20+ фото родителей, которые в юности выглядели круче, чем звезды с обложек

Кто из родителей не слышал в свой адрес: «Да ты ничего в моде не понимаешь»? А ведь стоит взглянуть в старые фотоальбомы — тут тебе и юные хипстеры, и рок-н-рольщики, и настоящие подиумные модели.
«Моя мама в день своей свадьбы, 1999 год»
«Мой папа на своем 21-м дне рождения, 1977 год»
«Папа выглядит на этом фото круто. Где-то 80-е»
«Бабуля работала моделью. Середина 20 века»
«Моя мама на вечеринке в городе в 1966 году»
«Так выглядела моя мама прямо перед родами»
«Мои родители, когда они только начали встречаться. Примерно 1990 год»
«Моя прабабушка снималась в кино»
«В 1970-х годах мой отец просто потрясал своими усами»
«Мой отец, когда ему было 20 лет, 1980-е годы»
«В 1963 году моя мама окончила школу»
- Фильтры существовали и в то время! © ZeldLurr / Reddit
- С такими глазищами у нее явно отбоя от кавалеров не было!
«Моя мама в молодости, в начале 80-х»
«Моя мама нарядилась и попросила свою соседку сделать это фото перед первым свиданием с моим папой (1981)»
«Папа и его самолет где-то в 70-х годах»
«Мама меня только родила»
- Она потрясающе красива! Живи я лет на тридцать раньше, приударил бы за ней! © dparag14 / Reddit
«Мои мама и папа в день своей свадьбы в 90-е годы»
«Моя мама во время медового месяца, 1967 год»
«Как моя мама в юности развлекалась»
- Вокруг нее снег не таял, нет?
