к нему. Тот ржал всю дорогу. © Палата № 6 / VK
- Утром подбегаю к остановке, к которой только что подъехала маршрутка. Вот я у дверей, и они захлопываются у меня перед носом. Водитель кричит в открытую форточку: «Сначала постригись и штаны надень!» И уезжает. Вот уж не думал, что в XXI веке шорты и длинные волосы будут основанием не пустить — не в ресторан, не в театр, не в какое учреждение — а в маршрутку. © Подслушано / Ideer
- Ехал я на автобусе в Мексике. Было ужасно жарко, в салоне неприятно пахло. Женщина, сидевшая передо мной, ехала с ребенком, козленком и курицей в корзине. В какой-то момент она молча повернулась и передала мне козленка. И следующие 2 часа мне пришлось держать на коленях брыкающуюся животинку. © SalemScout / Reddit
- Вечер, пробки на дорогах, в общественном транспорте тоже ад. И вот после работы я с трудом попала в троллейбус, который забит людьми до отказа. Я подумала, что кондуктора нет, так как за время поездки никто не подошел. Но я ошиблась. Троллейбус попал в пробку, и в другом конце салона я увидела кондуктора — очень пышную даму. И она такая: «Готовьтесь, рыбки, я пошла». © Палата № 6 / VK
Если вам было мало историй о феерии общественного транспорта, у нас есть еще чем вас порадовать.
Комментарии
Как ТРОЛЛЕЙБУС из первой истории мог развернуться и поехать по каким-то левым маршрутам??
Уважаемая Валерия П. "Машинист трамвая", как Вы выразились, называется "вагоновожатый" :)
Понаездившись на разных видах общественного транспорта с 8 класса, я точно знала, что жить надо в пешей доступности метро. И работу тоже такую же.