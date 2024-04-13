18 человек, у которых руки чесались кому-нибудь испортить настроение, а вышло с точностью до наоборот
Иногда возникает ощущение, будто некоторым людям жить скучно, поэтому они начинают строить козни, пытаться кому-то насолить или нахамить на пустом месте. Но на любое действие найдется противодействие. Об этом герои нашей подборки знают не понаслышке, ведь в их историях попытки вредин испортить кому-нибудь день не увенчались успехом.
- Пришла в компанию работать. Все было хорошо, но я заметила, что коллеги как-то сторонились меня. Один неравнодушный рассказал, в чем тут дело. Оказывается, в этой же компании работает бывшая девушка мужа. Она стала распускать слухи, что я, якобы, отбила у нее мужчину, он изменил ей со мной и ушел. Прихожу домой к мужу с вопросами. Оказалось, что эта девушка еще в школьное время бегала за ним и ради него поступила в тот же университет, но он даже шанса ей не дал. Хорошо, что правда вскрылась, однако все равно неприятно, что меня вот так взяли, возненавидели и порочат мое имя. © Рабочие истории / VK
- Пошли как-то с подругой в ресторан. Там заметили парнишу с букетом цветов. Он явно ждал кого-то, но никто не появлялся. Так продолжалось какое-то время, мы заметили, что он сильно погрустнел, когда ему пришло СМС. Тогда мы решили подойти. Тот удивился, но разрешил сесть рядом. Рассказал, что возлюбленная пригласила его на свидание, а потом написала, что она не придет, ведь она сделала это на спор. В итоге мы разболтались с парнем, он оказался очень милым. В конце вечера обменялись телефонами, он разделил букет пополам и подарил каждой из нас по половине. © Responsible-Run-7514 / Reddit
- Сняли квартиру. Соседка снизу стала чуть ли не сразу на нас хозяйке жаловаться. То придумает, что шумим, то пересдаем квартиру. Однажды мы поехали к хозяйке отдать деньги за квартплату. Я в машине осталась ждать, муж поднялся. А через несколько минут возвращается, садится и как заржет. Оказалось, что когда он хозяйке деньги передавал, позвонила соседка снизу и стала жаловаться, что у нас музыка играет и гостей полный дом, а мы с мужем на лестнице балагурим. С тех пор у нас карт-бланш на любые выходки, все равно хозяйка ей больше не поверит. © Мамдаринка / VK
- В старших классах была учительница, которой я сильно не нравился безо всякой причины. Она ставила мне плохие оценки. Однажды я подошел, чтобы попросить помочь с учебой, но та сказала: «Знаю твоего отца. Он никчемный, и ты такой же». Хотел уйти в другой класс, но директор сказал, мол, нет доказательств того, что именно ко мне учительница относится предвзято. Тогда мы с другом сдали ей абсолютно идентичные работы. И, конечно же, друг получил высший бал, а я — самую низкую оценку. Тогда-то директор поверил мне и перевел в другой класс. Но та учительница еще подходила ко мне, чтобы напомнить, что ничего хорошего из меня не выйдет. Я потом еще не раз приходил в бывшую школу в медалях и специально старался ей попасться на глаза. © Al Mayse / Quora
- Бывший разместил мою фотографию и номер телефона на сайте знакомств и все это сделал показательно, перед общими друзьями, чтобы доказать, что даже там я никому не нужна. Через минуту туда написал парень. Я ответила, оказалось, он молодой бизнесмен, что понятия не имеет, где можно познакомиться с нормальными девушками, и его занесло на сайт знакомств. Разобщались, через неделю встретились. Уже третий месяц вместе и завтра едем в Дубай. Друзья до сих пор подшучивают над бывшим, ну а я что, я благодарна ему! © Палата № 6 / VK
