Дама, работающая провизором, вы работаете не на своём месте. К вам не только со вшами могут прийти, но и с ВИЧ, и с гепатитами, и с полным носом вирусов. Или вы каждый раз после работы ванную из хлорки принимаете? Уже не говоря про удивление, что вши у интеллигентного мальчика. Они не спрашивали, интеллигентный мальчик или не интеллигентный, когда в общественном транспорте кочевали от бездомного к нему, например.
16 профессионалов, которые точно знают, что работа с людьми — тот еще увлекательный аттракцион
Некоторым нравится работать с людьми, другие же боятся этого как огня. Но даже те, кто успешно справляется с постоянным общением, не всегда могут похвастаться душевным спокойствием. Ведь клиенты бывают разные, и некоторые из них приходят за товарами и услугами со своей корзинкой чудинок.
- Работаю в поддержке оператора мобильной связи. Раннее утро, в трубке голос молодой женщины, та говорит шепотом: «Девушка, помогите, пожалуйста. Я сейчас назову номер, а вы мне скажите, как владельца зовут, а то он вот сейчас проснется, а я не знаю, как к нему обратиться». © Подслушано / Ideer
- Заказали у нас как-то пиццу. Спрашиваю у девушки, на какой адрес привезти. Та не говорит. Я такой: «Но куда ж ее везти тогда?» Та не унимается: «Не знаю свой адрес». Я вновь повторяю, что без адреса не смогу доставить еду. Девушка психанула и выдала, что она тогда где-нибудь в другом месте закажет. © Tru-***** / Reddit
- Подруга работает визажистом. Пришла к ней на макияж местная блогер, попросилась бесплатно, за рекламу на ее странице. Договорились. В процессе работы этой девочке все было не так: цвет не тот, жарко, долго. Под конец и вовсе начала реветь, мол, брови отстой, стирай, рисуй новые. Пришлось срочно переделывать. А вишенкой на торте было то, что подруга вечером зашла к ней на страницу и обнаружила, что та ее грязью поливает. Зато со своим бесплатным макияжем целый день контент снимала. Зареклась с того момента подруга работать по бартеру.
- Одна дама у меня на маникюре лезла с неудобными вопросами: «Почему детей нет? Какие отношения с мужем?» Аж не по себе было от такой бестактности. Та пыталась еще много раз ко мне записаться, я отнекивалась. Но потом высказала, что мне тяжело с ней работать. А та в ответ выпалила: «Мне же тоже нелегко, у тебя вечно лицо кислое и недовольное». Пыталась потом у меня узнать, почему мне тяжело. Я ответила, что страдает мое психическое здоровье, та вроде притихла. Надеюсь, не придет в салон разбираться. © ЗЛОЙ МАСТЕР МАНИКЮРА / VK
- Работаю в косметическом магазине. Пришла как-то раз клиентка, все копалась, выбирала, помада ей была нужна. Я предложила нанести разные оттенки на губы, посмотреть, как это все будет выглядеть вживую. Накрасились, она просит тон. Тоже разные продукты попробовали. А потом такая, мол, и тушь нужна, давайте пробовать. Короче, полный мейк ей сделали. Клиентка глянула на себя в зеркало, сказала, что ей не очень-то это все нравится. И ушла, ничего не купив. А потом я случайно наткнулась на нее в соцсетях. Увидела в ленте фотки со дня рождения, где она в торжественном платье и макияже, который я ей сделала. До сих пор в шоке, это она так на визажисте решила сэкономить. © Карамель / VK
- Работаю провизором. Заходит к нам в аптеку молодой человек весьма интеллигентной внешности, протягивает мобильник и говорит: «Моя мама сейчас вам объяснит, что нужно». Беру трубку, слушаю список препаратов, попутно собираю их в пакет. В конце списка звучит просьба: «И что-нибудь от вшей, пожалуйста». Спрашиваю: «Для ребенка или взрослого, беременной женщины или неважно?» Мне отвечают: «Для мальчика, который к вам пришел». До конца дня я чесалась, как сумасшедшая, как будто вши у меня. © Подслушано / VK
- Заказала у нас одна мадам курицу навынос. И поставила упаковку прямо под кондиционер в машине. Она была крайне удивлена, что еда остыла. Позвонила нам и разоралась. Босс решил сделать ей новую порцию бесплатно. Дама возвращается, ей выдают новую упаковку. А та берет, вышвыривает ее из окна и удаляется. © insert-bacon-emoji / Reddit
- Делаю ногти на дому. Приходит ко мне клиентка. Начинает жаловаться на парня, мол, подарил в этот раз не 51 розу, а всего 25. Я молчу, мне-то похвастаться нечем, с мужем ругаемся постоянно. Пилю ногти, думаю о том, как накоплю денег, разведусь и уеду. Вдруг в комнату заходит мой муж, а клиентка такая: «А как ты меня нашел, Русик?» А Русик, оказывается, ее парень. Вы бы видели мое лицо! Я давно хотела уйти от мужа, и вот он, прекрасный повод! И знаете, я еще осталась виноватой, неблагодарная жена. © Рабочие истории / VK
