20+ фото родителей, которые в юности выглядели круче, чем звезды с обложек

Кто из родителей не слышал в свой адрес: «Да ты ничего в моде не понимаешь»? А ведь стоит взглянуть в старые фотоальбомы — тут тебе и юные хипстеры, и рок-н-рольщики, и настоящие подиумные модели.

«Моя мама в день своей свадьбы, 1999 год»

«Мой папа на своем 21-м дне рождения, 1977 год»

«Папа выглядит на этом фото круто. Где-то 80-е»

«Бабуля работала моделью. Середина 20 века»

«Моя мама на вечеринке в городе в 1966 году»

  • Ваша прекрасная мама просто сияет. Ее улыбка озаряет все вокруг. © puddncake / Reddit

«Мой папа в 80-х»

«Так выглядела моя мама прямо перед родами»

«Мои родители, когда они только начали встречаться. Примерно 1990 год»

«Моя прабабушка снималась в кино»

«В 1970-х годах мой отец просто потрясал своими усами»

«Мой отец, когда ему было 20 лет, 1980-е годы»

«В 1963 году моя мама окончила школу»

  • Фильтры существовали и в то время! © ZeldLurr / Reddit
  • С такими глазищами у нее явно отбоя от кавалеров не было!

«Моя мама в 80-х»

«Моя мама в молодости, в начале 80-х»

«Моя мама нарядилась и попросила свою соседку сделать это фото перед первым свиданием с моим папой (1981)»

«Папа и его самолет где-то в 70-х годах»

«Мама меня только родила»

  • Она потрясающе красива! Живи я лет на тридцать раньше, приударил бы за ней! © dparag14 / Reddit

«Мои мама и папа в день своей свадьбы в 90-е годы»

«Моя мама во время медового месяца, 1967 год»

  • Она была Уэнсдей до того, как это стало модно. © binger5 / Reddit

«Как моя мама в юности развлекалась»

  • Вокруг нее снег не таял, нет?

«Мои родители в 90-е»

Фото на превью Johneeee88 / Reddit

