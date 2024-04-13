18 человек, у которых руки чесались кому-нибудь испортить настроение, а вышло с точностью до наоборот

"Я, конечно, была расстроена, но теперь рада, что мы развелись. А вот бывший муж, похоже, передумал."



Муж не передумал просто не получил ожидаемую реакцию.

Если будет проситься назад не тяните это гуано в свою жизнь снова. Может он специально это делает, что бы доказать, что у Вас к нему есть ещё чувства раз назад приняли. И когда Вы меньше всего будете этого ожидать опять уйдёт. Вот только получится ли снова остаться холодной и беспристрастной ?