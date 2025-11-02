18 снимков наших мам и бабушек, которые были настоящими иконами стиля своего времени

В детстве, когда мы смотрели фотографии наших мам и бабушек в молодости, нам зачастую казалось, что они как-то странно одевались. А спустя годы, взглянув свежим взглядом, понимаем, что они были теми еще модницами, на которых сейчас уже хочется равняться.

«Какая-то дамочка оценивающе смотрит на наряды моих бабушки и дяди»

Твоя бабуля просто нечто! © badlala / Reddit

«Моя бабушка обожала помодничать»

«Бабуля была еще той чертовкой в 1940»

Мне просто физически необходимо такое же платье. © thebluemorpha / Reddit

«Мои мама и папа в 80-х»

Челка у твоей мамы просто огонь! Сколько раз я не пыталась себе такую же сделать, ничего не получилось. © PuzzledKumquat / Reddit

«Бабушкин стиль и в 70-х был феноменальным, и сейчас все еще такой»

«Мама держит меня на руках, 1999»

«Моя гламурная прабабушка в 1950-х годах»

«В молодости моя бабушка работала моделью»

«Бабушка вышагивает на каблуках на 8-м месяце беременности, 1961»

«Мама в 1983. Вот и понятно, почему я самая не-крутая на свете — она забрала весь запас крутости себе! Ах, да — этот байк она собрала сама»

«Бабушка с моей мамой в 1940-е годы»

«Это моя бабушка и ее сестры демонстрируют свои крутые наряды»

«Мама была в восторге от моды 80-х»

Она случайно в «Санта-Барбаре» не снималась у вас? © Danny_Mc_71 / Reddit

«Моя бабушка, 1949 год. Соседка сшила ей свадебное платье, а моя мама снова его надела уже на свою свадьбу в 1983 году!»

«Моя бабушка в 1954. Ее все время сравнивали с актрисой»

«Бабушка в день свадьбы, 1950-е»

Боже, я бы с удовольствием носила такие платья каждый день. © littlemorte / Imgur

«А это моя бабушка в 1960-х»