18 снимков наших мам и бабушек, которые были настоящими иконами стиля своего времени
Фотоподборки
2 часа назад
В детстве, когда мы смотрели фотографии наших мам и бабушек в молодости, нам зачастую казалось, что они как-то странно одевались. А спустя годы, взглянув свежим взглядом, понимаем, что они были теми еще модницами, на которых сейчас уже хочется равняться.
«Какая-то дамочка оценивающе смотрит на наряды моих бабушки и дяди»
- Твоя бабуля просто нечто! © badlala / Reddit
«Моя бабушка обожала помодничать»
«Бабуля была еще той чертовкой в 1940»
- Мне просто физически необходимо такое же платье. © thebluemorpha / Reddit
«Мои мама и папа в 80-х»
- Челка у твоей мамы просто огонь! Сколько раз я не пыталась себе такую же сделать, ничего не получилось. © PuzzledKumquat / Reddit
«Бабушкин стиль и в 70-х был феноменальным, и сейчас все еще такой»
«Мама держит меня на руках, 1999»
«Моя гламурная прабабушка в 1950-х годах»
«В молодости моя бабушка работала моделью»
«Бабушка вышагивает на каблуках на 8-м месяце беременности, 1961»
«Мама в 1983. Вот и понятно, почему я самая не-крутая на свете — она забрала весь запас крутости себе! Ах, да — этот байк она собрала сама»
«Бабушка с моей мамой в 1940-е годы»
«Это моя бабушка и ее сестры демонстрируют свои крутые наряды»
«Мама была в восторге от моды 80-х»
- Она случайно в «Санта-Барбаре» не снималась у вас? © Danny_Mc_71 / Reddit
«Моя бабушка, 1949 год. Соседка сшила ей свадебное платье, а моя мама снова его надела уже на свою свадьбу в 1983 году!»
«Моя бабушка в 1954. Ее все время сравнивали с актрисой»
«Бабушка в день свадьбы, 1950-е»
- Боже, я бы с удовольствием носила такие платья каждый день. © littlemorte / Imgur
«А это моя бабушка в 1960-х»
«Моя мамочка в 1972 году, она пару лет работала моделью, и это один из снимков с проб»
А вот еще несколько наши ретро-подборок:
Фото на превью Illustrious_Walk_919 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15 историй, в которых отношения между родственниками тянут на полноценную мыльную оперу
Народное творчество
1 неделя назад
15+ человек, чья логика настолько загадочна, что сам Шерлок Холмс зашел бы в тупик
Народное творчество
2 месяца назад
18 человек, рядом с которыми даже ангелы теряют терпение
15+ человек, которым не повезло, конечно, зато теперь есть над чем поржать
16 свиданий, после которых хотелось просто стереть себе память
15 историй о ремонте, ставшем настоящей проверкой нервов и терпения
15+ человек, которых неожиданное наследство застало врасплох
Интересное
1 месяц назад
20+ начальников, чья «гениальность» сыграла с ними злую шутку
Истории
1 неделя назад
16 родителей попросили помочь с ребенком и нахватались впечатлений, что мама не горюй
20 фотографий, которые приоткрывают дверь в тайный мир разных профессий
Фотоподборки
1 месяц назад
17 историй о мамах, которые можно рассказывать вместо анекдотов
Истории
2 месяца назад