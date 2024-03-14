20+ доказательств, что некоторым чужой внешний вид спать спокойно не дает

С одной стороны, по одежке встречают, а с другой — все мы знаем, как обманчива может быть внешность. Иногда на работе мы сталкиваемся с предвзятым отношеним коллег из-за стиля одежды или макияжа. Да и родственники нет-нет да и попытаются «прогнуть» под себя, мол, выглядим мы не так, как им хотелось бы.