- Подруга пожаловалась, что муж без работы. Он ремонтом занимается, позвали его к нам. Тот работу выполнял с таким видом, будто делает одолжение. И вот, приглашаем их на новоселье. Празднуем, встает наш мастер и говорит, мол, желаю, чтобы в этом доме всегда был мужик с рабочими руками. Ну а мой муж тоже не промах, и отвечает: «Миш, хочу пожелать тебе не зависеть от друзей!» Те обиделись, ушли, теперь даже не здороваются. Вот так. © Рабочие истории / VK
- Мой друг зачем-то распустил на вечеринке слух о том, что я вхожу в клуб людей с очень высоким IQ. Все подходили и спрашивали меня, каково же это. А я не растерялся и весь вечер порол какую-то чушь. Но самое забавное, что все вокруг считали меня гениальным. © preben1904 / Reddit
- Пришла работать в коллектив, где в основном женщины за 50. Сначала все было отлично, каждая пыталась меня накормить, напоить, пожалеть. Но потом началась игра на выживание. Они и шефу про меня что-то шептали, начали всех настраивать против. Я не парилась. Но змеиный клубок не успокоился. Однажды прихожу на работу, а там нет моего стула. Эти дамочки спрятали его и с такой ехидной улыбкой объявили: «Мы тут старше и мы решаем, как тебе работать, сидя или стоя. Ты ж молодая у нас, постоишь!» Это в принципе и стало последней каплей. Я ушла работать в другую подобную компанию. © Рабочие истории / VK
- Сломалась стиралка, а муж сказал, что с деньгами большой напряг, новую сможем купить только через месяц. Все выходные стирала руками белье. Еле-еле спину разогнула, выхожу уставшая из ванны, а муж на свежем постельном лежит и варенье ест. А оно капает! Я разоралась, а он мне: «И что такого?! Постираешь, не переломишься». Обиделась, сижу на кухне, плачу. Вспомнила, что конфеты от ребенка прятала, решила найти и с чаем съесть. Полезла по баночкам искать и в одной нашла заначку мужа, довольно серьезную. На следующий день купила новую стиралку и посудомойку, а на вопли мужа ответила: «И что такого?! Заработаешь, не переломишься!» © Мамдаринка / VK
Этих корзиночек самих бы заставить руками стирать. А что, не переломятся.
- Переехал в новую квартиру. В первый же вечер познакомился с соседкой по лестничной площадке, а та давай мне сходу рассказывать про соседей снизу. И что полиция к ним через день приходит, и что орут постоянно, и музыка громко играет. Я уже настроился на то, как мне «весело» будет. Но потом я познакомился с этими соседями. И оказалось, что полиция — это кум их, который заезжает на обед. Дважды в неделю занимается на тромбоне их дочка, причем днем, а не ночью. Иногда к ним старые друзья заходят. Прекрасная семья, просто соседка их невзлюбила. © Палата № 6 / VK
- Как-то раз пришлось делать операцию на коленке. А по школе поползли слухи, мол, я умираю от потери крови. Так вот, за день 40 учеников пришли в больницу в качестве доноров, а я поверил в людей и человечность. © manwithfriends / Reddit
- Разрешаю дочке есть мороженое, так как считаю, что закаляться полезно. Купили недавно по дороге из сада очередную порцию, идем, дочка ест. Во дворе встретили знакомых мамочек. Разумеется, посыпались фразы с обвинениям в том, что я ребенка угроблю, какое мороженое в +15 градусов. Еще и бабульки у подъезда подключились. Я уже начала потихоньку закипать, но тут вдруг мимо идет наш педиатр, уважаемый врач и кричит: «О, Анечка, закаляетесь! Молодцы! Девочки, а ведь эту семью я реже вас всех на приемах вижу!» В общем, теперь я во дворе авторитет. © Мамдаринка / VK
Мороженое в +15 это значит полезно и все мамочки сразу стали детям лакомство покупать ? Хм, я даже не знаю. У каждого ребенка свой организм, свои перенесенные заболевания. Кто-то и в +25 умудриться простыть 5 минут постояв у форточки, а кто-то целый день без шапки в +7 проходит и даже не чихнет.
Мало ли что там педиатр сказала. Всё должно быть в меру и с оглядкой на пользу для ребенка.
