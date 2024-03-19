16 СМС-переписок между клиентами и продавцами, которым можно было бы и «Оскар» дать за остроумие
Общение с людьми всегда чуточку непредсказуемо. Особенно ярко это можно проследить в СМС-переписках. Мы порыскали в интернете в поисках забавных диалогов между клиентами и продавцами, которые точно заслуживают внимания.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
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Я тоже хочу чау-чау за ухом потрепать 😊 Но у меня нет блока питания 😟
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У нас есть еще одна подборка СМС-переписок с крутым сюжетным поворотом.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
Если вам нравится формат переписок, то у нас есть еще парочка классных подборок: