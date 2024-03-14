20+ доказательств, что некоторым чужой внешний вид спать спокойно не дает
С одной стороны, по одежке встречают, а с другой — все мы знаем, как обманчива может быть внешность. Иногда на работе мы сталкиваемся с предвзятым отношеним коллег из-за стиля одежды или макияжа. Да и родственники нет-нет да и попытаются «прогнуть» под себя, мол, выглядим мы не так, как им хотелось бы.
- У меня фобия юбок. Как-то решилась я в лет 20 наконец юбку надеть. Возвращаюсь с учебы домой. Лечу, так сказать, на крыльях радости к родному дому, где ждал чудесный ужин. По людному проспекту лечу. Тут чувствую, что ноги в какой-то тряпке запутались. Надо же, думаю, совсем люди освинели, тряпки на проспекте выбрасывают! Собралась вслух возмутиться, но тут почувствовала свежий ветерок на ляжках и взгляды прохожих. Терять нечего, подняла юбку, надела на глазах всего народа. Первый и последний раз юбку надела. © Подслушано / Ideer
- Недавно меня не взяли на работу из-за того, что я хорошо выгляжу! На собеседовании я услышала шепот двух теток: «Она не может здесь работать!» Затем меня отправили в другой кабинет, где девушки даже не удосужились начать собеседование. Мне прямо сказали: «Менеджер по персоналу считает, что вы слишком привлекательны». Я расплакалась и ушла. © Randa Sherif / Quora
- Я очень люблю свою жену. Но кое-что меня напрягает. Когда мы познакомились, она не уделяла много внимания прическе, макияжу, не носила каблуки и платья. Она одевалась так, будто ей все равно, ведь она красавица даже в старых спортивных штанах и растянутой футболке. А когда мы поженились, она стала очень много времени посвящать своему внешнему виду. Делает часами всякие прически, красится. Нельзя просто так выйти с ней прогуляться, она будет долго собираться и выбирать, в чем идти. Говорю ей, что она мне нравится в простой одежде, с обычной гулькой на голове, без яркого макияжа, просто и трогательно, по-родному. Она не верит. Говорит, что хочет быть нарядной всегда и везде. Даже дома. © Подслушано / Ideer
- На работе меня вечно путали с начальницей. Вижу, что стало ее это сильно бесить. Взяла и слегка имидж сменила: сделала каре и волосы в синий покрасила. Прихожу на следующий день на работу вся такая обновленная и вдруг вижу начальницу: она сделала то же самое! Какой вообще шанс на то, что мы в один день сделаем новые одинаковые прически, да еще и покрасим их в один цвет! Ну это уже какой-то космический уровень абсурда. Нас еще больше начали путать коллеги... © Не все поймут / VK
- В пылу ссоры муж начал критиковать мою внешность. Я обиделась и сказала, что ему самому пора за собой следить. Он заявил: «Да я прям щас себе кого-нибудь найду!» Весь вечер сидел в телефоне, но никуда не поехал и лег спать. А меня стало любопытство разбирать. Залезла в телефон, а там за вечер штук 30 диалогов с девушками, с предложением встретиться и сходить в кафе. Ни одна не согласилась. Ну и я решила, что пора переводить его в разряд бывших мужей. © Карамель / VK
- Была у нас на работе девушка одна, нефигуристая от природы. Она очень комплексовала по этому поводу. В свой день рождения она нарядилась, сделала прическу, надела платье в клеточку. Но за секунду один коллега опустил ей настроение до нуля. Он перебрал самые изысканные комплименты и восхищенно сказал: «Вы сегодня такая красивая, ну прямо как... шахматная доска!» И парень искренне не понимал, что такого сказал. © Подслушано / Ideer
- Мама подарила платье. Ужасное. Надеваешь — и тебе сразу 54. Я его закинула в шкаф и забыла. Потом начались проблемы в учебе. Надела на третью пересдачу экзамена первое, что попалось — это платье. Пришла, чтобы бороться до конца, а преподша внезапно без вопросов поставила мне 5 и заявила, что вот теперь она видит приличную девушку, а не хабалку в безвкусных шмотках. Я до сих пор в шоке. Вопрос был не в знаниях, а в том, как я одеваюсь?! Серьезно?! © Карамель / VK
- Всегда считала, что говорить гадость в ответ на гадость — это плохо, недостойно интеллигентного человека и так далее. Но полгода назад меня начала под видом дружеской заботы откровенно задалбывать одна вышестоящая коллега. Когда она под соусом «я ж тебе добра желаю» стала критиковать мой внешний вид, я ей все-таки ответила. Сказала, что я замужем и счастлива, а она 10 лет в разводе и все время вспоминает, каким козлом был ее бывший. Поэтому я должна ее учить, как выглядеть, а не наоборот. Чувствовала себя потом скотиной, но вот уже полтора месяца тишина. © Подслушано / Ideer