- Лучшая подруга работает в детсаду. Буквально на днях проводит собрание с родителями для старшей группы. Рассказывает им, что дети скоро пойдут в первый класс, зачитывает разные рекомендации и советы, как их лучше подготовить к новому этапу в жизни, как быть готовыми к школе. Родители ее не слушают. Строят из себя непонятно что: все умные, типа знаем, плавали, школьную лямку тянули. А под конец собрания она услышала, как недовольные мамаши между собой переговариваются: «Ой, да зачем она нам что-то рассказывает! Что она знает, молодая еще». Подруга не обиделась, а, наоборот, обрадовалась. Ей в этом году 40 будет, она старше и опытнее всех этих мамочек, но выглядит молодо очень. © Палата № 6 / VK
- Муж вручил мне документы о разводе, мол, полюбил коллегу, ничего поделать не может. «Хорошо», — сказала я и начала собирать чемодан. Уехала. А через пару недель муж звонит и со злостью спрашивает, почему я увезла свои вещи, и вообще, что это за «холодная реакция» с моей стороны, обозвал меня, я проигнорировала. Мой коллега согласился быть адвокатом в суде. Это выбесило мужа еще больше, он потребовал объяснений, почему это меня представляет привлекательный мужчина. Начал было намекать, что я ему изменяла, но я напомнила, что вообще-то это он от меня ушел к своей коллеге. Я, конечно, была расстроена, но теперь рада, что мы развелись. А вот бывший муж, похоже, передумал. © ThrowRACalmincrisis / Reddit
- Где-то в классе в седьмом в меня был влюблен одноклассник, которого я полностью игнорировала. Ходил за мной по пятам, постоянно рвался провожать домой, сидеть со мной за партой, писал стихи. Когда окончательно понял, что ничего не выгорит, переключился с любви на ненависть и начал меня травить. Распускал слухи, оскорблял, говорил, что я ему никогда и не нравилась. Я обычно не реагировала, но однажды уж очень он меня вывел, что я решила ответить. Нам задали выучить стихотворение на урок литературы, когда пришла моя очередь, я вышла к доске и зачитала стих, который мне когда-то писал тот одноклассник. Там было мое имя, было указано его авторство и его глупые рифмы. Он со мной после этого не говорил, наверное, целый год, но для меня это был лучший год. © Карамель / VK
"Я, конечно, была расстроена, но теперь рада, что мы развелись. А вот бывший муж, похоже, передумал."
Муж не передумал просто не получил ожидаемую реакцию.
Если будет проситься назад не тяните это гуано в свою жизнь снова. Может он специально это делает, что бы доказать, что у Вас к нему есть ещё чувства раз назад приняли. И когда Вы меньше всего будете этого ожидать опять уйдёт. Вот только получится ли снова остаться холодной и беспристрастной ?
- Зашла в кулинарию купить парню готовой еды на ужин. Сама не люблю готовить. Осматриваю витрину. Продавец советует взять отбивные, я говорю, что парень такое не ест. И тут ее перекосило: «А ты безрукая? Сама ему не готовишь, а магазинную еду подсовываешь?» Я офигела от такой бестактности и нахамила ей в ответ. Ушла с пустыми руками, а напоследок оставила отзыв в книге жалоб. Надеюсь, ее уволят. © Карамель / VK
- Сижу как-то спокойно в комнате, и вдруг стук в дверь. Пришла подруга моей девушки в легком летнем платье и чуть ли не с порога начала ко мне приставать. Я, конечно, не клюнул, говорю ей: «Ой, полегче, успокойся». Но та продолжает. Тут на пороге появляется моя девушка и говорит подруге, мол, ты переигрываешь. Оказалось, это была проверка. И я ее прошел. Только теперь я в замешательстве. © CandCMusicFactory / Reddit
- С мужем решили, что раньше 30-ти рожать не будем, сначала поднимемся, квартиру купим, мир посмотрим. И все 8 лет до того, как появилась наша дочь, родственники нас просто доставали с этим вопросом. Но дальше всего зашла свекровь. Она решила, что я бесплодна, раз внуков не рожаю. А чтобы это подтвердить, повела меня к какому-то профессору. А тот ей сказал, мол, у невестки-то все нормально, а вот у вас что с головой — непонятно. После этого успокоилась. Только вот муж на нее обиделся, и внучку она видит только по праздникам. © Рабочие истории / VK
Некоторые прямо ни дня не могут прожить, чтобы кому-нибудь не потрепать нервы. Особенно хорошо с этим знакомы профессионалы, которые работают с людьми — у нас есть целая подборка таких историй.
Комментарии
"И тут ее перекосило: «А ты безрукая? Сама ему не готовишь, а магазинную еду подсовываешь?»"
То есть девушка может питаться магазинной едой, а парень нет ? Неужто мамина корзиночка отравится ?