- Как-то раз у нас в ресторане пожилая дама упала в обморок. Это было что-то серьезное, потому что приехала скорая и начала оказывать ей помощь прямо в коридоре. Из-за этого я минут на 20 припоздал с передачей заказа навынос. Этот человек прекрасно видел, что у нас происходило, а потом, когда ему все-таки удалось забрать еду, он начал говорить, мол, еда еле теплая, а я вообще ему жизнь испортил, потому что забыл положить подливку. В шоке от людей. © the_halfblood_waste / Reddit
- На прошлой неделе в зоомагазине увидел объявление на аквариуме с маленькой акулой: «Уважаемые покупатели! Акула живая. Зовут Люся. Ей всего год. Продается! Ест мелкую рыбку, мясо, креветок. Она не пластмассовая и не мраморная, а живая. Руками не трогать и не гладить!». Я от последнего сообщения немного офигел. Подхожу к продавцу, спрашиваю: «Неужели кто-то пытался гладить акулу?». Он так грустно смотрит на меня и говорит: «Вы не представляете, сколько раз. И это были не дети». © Палата № 6 / VK
Люсю не трогайте, сволочи! Люся еще маленькая, и любит кушать креветков❤️
- Клиентка как-то раз попросили обрезать штору. Я спрашиваю, мол, какой размер. Оказалось, что наша штора изначально короче запрашиваемой длины. Так вот, клиентка как с катушек слетела, когда узнала, что я не могу сделать штору длиннее. © LatishaASpray / Reddit
- Подруга работала в службе поддержки банка. Занимались в основном вопросами, связанными с кредитными картами. Звонит как-то паренек и такой, мол, не работает кредитка. Подруга проверила и отвечает, что он исчерпал лимит снятий в прошлом месяце. А тот так удивленно: «Так это же было в прошлом месяце. Разве в этом месяце мне не дадут столько же?» © _eviehalboro / Reddit
- Записалась клиентка лет 50-ти на наращивание ногтей, приходит в назначенное время с утра и прямо с порога заявляет, мол, денег нет, переведу после обеда. Говорю, что нет, так не пойдет, не работаю в долг. Уже мысленно с ней попрощалась, но та кому-то позвонила, одолжили. Приступили, дама оказалась не привередлива и в общении нормальная. Вот только под конец она заявила: «Ой, я вам чуть меньше переведу, а то на проезд не осталось, остальное после обеда скину». Думаю, ладно, все равно уже закончила. Ничего она мне больше не перевела, конечно. © ЗЛОЙ МАСТЕР МАНИКЮРА / VK
- Работаю в магазине нижнего белья. Приходит дама, просит лифчик. Предлагаю несколько вариантов, она идет мерить. И тут началось: «Придите ко мне, посмотрите, как вам?» Я пришла, сказала свое мнение, а потом меня вообще попросили не выходить из-за ширмы. Купила в итоге, просит снять бирку, решила в нем сразу и идти. Распрощались, но ненадолго. Под закрытие залетает она снова и говорит, что хочет вернуть лифчик. Оказалось, она была у подруги, и та сказала, что лифчик ей не к лицу, цвет не ее. Я объясняю, что нижнее белье возврату и обмену не подлежит, тем более без бирки, без брака. Она возмущенно ушла. Но и на этом не закончилось. Пришла сегодня утром, наорала на меня, сказала, что я хамка, и у меня везде связи, раз у нее нигде жалобу не принимают. В общем, неделя началась не с кофе. © Рабочие истории / VK
- Работал в администрации университета. Позвонила как-то раз женщина, мол, у ее дочери какие-то проблемы с электронным аккаунтом. Я искал, искал, но так и не нашел ее дочь среди студентов. Все перепробовал: имя, номер студенческого билета, ну нет ее. Дама начинает орать, что я бесполезен. А потом оказалось, что у нее две дочери. И она позвонила не в тот университет. © Princess_Piggie / Reddit
- Работаю гинекологом. На днях пришла женщина, принесла снимок УЗИ, который делала я. Говорит, мол, нашла в такси и теперь хочет вернуть счастливой будущей маме. Я говорю: «Нет, так не пойдет, медицинская тайна, я сама передам». И тут она призналась, что нашла снимок в машине мужа и хочет точно знать, изменяет он ей или нет. Так хотелось сказать, что это уже второй ребенок ее мужа от другой женщины, и каждый раз они приходят вместе, но я ничего не сказала, не имею права. © Подслушано / VK
Некоторые клиенты и впрямь чудные. Но немало таких же продавцов или людей, оказывающих услуги. У нас есть подборка с СМС-переписками между теми и другими, в которых крутятся такие сюжеты, что просто закачаешься.
Комментарии
По поводу быть в шоке от людей, которые видят, что им что-то не отдали о время из-за серьёзного происшествия (к человеку скорая приехала), но все равно истерят: вот вам поколение снежиночек, которым реально насрать на всех окружающих, даже если те умирают или им плохо и больно. Вот загибайся от жестокой боли. но отдай им их кофе через 5 секунд. При этом сами могут не явиться на деловую встречу, потому что с утра стало грустно.