- Мою подругу не взяли на работу, потому что она «слишком красивая». Менеджер в той конторе сказал, что подруга будет отвлекать сотрудников-мужчин и их производительность упадет. © Tom Hannemann / Quora
- Была жара. Я пришла на работу в платье из черного кружева. Месяц так ходила, другой... Вдруг вызывают шеф и его помощница: «Твое платье из черного кружева очень красивое, но....» Я сразу защищаться, мол, знаю, что на работу так нельзя, но мне очень плохо из-за жары. А они: «Нет, еще как можно! Но, одеваясь в такие платья, ты должна перестать выражаться так, что грузчики краснеют». Это они услышали, как я наехала на коллег, которые утащили вентилятор с нашего рабочего места и отдали клиентам. Вентилятор, кстати, заставили вернуть, еще и кондиционер купили. © Orsa Valdés / ADME
- Надела на работу платье покроя «солнце», а под него — чулки. Шла с обеда, поднималась по лестнице, меня обогнала младшая дочь главбуха (10 лет). Как оказалось, она увидела на мне чулки и рассказала маме. И еще спросила, зачем я их ношу, ведь я же «вроде замужем». Всю вторую половину дня весь офис обсуждал мои чулки, манеру одеваться, поведение и отношения с мужем. Вот так я стала гулящей, просто надев на работу чулки. © Подслушано / Ideer
- Однажды я стал менеджером по продажам в IT благодаря... рубашке! У меня не было опыта работы в этой области и я был в шоке, когда рекрутер заявил: «Вы застегнули верхнюю пуговицу и носите очки — думаю, вы надежный человек. Мы дадим вам шанс». © Dmitri Koteshov / Quora
- Придумал шеф на работе нововведение — никаких ярких цветов в одежде, только черное/белое. И есть в офисе одна девчонка, которую за три года никто не видел в другой одежде кроме как «а-ля попугай». После объявления о дресс-коде все с нетерпением ждали, в чем же она придет. И вот заходит она — черные завышенные брюки, в них заправлена черная футболка с белым черепом на всю грудь, на шее цепи, ну и макияж соответствующий образу. Шеф как увидел — замечание сделал, но девочка себя отстояла — цветовая гамма согласно заявленной. После того дня ходит она и дальше как светофор, а шеф помалкивает и этому рад. © Не все поймут / VK
- В детстве мама мне всегда покупала одежду на свой вкус. Она была не детской, не подростковой, а на каких-то своеобразных взрослых. Мне вообще не нравилась. Когда я говорила об этом маме, она ругалась и кричала, что у меня совсем нет вкуса. Меня часто гнобили в школе за мой нелепый внешний вид. И это маму тоже не останавливало: «Что ты слушаешь, кто что скажет? Думай своей головой». Будто она давала думать своей головой. В 14 лет сама заработала на первые джинсы — самый счастливый день. © Подслушано / Ideer
- Проводила собеседование. Все приходили такие скучные, серые, и пришла одна девушка, опоздала, но извинилась, в яркой одежде, с рыжими волосами, жуя яблоко. Еще и мне потом оставила одно. Обычно мы таким отказываем, но ей я решила дать шанс. Она интересная, немного странная, но я взяла ее. Прошло больше года, а она доросла до руководителя отдела. Одна из лучших сотрудников компании. А все не хотели ее брать. Еще раз убеждаюсь, что нужно судить человека по его стремлениям и мечтам, а не по внешнему виду. © Не все поймут / VK
- Мне почти 30 лет, со школы была неформалкой: ни сдержанной одежды, ни нормальных причесок, все друзья — такие же. Я видела в этом смысл, жизнь свою считала яркой и крутой, решалась на многие штуки только из-за того, что выглядела смелым и решительным человеком. Я повзрослела, меняю внешний вид, но вместе с кучей пирсинга и рваными кедами уходят та смелость и любовь к жизни. Теперь я просто трусиха в подвернутых джинсах и белых кроссовках, которая следит за укладкой и пользуется биде. © Подслушано / Ideer
- После двух родов моя фигура поплыла, муж стал ласково называть меня «плюшкой». Сто раз сказала ему, что мне не нравится, а он такой: «Ну так и мне кое-что не нравится, так я ж терплю!» А сам-то тоже не Аполлон! Ну я нашла способ спасти семью: взяла и купила абонемент на фитнес. И теперь он приходит с работы, я ему детей вручаю и бегу в спортзал и бассейн. Он пытался возмущаться, потом подмазываться, мол, ты уже совсем не плюшка и я тебя любой люблю, но фарш невозможно прокрутить назад. Абонемент на год. И он не будет пылиться на полке.
