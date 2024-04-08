16 профессионалов, которые точно знают, что работа с людьми — тот еще увлекательный аттракцион

По поводу быть в шоке от людей, которые видят, что им что-то не отдали о время из-за серьёзного происшествия (к человеку скорая приехала), но все равно истерят: вот вам поколение снежиночек, которым реально насрать на всех окружающих, даже если те умирают или им плохо и больно. Вот загибайся от жестокой боли. но отдай им их кофе через 5 секунд. При этом сами могут не явиться на деловую встречу, потому что с утра стало грустно.