- На днях руководитель сказал, что мы должны ходить в штанах, а не в джинсах. Я надела темные джинсы и пошла на работу. За целый день никто не заметил, но под конец вечера один из коллег выдает: «Ты в джинсах? Нам же сказали, что нельзя». Я пожала плечами. Ну черные они, незаметно. И тут он начинает меня, чуть ли не крича, обвинять перед руководством. Парню 30 лет, он обвиняет 24-летнюю меня. До сих пор в шоке, что бывают такие. © Подслушано / Ideer
- Свекровь вечно мне дарит платья, которые надеваешь — и ты сразу тетка. Я благодарю и складываю все в шкаф. Но тут она пристала: «А что это ты мои наряды не носишь? Брезгуешь?» Ну я и надела одно из платьев на ее юбилей. Так она отвела меня в сторонку и тихонько так на ухо прошептала: «Что-то ты выглядишь по-сиротски. Может, сбегаешь домой, переоденешься?» Я говорю, мол, это ж вы мне такой классный наряд подарили, я его для особого случая берегла и вот, блистаю, так сказать. Она губы поджала и больше ничего не сказала. Но и платьев мне больше с тех пор не дарила. Перешла на кружки. Ну и славненько.
- Я всегда в офисе выгляжу безупречно. Коллеги хвалят мой внешний вид, девчонки из офиса удивляются, как я после часовой поездки в транспорте такая свеженькая. Секрет в том, что я приезжаю на работу за 40 минут до начала дня. В спортивках, непричесанная и сонная. Бодрюсь кофе, крашусь, переодеваюсь, обуваю каблуки, делаю укладку и встречаю коллег вся такая при параде. Нет никакого желания утром приводить себя в порядок дома. Потом в дороге прическа распадется, одежда запачкается. Приезжаю и из тыквы превращаюсь в человека. Как хорошо, что о моем секрете знает только охранник. © Не все поймут / VK
- Мама — директор магазина косметики, в свои 50 лет выглядит как моя сверстница. Однажды мы всей семьей гуляли в парке. Пока папа пошел за билетами на аттракцион, с нами захотели познакомиться двое парней моего возраста. А мне 21. Папа, высокий и спортивный мужчина, увидел эту картину маслом, подошел к нам сзади и сказал: «А ну отошли от моих дочек!» Те ребята бежали дальше, чем видели. А мы посмеялись и пошли кататься. © Карамель / VK
В этой статье мы писали о том, что внешний вид ребенка может поведать о его родителях то, о чем они никогда не расскажут сами.
Комментарии
Это же недавно было. Даже фото эти помню. Несколько историй только поменяли.
Пришла на новую работу, а там все девушки и женщины в платьях или юбках. Сначала казалось, что я угодила в секту, к каким-то староверам. А потом и сама юбку надела и еще пару юбок купила, пока не надевала. Уволился один парень, проработав чуть больше месяца, не понимала, как можно уйти из такого ... цветника.
По поводу экзамена и внешнего вида: добро пожаловать я реальную жизнь! Да, то как ты выглядишь влияет на то, как к тебе относятся. И если в каком-то моменте тебе реально пофиг и ходишь как хочешь, то в какие-то моменты не надо тыкать медведю в морду палкой и делать вид "ачотакова???".
Вообще забавно как апологеты "одеваюсь как хочу!" наезжают на тез, кому их "как хочу" не нравится. Будто все кругом обязаны ими восхищаться и принимать... Когда они сами фыркают на людей в "скучных одеждах". Уважай их вкус и предпочтения, с не навязывай свои! Я вот поняла, сто от офис лука сдохну, так и искала место, куда я могу поиходить с джинсах, кроссовках и худи. И нам не надо друг друга ломать, всем мир-май! Но не все таа могут: припрутся в компанию со строгим дресс-кодом и орут, что их не принимают!
Черное кружевное платье опять всплыло, видимо, оно непотопляемое)
Я пришла на работу в платье из черного кружева. Месяц так ходила, другой...
Тем временем платье из черного кружева: )))